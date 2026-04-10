O Coachella está de volta à Califórnia nos próximos dois fins de semana, e o cardápio de atrações está incrível.

Desta vez, você verá Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G e Anyma como atrações principais do festival, em um evento que promete ser uma apresentação inesquecível para os fãs de música de todo o mundo.

Aqui no GOAL, temos todas as informações necessárias para você se orientar no processo de compra de ingressos, desde a venda oficial até plataformas confiáveis de revenda, e aqui está tudo o que você precisa saber.

Quando será o Coachella 2026?

O Coachella 2026 começa em 10 de abril de 2026 e vai até 19 de abril de 2026.

Quando 10 a 12 e 17 a 19 de abril Onde Indio, Califórnia Ingressos Ingressos

Onde comprar ingressos para o Coachella 2026?

Os ingressos para o Coachella 2026 esgotaram em menos de uma semana após o lançamento oficial (19 de setembro de 2025) no site do festival. No entanto, há listas de espera nas quais você pode se inscrever agora mesmo no site para quaisquer ingressos que venham a ficar disponíveis pelos canais oficiais.

Se você não conseguir garantir ingressos no site oficial, não entre em pânico. O mercado secundário, como o StubHub e o Viagogo, é outra alternativa caso você esteja procurando ingressos de última hora vendidos por outros fãs.

Observação: todos os ingressos estão sujeitos à disponibilidade e podem se esgotar a qualquer momento.

Quanto custam os ingressos para o Coachella 2026?

Os preços dos ingressos podem variar bastante dependendo do local do evento, da localização do assento e da demanda. O Coachella disponibilizou quatro opções de ingressos. Veja a seguir o que cada pacote inclui para que você possa escolher o melhor para você:

Ingresso Geral a partir de US$ 549: Entrada para todos os dias e acesso às áreas de acampamento GA

Entrada para todos os dias e acesso às áreas de acampamento GA Ingresso Geral + Transporte de 3 dias a partir de US$ 679: Inclui o Passe de Transporte Coachella + entrada no local do evento e nas áreas de acampamento GA

Inclui o Passe de Transporte Coachella + entrada no local do evento e nas áreas de acampamento GA Pacote de 4 ingressos gerais: inclui 4 passes gerais, e você economiza US$ 10 por passe.

inclui 4 passes gerais, e você economiza US$ 10 por passe. VIP a partir de US$ 1.199: Entrada no local do evento e acesso a todas as áreas VIP e áreas de acampamento GA.

Em sites de revenda, porém, embora você possa encontrar ingressos por menos do que o valor de face à medida que o evento se aproxima, é mais provável que os ingressos fiquem mais caros à medida que os shows esgotam e a demanda aumenta.

Programação e line-up do Coachella 2026

Coachella

Quem vai se apresentar no Coachella 2026?

Os três headliners do Coachella 2026 são Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G e Anyma. Serão novamente dois fins de semana com a mesma programação, com apresentações adicionais de The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, BIGBANG e muito mais. Outros grandes nomes confirmados incluem Disclosure, Turnstile, Kaskade, KATSEYE, Laufey, Clipse, Interpol, Ethel Cain, e há muito mais por vir.

Para Justin Bieber, esta será a primeira vez que ele será a atração principal do Coachella. O cantor canadense já se apresentou como convidado ao lado de outros artistas no palco, como Ariana Grande, Daniel Caesar, Chance the Rapper, Tems e Wizkid. Mas Bieber nunca se apresentou no Coachella como artista principal antes, e essa apresentação também marcará seu primeiro show ao vivo em mais de três anos, já que seu último show aconteceu em setembro de 2022.

Esta também é a segunda participação de Karol G no festival de Indio, após a estreia da superestrela colombiana em 2022. A apresentação no Coachella está programada para ser seu primeiro show completo ao vivo após o lançamento de seu último álbum, Tropicoquet, em junho de 2025. Ela se apresentou no intervalo do jogo da NFL entre o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers na Arena Corinthians, em São Paulo, Brasil.

Se você não curte pop ou rock, então certamente há um pouco de rock e punk dos anos 70 e 80 com Devo, David Byrne, Iggy Pop, Black Flag, e música eletrônica dos anos 90 com Moby, Groove Armada e Röyksopp. É claro que a programação está sujeita a alterações caso algum artista não possa se apresentar.

Onde será realizado o Coachella 2026?

O Coachella 2026, como de costume, acontecerá no Empire Polo Club, em Indio, Califórnia.

O local é um grande campo na cidade de Indio, que faz parte do Vale do Coachella, uma área desértica a algumas horas a leste de Los Angeles, no condado de Riverside.

Se você está procurando um lugar para se hospedar em Indio, Califórnia, para o Coachella 2026, certifique-se de fazer isso o mais rápido possível.

Indio é um destino muito procurado, com uma infinidade de hotéis, vilas e apartamentos fantásticos, que transformam o Empire Polo Club no maior festival dos Estados Unidos.