O drama das oitavas de final da Copa do Mundo daFIFA 2026 está chegando ao seu clímax frenético. Com a margem para erros totalmente esgotada, a chave do torneio já foi lançada em um caos absoluto.
Os jogos de abertura, que prometiam ser sensacionais, superaram todas as expectativas. A fase eliminatória teve início em Houston, onde o Canadá, um dos anfitriões, viu sua trajetória chegar ao fim com uma derrota definitiva por 3 a 0 para o Marrocos.
Desde então, o caminho tem sido implacável para as potências mundiais: a França venceu o Paraguai por 1 a 0 com dificuldade, a Inglaterra sobreviveu a um jogo emocionante contra o co-anfitrião México, terminando com 10 jogadores em campo e vencendo por 3 a 2, e a Noruega causou a maior zebra do torneio ao derrotar o Brasil por 2 a 1.
À medida que as últimas vagas para as quartas de final são definidas — com destaque para os grandes confrontos das oitavas de final entre Portugal e Espanha e entre os co-anfitriões EUA e Bélgica —, os jogos restantes estão gerando uma demanda sem precedentes por ingressos e preços em alta em todas as sedes do torneio.
Quais são os jogos confirmados das oitavas de final?
|Data e horário do início
|Detalhes da partida
|Local
|Ingressos
|4 de julho, início às 12h CDT
|Oitavas de final: Canadá x Marrocos
|Estádio de Houston, EUA
|0-3
|4 de julho, início às 17h (horário da costa leste dos EUA)
|Oitavas de final: Paraguai x França
|Estádio da Filadélfia, EUA
|0 a 1
|5 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA)
|Oitavas de final: Brasil x Noruega
|Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA
|1 a 2
|5 de julho, início às 18h CST
|Oitavas de final: México x Inglaterra
|Estádio da Cidade do México, México
|2 a 3
|6 de julho, início às 14h CDT
|Oitavas de final: Portugal x Espanha
|Estádio de Dallas, EUA
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|6 de julho, início às 17h PDT
|Oitavas de final: Estados Unidos x Bélgica
|Estádio de Seattle, EUA
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|7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)
|Oitavas de final: Argentina x Egito
|Estádio de Atlanta, EUA
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|7 de julho, início às 16h PDT
|Oitavas de final: Suíça x Colômbia
|Estádio de Vancouver, Canadá
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|9 a 11 de julho, horários variados
|Quartas de final: França x Marrocos / Inglaterra x Noruega / A definir / A definir
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
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|14 a 15 de julho, início às 15h
|Semifinal: A confirmar
|Estádio de Dallas e Estádio de Atlanta, EUA
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|18 de julho, início às 15h
|Disputa pelo 3º lugar: a confirmar
|Estádio de Miami, EUA
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|19 de julho, início às 15h
|Final: A confirmar
|Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA
|Comprar ingressos
Quais são os próximos jogos das oitavas de final?
Como comprar ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A Fase de Vendas de Última Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, essa não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
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