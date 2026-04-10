Como conseguir ingressos de última hora para o jogo entre Chelsea e Manchester City: informações sobre a partida de domingo, 12 de abril, preços da Premier League, horário do pontapé inicial e muito mais

O Chelsea recebe o Manchester City no Stamford Bridge, em Londres, no domingo, 12 de abril de 2026, em um confronto que promete ser decisivo na disputa por vagas nas competições europeias e na corrida pelo título da Premier League.
O Chelsea ocupa atualmente a 6ª posição na Premier League, enquanto o Manchester City está em 2º lugar e persegue o líder Arsenal em uma disputa acirrada para manter seu domínio nacional.
Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o jogo entre Chelsea e Manchester City na Premier League?
Como comprar ingressos para o jogo Chelsea x Manchester City da Premier League?
Várias opções de ingressos estão disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, todos disponíveis no portal oficial de ingressos do clube.
Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:
- Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
- Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
- Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.
Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.
O que esperar de Chelsea x Manchester City?
Este confronto chega em um momento decisivo para ambos os clubes. O Manchester City entra em campo em excelente forma, tendo conquistado recentemente a Carabao Cup e derrotado o Liverpool na FA Cup.
Para a equipe de Pep Guardiola, qualquer resultado que não seja três pontos no Bridge pode fazer com que o título escorregue para o norte de Londres.
Para o Chelsea, as duas derrotas consecutivas na Premier League para o Newcastle e o Everton (incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Everton em 21 de março) deixaram o time fora dos cinco primeiros, tornando esta partida imperdível.
O confronto de volta no início desta temporada, em 4 de janeiro, terminou em empate por 1 a 1 no Etihad, onde um gol de empate de Enzo Fernández aos 94 minutos anulou o gol inicial de Tijjani Reijnders.
Quanto custam os ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester City pela Premier League?
O preço dos ingressos para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.
A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.
A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.
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Desempenho
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Classificação
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