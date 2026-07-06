O drama das oitavas de final da Copa do Mundo daFIFA 2026 está chegando ao seu clímax frenético. Com a margem para erros totalmente esgotada, a chave do torneio já foi lançada em um caos absoluto.

Os jogos de abertura, que prometiam ser sensacionais, superaram todas as expectativas. A fase eliminatória teve início em Houston, onde o Canadá, um dos anfitriões, viu sua trajetória chegar ao fim com uma derrota definitiva por 3 a 0 para o Marrocos.

Desde então, o caminho tem sido implacável para as potências mundiais: a França venceu o Paraguai por 1 a 0 com dificuldade, a Inglaterra sobreviveu a um jogo emocionante contra o co-anfitrião México, terminando com 10 jogadores em campo e vencendo por 3 a 2, e a Noruega causou a maior zebra do torneio ao derrotar o Brasil por 2 a 1.

À medida que as últimas vagas para as quartas de final são definidas — com destaque para os grandes confrontos das oitavas de final entre Portugal e Espanha e entre os co-anfitriões EUA e Bélgica —, os jogos restantes estão gerando uma demanda sem precedentes por ingressos e preços em alta em todas as sedes do torneio.

Quais são os jogos confirmados das oitavas de final?

Data e horário do início Detalhes da partida Local Ingressos 4 de julho, início às 12h CDT Oitavas de final: Canadá x Marrocos Estádio de Houston, EUA 0-3 4 de julho, início às 17h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Paraguai x França Estádio da Filadélfia, EUA 0 a 1 5 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Brasil x Noruega Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA 1 a 2 5 de julho, início às 18h CST Oitavas de final: México x Inglaterra Estádio da Cidade do México, México 2 a 3 6 de julho, início às 14h CDT Oitavas de final: Portugal x Espanha Estádio de Dallas, EUA Comprar ingressos 6 de julho, início às 17h PDT Oitavas de final: Estados Unidos x Bélgica Estádio de Seattle, EUA Comprar ingressos 7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Argentina x Egito Estádio de Atlanta, EUA Comprar ingressos 7 de julho, início às 16h PDT Oitavas de final: Suíça x Colômbia Estádio de Vancouver, Canadá Comprar ingressos 9 a 11 de julho, horários variados Quartas de final: França x Marrocos / Inglaterra x Noruega / A definir / A definir Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Comprar ingressos 14 a 15 de julho, início às 15h Semifinal: A confirmar Estádio de Dallas e Estádio de Atlanta, EUA Comprar ingressos 18 de julho, início às 15h Disputa pelo 3º lugar: a confirmar Estádio de Miami, EUA Comprar ingressos 19 de julho, início às 15h Final: A confirmar Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA Comprar ingressos

Quais são os próximos jogos das oitavas de final?

Data e horário do início Detalhes da partida Local Ingressos 29 de junho, início às 12h CDT Oitavas de final: Brasil x Japão Houston Stadium, EUA 2 a 1 29 de junho, início às 16h30 EDT Oitavas de final: Alemanha x Paraguai Estádio de Boston, EUA 1 a 1 (o Paraguai venceu nos pênaltis) 29 de junho, início às 19h CST Oitavas de final: Holanda x Marrocos Estádio de Monterrey, México 1 a 1 (Marrocos venceu nos pênaltis) 30 de junho, início às 12h CDT Oitavas de final: Costa do Marfim x Noruega Estádio de Dallas, EUA 1 a 2 30 de junho, início às 17h EDT Oitavas de final: França x Suécia Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA 3 a 0 30 de junho, início às 19h CST Oitavas de final: México x Equador Estádio da Cidade do México, México 2 a 0 1º de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Inglaterra x República Democrática do Congo Estádio de Atlanta, EUA 2 a 1 1º de julho, início às 13h PDT Oitavas de final: Bélgica x Senegal Estádio de Seattle, EUA 3 a 2 1º de julho, início às 17h PDT Oitavas de final: Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina Estádio da Baía de São Francisco, EUA 2 a 0 2 de julho, início às 12h PDT Oitavas de final: Espanha x Áustria Estádio de Los Angeles, EUA 3 a 0 2 de julho, início às 19h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Portugal x Croácia Estádio de Toronto, Canadá 2 a 1 2 de julho, início às 20h PDT Oitavas de final: Suíça x Argélia Estádio de Vancouver, Canadá 2 a 0 3 de julho, início às 13h CDT Oitavas de final: Austrália x Egito Estádio de Dallas, EUA 1 a 1 (2 a 4 nos pênaltis) 3 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Argentina x Cabo Verde Estádio de Miami, EUA 3 a 2 3 de julho, início às 20h30 CDT Oitavas de final: Colômbia x Gana Estádio de Kansas City, EUA 1 a 0

Como comprar ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, essa não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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