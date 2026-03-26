Como conseguir ingressos de última hora para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre Dinamarca e Macedônia do Norte: partida de 26 de março, preços e mais

A Dinamarca busca voltar às vitórias contra a Macedônia do Norte diante de uma torcida ansiosa em Copenhague, no dia 26 de março, após um final de fase de grupos pouco convincente. Confira todas as opções de ingressos disponíveis para este importante confronto da repescagem da Copa do Mundo.

Se os dinamarqueses saírem vitoriosos no Estádio Parken e, em seguida, conquistarem uma vitória fora de casa contra a República Tcheca ou a República da Irlanda (31 de março), garantirão sua terceira participação consecutiva na Copa do Mundo.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais de que você precisa para a próxima partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Dinamarca e Macedônia do Norte, incluindo onde comprar ingressos e quanto eles custarão.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Dinamarca e Macedônia do Norte?

Data Horário (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Dinamarca x Macedônia do Norte (20h45) Estádio Parken (Copenhague) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de eliminatórias da Copa do Mundo entre Dinamarca e Macedônia do Norte

Os ingressos para o jogo entre Dinamarca e Macedônia do Norte foram colocados à venda em várias etapas.

A primeira delas começou em 18 de fevereiro, permitindo que os membros do “ForDanmark” comprassem ingressos.

A partir de 25 de fevereiro, os membros básicos tiveram a opção de garantir seus lugares. O período de venda geral terá início em 11 de março, caso ainda haja ingressos disponíveis.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos no mercado secundário. O StubHub é um dos principais revendedores para quem busca comprar ingressos de última hora por meio de canais alternativos.

Ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Dinamarca e Macedônia do Norte: quanto custam?

Os preços dos ingressos para os jogos da seleção dinamarquesa podem variar, dependendo da localização do assento, do pacote e do adversário.

Os preços para adultos para a próxima partida da repescagem contra a Macedônia do Norte variaram entre 435 e 660 coroas dinamarquesas (58-88 euros). Os torcedores da Macedônia do Norte que viajaram puderam comprar ingressos a partir de 3.650 denares macedônios (58 euros).

Lembre-se de acompanhar os sites das federações nacionais de futebol relevantes para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que você pode esperar da partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Dinamarca e Macedônia do Norte?

Embora a Dinamarca tenha vencido a Grécia em casa e fora e marcado seis gols contra a Bielorrússia fora de casa, sua campanha na fase de grupos terminou sem brilho. No entanto, os dinamarqueses vão se animar com o fato de terem sido derrotados apenas uma vez nos últimos três anos em Copenhague (contra a Espanha, em novembro de 2024).

Enquanto a Dinamarca sonha com sua terceira participação consecutiva na Copa do Mundo, a Macedônia do Norte luta para chegar à fase final do torneio pela primeira vez na história. Apesar de ter terminado apenas em terceiro lugar na fase de grupos, os Lynxes (‘Рисови’) se classificaram para as repescagens graças ao seu desempenho na Liga das Nações da UEFA.

A Macedônia do Norte precisará reencontrar um pouco daquela antiga garra, já que da última vez que os vimos em ação, foram goleados por 7 a 1 pelo País de Gales em Cardiff. Esse resultado estendeu sua sequência sem vitórias para quatro partidas.

As equipes já se enfrentaram três vezes anteriormente e o histórico está empatado, com cada uma vencendo uma partida e o outro jogo terminando em empate. O último confronto entre elas ocorreu em 2013, quando a Macedônia do Norte venceu por 3 a 0 em um amistoso internacional em Skopje, contra uma seleção dinamarquesa que contava com Kasper Schmeichel, Daniel Agger e Christian Eriksen.