Como conseguir ingressos de última hora para o jogo México x Equador: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das oitavas de final, promoções de última hora e muito mais

Esta noite, a atmosfera elétrica está garantida no lendário Estádio Azteca, quando o México, um dos anfitriões, enfrenta o Equador em um confronto decisivo das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O “El Tri” chega à fase eliminatória cheio de confiança, após liderar o Grupo A com um histórico impecável e perfeito, o que despertou uma enorme esperança em todo o país.

A equipe enfrenta uma seleção equatoriana resiliente, que provou seu valor ao avançar de um difícil Grupo E, com destaque para a dramática vitória sobre a Alemanha.

Quando começa a partida entre México e Equador na Copa do Mundo?

O jogo entre México e Equador será disputado no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, no México.

Copa do Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

Qual será a próxima partida das oitavas de final?

Data Partida Local Ingressos Seg, 6 de julho México/Equador x Inglaterra/República Democrática do Congo Estádio Azteca, México Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo México x Equador na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo México x Equador na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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