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Como conseguir ingressos de última hora para o jogo entre Chelsea e Manchester United: preços da Premier League, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Chelsea e Manchester United, incluindo informações sobre o jogo

O Chelsea recebe o Manchester United em Stamford Bridge, em Londres, no sábado, 18 de abril, em um confronto que promete ser decisivo na disputa pela supremacia europeia e pela chance de garantir uma vaga entre os quatro primeiros.

O Chelsea ocupa atualmente a 6ª posição na Premier League. Ao mesmo tempo, o Manchester United está em 3º lugar, com uma vantagem de sete pontos sobre os Blues, enquanto ambas as equipes buscam garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Chelsea x Man U - Sáb, 18 de abrilReserve ingressos

Quando será o jogo entre Chelsea e Manchester United na Premier League?

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Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Como comprar ingressos para o jogo Chelsea x Manchester United da Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos através do portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

Chelsea x Man U - Sáb, 18 de abrilReserve ingressos

O que esperar de Chelsea x Manchester United?

Este confronto tem todos os ingredientes de um clássico de seis pontos, à medida que a temporada entra em sua reta final. 

O Manchester United chega ao oeste de Londres como um dos times que mais evoluíram na liga, ocupando atualmente uma posição no pódio e vindo de uma sequência dominante que o fez subir significativamente desde a última temporada. 

O Chelsea, por sua vez, está desesperado para diminuir a diferença para os quatro primeiros. O desempenho dos Blues tem sido irregular. Embora tenham mostrado lampejos de brilhantismo no início do mês, a goleada de 3 a 0 sofrida contra o Everton em 21 de março destacou fragilidades defensivas que os atacantes do United estarão ansiosos para explorar.

O histórico entre as duas equipes nesta temporada favorece os Red Devils. No jogo de ida, em Old Trafford, em 20 de setembro, o Manchester United conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 em uma partida marcada por finalizações precisas. 

Quanto custam os ingressos para o jogo Chelsea x Manchester United da Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma categoria mais alta, com preços aumentando proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Chelsea x Manchester United

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Carrick

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
0/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico de confrontos diretos

CHE

Outros

MUN

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

8

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos)Faixa de preço do ingresso para a temporadaIngressos
ArsenalEstádio Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informações sobre ingressos
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informações sobre ingressos
BournemouthVitality Stadium£33,00 - £56,00£633 - £875Informações sobre ingressos
BrentfordEstádio Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informações sobre ingressos
Brighton & Hove AlbionEstádio American Express Community£34,00 - £78,00£595 - £860Informações sobre ingressos
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informações sobre ingressos
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informações sobre ingressos
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informações sobre ingressos
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informações sobre ingressos
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informações sobre ingressos
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £A confirmarInformações sobre ingressos
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informações sobre ingressos
Manchester CityEstádio Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informações sobre ingressos
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informações sobre ingressos
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informações sobre ingressos
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informações sobre ingressos
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informações sobre ingressos
Tottenham HotspurEstádio do Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informações sobre ingressos
West Ham UnitedEstádio de Londres£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informações sobre ingressos
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informações sobre ingressos

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