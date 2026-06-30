Uma atmosfera eletrizante está garantida nesta noite no lendário Estadio Azteca, quando os coanfitriões México enfrentarem o Equador em um duelo de alto risco nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

El Tri chega à fase mata-mata transbordando confiança depois de liderar o Grupo A com uma campanha impecável e 100% de aproveitamento, impulsionando uma enorme crença em todo o país.

Do outro lado estará uma seleção equatoriana resiliente, que mostrou sua força ao avançar em um duro Grupo E, com destaque para uma surpreendente vitória sobre a Alemanha.

Garantir lugares para confrontos intercontinentais de alta intensidade assegura uma atmosfera eletrizante no estádio, repleta de torcedores apaixonados. Se você prefere analisar métricas da partida e fazer apostas ao vivo pelo celular, é altamente recomendável garantir uma banca reforçada. Confira nosso guia promocional para descobrir o mais recente código promocional da 1xbet ativo hoje.

Quando é o pontapé inicial de México x Equador pela Copa do Mundo?

México x Equador será disputado no histórico Mexico City Stadium (Estadio Azteca), na Cidade do México, México.

Copa do Mundo - 1/16 30 de jun. de 2026 - 22:00 Estadio Banorte

Qual é a próxima partida das oitavas de final?

Data Confronto Local Ingressos Seg., 6 jul. México/Equador x Inglaterra /RD Congo Estadio Azteca, México Ingressos

Como comprar ingressos para México x Equador pela Copa do Mundo?

Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora foi lançada em 1º de abril. Não se trata de um sorteio: os ingressos estão sendo vendidos em uma base estritamente de ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Marketplace Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site secundário para os ingressos que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para México x Equador pela Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60, para categorias específicas de torcedor, enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730, sem contar os mercados secundários e a revenda, que sobem ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa oficial de preços Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho - 3 de julho Oitavas de final (sedes de alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho - 3 de julho Oitavas de final (sedes padrão) US$ 225 – US$ 540 US$ 400 – US$ 2.800 (US$ 1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais US$ 930 – US$ 3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 US$ 500 – US$ 3.500 (US$ 1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) US$ 1.490 – US$ 7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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