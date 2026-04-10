Como conseguir ingressos de última hora para o jogo entre Chelsea e Manchester City: informações sobre a partida de domingo, 12 de abril, preços da Premier League, horário do pontapé inicial e muito mais

O Chelsea recebe o Manchester City no Stamford Bridge, em Londres, no domingo, 12 de abril de 2026, em um confronto que promete ser decisivo na disputa por vagas nas competições europeias e na corrida pelo título da Premier League.

O Chelsea ocupa atualmente a 6ª posição na Premier League, enquanto o Manchester City está em 2º lugar e persegue o líder Arsenal em uma disputa acirrada para manter seu domínio nacional.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Chelsea e Manchester City na Premier League?

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Como comprar ingressos para o jogo Chelsea x Manchester City da Premier League?

Várias opções de ingressos estão disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, todos disponíveis no portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

O que esperar de Chelsea x Manchester City?

Este confronto chega em um momento decisivo para ambos os clubes. O Manchester City entra em campo em excelente forma, tendo conquistado recentemente a Carabao Cup e derrotado o Liverpool na FA Cup.

Para a equipe de Pep Guardiola, qualquer resultado que não seja três pontos no Bridge pode fazer com que o título escorregue para o norte de Londres.

Para o Chelsea, as duas derrotas consecutivas na Premier League para o Newcastle e o Everton (incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Everton em 21 de março) deixaram o time fora dos cinco primeiros, tornando esta partida imperdível.

O confronto de volta no início desta temporada, em 4 de janeiro, terminou em empate por 1 a 1 no Etihad, onde um gol de empate de Enzo Fernández aos 94 minutos anulou o gol inicial de Tijjani Reijnders.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester City pela Premier League?

O preço dos ingressos para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos) Faixa de preço do ingresso para a temporada Ingressos Arsenal Estádio Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informações sobre ingressos Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informações sobre ingressos Bournemouth Vitality Stadium £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informações sobre ingressos Brentford Estádio Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informações sobre ingressos Brighton & Hove Albion Estádio American Express Community £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informações sobre ingressos Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informações sobre ingressos Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informações sobre ingressos Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informações sobre ingressos Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informações sobre ingressos Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informações sobre ingressos Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £A confirmar Informações sobre ingressos Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informações sobre ingressos Manchester City Estádio Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informações sobre ingressos Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informações sobre ingressos Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informações sobre ingressos Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informações sobre ingressos Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informações sobre ingressos Tottenham Hotspur Estádio do Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informações sobre ingressos West Ham United Estádio de Londres £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informações sobre ingressos Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informações sobre ingressos

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