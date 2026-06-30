Uma atmosfera eletrizante está garantida nesta noite no lendário Estadio Azteca, quando os coanfitriões México enfrentarem o Equador em um duelo de alto risco nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
El Tri chega à fase mata-mata transbordando confiança depois de liderar o Grupo A com uma campanha impecável e 100% de aproveitamento, impulsionando uma enorme crença em todo o país.
Do outro lado estará uma seleção equatoriana resiliente, que mostrou sua força ao avançar em um duro Grupo E, com destaque para uma surpreendente vitória sobre a Alemanha.
Garantir lugares para confrontos intercontinentais de alta intensidade assegura uma atmosfera eletrizante no estádio, repleta de torcedores apaixonados. Se você prefere analisar métricas da partida e fazer apostas ao vivo pelo celular, é altamente recomendável garantir uma banca reforçada. Confira nosso guia promocional para descobrir o mais recente código promocional da 1xbet ativo hoje.
Quando é o pontapé inicial de México x Equador pela Copa do Mundo?
México x Equador será disputado no histórico Mexico City Stadium (Estadio Azteca), na Cidade do México, México.
Qual é a próxima partida das oitavas de final?
Data
Confronto
Local
Ingressos
Seg., 6 jul.
México/Equador x Inglaterra /RD Congo
Estadio Azteca, México
Como comprar ingressos para México x Equador pela Copa do Mundo?
Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Aqui está o que você precisa saber de forma resumida:
- A fase de vendas de última hora foi lançada em 1º de abril. Não se trata de um sorteio: os ingressos estão sendo vendidos em uma base estritamente de ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Marketplace Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site secundário para os ingressos que estiver comprando.
Quanto custam os ingressos para México x Equador pela Copa do Mundo?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60, para categorias específicas de torcedor, enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730, sem contar os mercados secundários e a revenda, que sobem ainda mais do que isso.
Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa oficial de preços
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho - 3 de julho
Oitavas de final (sedes de alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho - 3 de julho
Oitavas de final (sedes padrão)
US$ 225 – US$ 540
US$ 400 – US$ 2.800 (US$ 1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
US$ 930 – US$ 3.295
US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
US$ 250 – US$ 800
US$ 500 – US$ 3.500 (US$ 1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
US$ 1.490 – US$ 7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
México x Equador na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber
Momento de México x Equador
México x Equador: retrospecto recente do confronto direto
Confrontos
Classificação de México x Equador
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