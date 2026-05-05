Como conseguir ingressos de última hora para o jogo entre Aston Villa e Nottingham Forest: preços da Liga Europa, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

O Aston Villa recebe o Nottingham Forest no Villa Park, em Birmingham, na quinta-feira, 7 de maio, em um confronto europeu de alto nível, quando as duas equipes se enfrentam na segunda partida das semifinais da Liga Europa da UEFA.

O Aston Villa ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Nottingham Forest está em 13º lugar, com ambos os clubes voltando seu foco para o continente na busca por garantir uma vaga em uma grande final europeia.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Aston Villa x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa a partida entre Aston Villa e Nottingham Forest pela Liga Europa?

Liga Europa - Europa League Villa Park

Como comprar ingressos para o jogo entre Aston Villa e Nottingham Forest pela Liga Europa?

Exceto para a final, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga Europa diretamente pela própria UEFA.

Em vez disso, eles são vendidos por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Você deve acessar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.

Embora os sites oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga dos Campeões, quem deseja assistir aos jogos pode considerar sites de revenda, como o StubHub, como uma opção para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Aston Villa e Nottingham Forest pela Liga Europa?

O preço dos ingressos da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição.

Por exemplo, uma semifinal com o Real Madrid ou o Arsenal custaria muito mais do que um confronto da fase de grupos em Limassol, contra o Pafos.

Os clubes geralmente definem os preços dos ingressos no início da temporada para a fase de grupos. Se uma equipe avançar para as fases eliminatórias, os preços podem aumentar para certos jogos, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

Se você estiver procurando por opções de última hora, ingressos em sites de revenda, como o StubHub, estão disponíveis no momento.

Aston Villa x Nottingham Forest pela Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Aston Villa x Nottingham Forest: Desempenho

Aston Villa x Nottingham Forest: Histórico recente de confrontos diretos

Aston Villa x Nottingham Forest: Classificação

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





O que esperar do confronto entre Aston Villa e Nottingham Forest?

O Nottingham Forest chega ao Villa Park com uma vantagem mínima, mas crucial, após uma vitória disciplinada por 1 a 0 na partida de ida, no City Ground, em 30 de abril.

A equipe de Nuno Espírito Santo ganhou um novo fôlego nas últimas semanas da temporada, impulsionada por uma vitória esmagadora por 3 a 1 fora de casa contra o Chelsea em 4 de maio, provando que possui a qualidade no contra-ataque necessária para causar problemas à elite do campeonato.

Para o Aston Villa de Unai Emery, a tarefa é clara: reverter a desvantagem para chegar à sua primeira grande final europeia em mais de quatro décadas. O Villa tem sido uma força em casa ao longo da campanha, tendo derrotado o Forest por 3 a 1 no Villa Park, em 3 de janeiro, pela Premier League.

No entanto, a recente derrota por 1 a 0 para o Fulham no dia 25 de abril sugere que um certo cansaço pode estar se instalando no elenco.

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