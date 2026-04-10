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Como conseguir ingressos de última hora para o jogo entre Chelsea e Manchester City: informações sobre a partida de domingo, 12 de abril, preços da Premier League, horário do pontapé inicial e muito mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Chelsea e Manchester City, incluindo informações sobre o jogo

O Chelsea recebe o Manchester City no Stamford Bridge, em Londres, no domingo, 12 de abril de 2026, em um confronto que promete ser decisivo na disputa por vagas nas competições europeias e na corrida pelo título da Premier League.

O Chelsea ocupa atualmente a 6ª posição na Premier League, enquanto o Manchester City está em 2º lugar e persegue o líder Arsenal em uma disputa acirrada para manter seu domínio nacional.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Chelsea x Man City, 12 de abril – Reserve ingressos

Quando será o jogo entre Chelsea e Manchester City na Premier League?

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Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Como comprar ingressos para o jogo Chelsea x Manchester City da Premier League?

Várias opções de ingressos estão disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, todos disponíveis no portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

Chelsea x Man City, 12 de abril.Reserve ingressos

O que esperar de Chelsea x Manchester City?

Este confronto chega em um momento decisivo para ambos os clubes. O Manchester City entra em campo em excelente forma, tendo conquistado recentemente a Carabao Cup e derrotado o Liverpool na FA Cup. 

Para a equipe de Pep Guardiola, qualquer resultado que não seja três pontos no Bridge pode fazer com que o título escorregue para o norte de Londres. 

Para o Chelsea, as duas derrotas consecutivas na Premier League para o Newcastle e o Everton (incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Everton em 21 de março) deixaram o time fora dos cinco primeiros, tornando esta partida imperdível.

O confronto de volta no início desta temporada, em 4 de janeiro, terminou em empate por 1 a 1 no Etihad, onde um gol de empate de Enzo Fernández aos 94 minutos anulou o gol inicial de Tijjani Reijnders.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Chelsea e Manchester City pela Premier League?

O preço dos ingressos para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Chelsea x Manchester City

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
R. Sanchez
21
J. Hato
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
45
R. Lavia
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
7
P. Neto
14
D. Essugo
20
J. Pedro
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
16
Rodri
42
A. Semenyo
4
T. Reijnders
33
N. O'Reilly
9
E. Haaland
7
O. Marmoush

4-1-3-2

MCIAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

CHE

Outros

MCI

0

1

Empate

4

Vitórias

4

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos)Faixa de preço do ingresso para a temporadaIngressos
ArsenalEstádio Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informações sobre ingressos
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informações sobre ingressos
BournemouthVitality Stadium£33,00 - £56,00£633 - £875Informações sobre ingressos
BrentfordEstádio Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informações sobre ingressos
Brighton & Hove AlbionEstádio American Express Community£34,00 - £78,00£595 - £860Informações sobre ingressos
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informações sobre ingressos
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informações sobre ingressos
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informações sobre ingressos
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informações sobre ingressos
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informações sobre ingressos
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £A confirmarInformações sobre ingressos
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informações sobre ingressos
Manchester CityEstádio Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informações sobre ingressos
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informações sobre ingressos
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informações sobre ingressos
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informações sobre ingressos
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informações sobre ingressos
Tottenham HotspurEstádio do Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informações sobre ingressos
West Ham UnitedEstádio de Londres£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informações sobre ingressos
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informações sobre ingressos

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