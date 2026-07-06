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Como conseguir ingressos de última hora para o jogo EUA x Bélgica nas oitavas de final: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos, vendas de última hora e muito mais

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Os EUA e a Bélgica se classificaram para as oitavas de final. Veja aqui como você pode garantir seus ingressos para a Copa do Mundo.

Os Estados Unidos buscam chegar às quartas de final da Copa do Mundo da FIFA pela segunda vez na história, depois que os co-anfitriões do torneio de 2026 derrotaram a Bósnia e Herzegovina no Levi’s Stadium, nas oitavas de final, nesta quarta-feira.

Mas, para chegar às quartas de final pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2002, os jogadores de Mauricio Pochettino terão que superar a Bélgica.

Os “Red Devils” de Rudi Garcia, que chegaram às semifinais da Copa do Mundo há oito anos, retornarão a Seattle na segunda-feira (6 de julho), após derrotarem o Senegal com um pênalti dramático de Youri Tielemans no último minuto da prorrogação, no Lumen Field, na quarta-feira.

A que horas começa a partida entre EUA e Bélgica?

Esta importante partida das oitavas de final será disputada no Seattle Stadium (Lumen Field).

Como comprar ingressos para o jogo EUA x Bélgica na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo EUA x Bélgica na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

4 a 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

EUA x Bélgica na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho dos EUA x Bélgica

EU

EU - Sequência

ALE
D1-2
PAR
V4-1
AUS
V2-0
TUR
D3-2
BIH
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BÉL

BÉL - Sequência

TUN
V5-0
EGY
E1-1
IRA
E0-0
NZL
V1-5
SEN
V3-2
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

EUA x Bélgica: Histórico recente de confrontos diretos

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