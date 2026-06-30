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Como conseguir ingressos de última hora para México x Equador: preços da Copa do Mundo, informações sobre o confronto das oitavas de final, vendas de última hora e mais

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México enfrenta o Equador na próxima partida da Copa do Mundo. Veja como garantir seus ingressos

Uma atmosfera eletrizante está garantida nesta noite no lendário Estadio Azteca, quando os coanfitriões México enfrentarem o Equador em um duelo de alto risco nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

El Tri chega à fase mata-mata transbordando confiança depois de liderar o Grupo A com uma campanha impecável e 100% de aproveitamento, impulsionando uma enorme crença em todo o país.

Do outro lado estará uma seleção equatoriana resiliente, que mostrou sua força ao avançar em um duro Grupo E, com destaque para uma surpreendente vitória sobre a Alemanha.

Garantir lugares para confrontos intercontinentais de alta intensidade assegura uma atmosfera eletrizante no estádio, repleta de torcedores apaixonados. Se você prefere analisar métricas da partida e fazer apostas ao vivo pelo celular, é altamente recomendável garantir uma banca reforçada. Confira nosso guia promocional para descobrir o mais recente código promocional da 1xbet ativo hoje.

Quando é o pontapé inicial de México x Equador pela Copa do Mundo?

México x Equador será disputado no histórico Mexico City Stadium (Estadio Azteca), na Cidade do México, México.

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Copa do Mundo - 1/16
Estadio Banorte

Qual é a próxima partida das oitavas de final?

Data

Confronto

Local

Ingressos

Seg., 6 jul.

México/Equador x Inglaterra /RD Congo

Estadio Azteca, México

Ingressos

Como comprar ingressos para México x Equador pela Copa do Mundo?

Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-sorteio, foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fase de vendas de última hora foi lançada em 1º de abril. Não se trata de um sorteio: os ingressos estão sendo vendidos em uma base estritamente de ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Marketplace Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site secundário para os ingressos que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para México x Equador pela Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60, para categorias específicas de torcedor, enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730, sem contar os mercados secundários e a revenda, que sobem ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa oficial de preços

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho - 3 de julho

Oitavas de final (sedes de alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho - 3 de julho

Oitavas de final (sedes padrão)

US$ 225 – US$ 540

US$ 400 – US$ 2.800 (US$ 1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

US$ 930 – US$ 3.295

US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

US$ 500 – US$ 3.500 (US$ 1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

US$ 1.490 – US$ 7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

México x Equador na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Momento de México x Equador

MÉX

MÉX - Sequência

AUS
V1-0
SER
V5-1
RSA
V2-0
CDS
V1-0
CZE
V0-3
Gol marcado (sofrido)
12/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
EQU

EQU - Sequência

KSA
V2-1
GTM
V3-0
CDM
D1-0
CUW
E0-0
ALE
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

México x Equador: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

MéxicoEmpateEquador
1
3
1
Amistosos
México badge
México
MÉX
1
Equador badge
Equador
EQU
1
FJ
Copa América
México badge
México
MÉX
0
Equador badge
Equador
EQU
0
FJ
Amistosos
México badge
México
MÉX
0
Equador badge
Equador
EQU
0
FJ
Amistosos
México badge
México
MÉX
2
Equador badge
Equador
EQU
3
FJ
Amistosos
México badge
México
MÉX
3
Equador badge
Equador
EQU
2
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de México x Equador

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