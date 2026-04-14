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Como conseguir ingressos de última hora para o jogo entre Brentford e Fulham: preços da Premier League, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Brentford e Fulham, incluindo informações sobre o jogo

O Brentford recebe o Fulham no Gtech Community Stadium, em Londres, no sábado, 18 de abril, num clássico do oeste de Londres que promete ser acirrado e com grandes implicações para as vagas europeias.

O Brentford ocupa atualmente a 7ª posição na Premier League, enquanto o Fulham está em 12º, apenas três pontos atrás dos Bees, em uma disputa extremamente acirrada no meio da tabela por uma vaga na Liga Europa Conferência.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Brentford e Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Brentford x Fulham, 18 deabrilReserve ingressos

Quando será o jogo Brentford x Fulham na Premier League?

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Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Fulham na Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos através do portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

Brentford x Fulham, 18 de abril.Reserve ingressos

O que esperar de Brentford x Fulham?

O Brentford transformou seu estádio em uma fortaleza, mas entra neste fim de semana em busca de revanche. No início da temporada, em 20 de setembro, o Fulham levou a melhor com uma vitória certeira por 3 a 1 no Craven Cottage, graças a dois gols de Alex Iwobi. 

No entanto, o time de Thomas Frank tem se mostrado resistente ultimamente, garantindo recentemente um ponto vital no empate em 0 a 0 contra o Chelsea, que está em alta, em 4 de abril.

Com apenas seis jogos restantes, a liderança do Brentford na 7ª posição está ameaçada pelo Everton e pelo Brighton, que vêm em alta.

Quanto custam os ingressos para o jogo Brentford x Fulham da Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a zona do estádio influenciam significativamente o preço, sendo que as vistas privilegiadas costumam ter um custo mais elevado. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria superior, com os preços aumentando proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

Notícias e escalações

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

BRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FUL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

BRE

Outros

FUL

1

1

Empate

3

Vitórias

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço do ingresso

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos)Faixa de preço do ingresso para a temporadaIngressos
ArsenalEstádio Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informações sobre ingressos
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informações sobre ingressos
BournemouthVitality Stadium£33,00 - £56,00£633 - £875Informações sobre ingressos
BrentfordEstádio Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informações sobre ingressos
Brighton & Hove AlbionEstádio American Express Community£34,00 - £78,00£595 - £860Informações sobre ingressos
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informações sobre ingressos
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informações sobre ingressos
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informações sobre ingressos
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informações sobre ingressos
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informações sobre ingressos
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £A confirmarInformações sobre ingressos
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informações sobre ingressos
Manchester CityEstádio Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informações sobre ingressos
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informações sobre ingressos
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informações sobre ingressos
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informações sobre ingressos
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informações sobre ingressos
Tottenham HotspurEstádio do Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informações sobre ingressos
West Ham UnitedEstádio de Londres£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informações sobre ingressos
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informações sobre ingressos

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