Como conseguir ingressos de última hora para o jogo entre Chelsea e Manchester United: preços da Premier League, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

O Chelsea recebe o Manchester United em Stamford Bridge, em Londres, no sábado, 18 de abril, em um confronto que promete ser decisivo na disputa pela supremacia europeia e pela chance de garantir uma vaga entre os quatro primeiros.

O Chelsea ocupa atualmente a 6ª posição na Premier League. Ao mesmo tempo, o Manchester United está em 3º lugar, com uma vantagem de sete pontos sobre os Blues, enquanto ambas as equipes buscam garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Chelsea e Manchester United na Premier League?

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Como comprar ingressos para o jogo Chelsea x Manchester United da Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos através do portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

O que esperar de Chelsea x Manchester United?

Este confronto tem todos os ingredientes de um clássico de seis pontos, à medida que a temporada entra em sua reta final.

O Manchester United chega ao oeste de Londres como um dos times que mais evoluíram na liga, ocupando atualmente uma posição no pódio e vindo de uma sequência dominante que o fez subir significativamente desde a última temporada.

O Chelsea, por sua vez, está desesperado para diminuir a diferença para os quatro primeiros. O desempenho dos Blues tem sido irregular. Embora tenham mostrado lampejos de brilhantismo no início do mês, a goleada de 3 a 0 sofrida contra o Everton em 21 de março destacou fragilidades defensivas que os atacantes do United estarão ansiosos para explorar.

O histórico entre as duas equipes nesta temporada favorece os Red Devils. No jogo de ida, em Old Trafford, em 20 de setembro, o Manchester United conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 em uma partida marcada por finalizações precisas.

Quanto custam os ingressos para o jogo Chelsea x Manchester United da Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma categoria mais alta, com preços aumentando proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Chelsea x Manchester United Provável escalação Reservas Técnico L. Rosenior Provável escalação Reservas Técnico M. Carrick

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos) Faixa de preço do ingresso para a temporada Ingressos Arsenal Estádio Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informações sobre ingressos Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informações sobre ingressos Bournemouth Vitality Stadium £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informações sobre ingressos Brentford Estádio Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informações sobre ingressos Brighton & Hove Albion Estádio American Express Community £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informações sobre ingressos Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informações sobre ingressos Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informações sobre ingressos Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informações sobre ingressos Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informações sobre ingressos Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informações sobre ingressos Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £A confirmar Informações sobre ingressos Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informações sobre ingressos Manchester City Estádio Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informações sobre ingressos Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informações sobre ingressos Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informações sobre ingressos Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informações sobre ingressos Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informações sobre ingressos Tottenham Hotspur Estádio do Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informações sobre ingressos West Ham United Estádio de Londres £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informações sobre ingressos Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informações sobre ingressos

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