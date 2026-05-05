O Freiburg recebe o Braga no Europa-Park Stadion, em Freiburg, na quinta-feira, 7 de maio, em uma partida que promete ser uma histórica segunda mão das semifinais da Liga Europa da UEFA, com uma vaga na final em Istambul em jogo.

O Freiburg ocupa atualmente a 7ª posição na Bundesliga, enquanto o Braga está em 4º lugar na Primeira Liga, com ambos os clubes buscando chegar à sua primeira grande final europeia nesta era da competição.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Freiburg x Braga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Freiburg x Braga pela Liga Europa?





Como comprar ingressos para Freiburg x Braga pela Liga Europa?

Exceto para a final, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga Europa diretamente pela própria UEFA.

Em vez disso, eles são vendidos por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Você deve acessar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.

Embora os sites oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga Europa, quem deseja assistir aos jogos pode considerar sites de revenda, como o StubHub, para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para Freiburg x Braga na Liga Europa?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição.

Por exemplo, uma semifinal com o Real Madrid ou o Arsenal custaria muito mais do que um confronto da fase de grupos em Limassol, contra o Pafos.

Os clubes geralmente definem os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada, para a fase de grupos. Se uma equipe avançar para as fases eliminatórias, os preços podem aumentar para certos jogos, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

Se você estiver procurando por opções de última hora, ingressos em sites de revenda, como o StubHub, estão disponíveis no momento.

Friburgo x Braga na Liga Europa: tudo o que você precisa saber

Freiburg x Braga: Desempenho

Freiburg x Braga: Histórico recente de confrontos diretos

SCF Um BRA 0 0 Empate 1 Braga 2 - 1 Freiburg 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Freiburg x Braga: Classificação





Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado









O que esperar do jogo entre Freiburg e Braga?

A história está em jogo na Floresta Negra. Nenhuma das equipes jamais chegou a uma final europeia, tornando esta semifinal um momento decisivo na carreira de ambos os grupos de jogadores.

O Braga chegou à Alemanha com uma vantagem mínima, após uma vitória dramática por 2 a 1 na partida de ida, em 30 de abril. Em um jogo emocionante no Quarry, Demir Ege Tiknaz abriu o placar logo no início, antes de Vincenzo Grifo empatar para os alemães. A partida parecia destinada a um empate até que Mario Dorgeles marcou o gol da vitória aos 92 minutos, dando vantagem ao time português.

O desempenho em casa do Freiburg tem sido seu maior trunfo nesta campanha de conto de fadas, e a equipe está confiante em reverter a desvantagem de um gol. A equipe de Christian Streich tem se mostrado resiliente na Bundesliga, conquistando recentemente pontos essenciais para se manter nas vagas europeias, incluindo um empate por 1 a 1 contra o Bayer Leverkusen, em 18 de abril.

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