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Como conseguir ingressos de última hora para as oitavas de final da Copa do Mundo: fase eliminatória, Argentina x Egito e muito mais

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Copa do Mundo

As oitavas de final estão se aproximando, incluindo jogos já confirmados entre Brasil, Paraguai e Canadá x Marrocos

O drama das oitavas de final da Copa do Mundo daFIFA 2026 está chegando ao seu clímax frenético. Com a margem para erros totalmente esgotada, a chave do torneio já foi lançada em um caos absoluto.

Os jogos de abertura, que prometiam ser sensacionais, superaram todas as expectativas. A fase eliminatória teve início em Houston, onde o Canadá, um dos anfitriões, viu sua trajetória chegar ao fim com uma derrota definitiva por 3 a 0 para o Marrocos. 

Desde então, o caminho tem sido implacável para as potências mundiais: a França venceu o Paraguai por 1 a 0 com dificuldade, a Inglaterra sobreviveu a um jogo emocionante contra o co-anfitrião México, terminando com 10 jogadores em campo e vencendo por 3 a 2, e a Noruega causou a maior zebra do torneio ao derrotar o Brasil por 2 a 1.  

À medida que as últimas vagas para as quartas de final são definidas — com destaque para os grandes confrontos das oitavas de final entre Portugal e Espanha e entre os co-anfitriões EUA e Bélgica —, os jogos restantes estão gerando uma demanda sem precedentes por ingressos e preços em alta em todas as sedes do torneio.

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Quais são os jogos confirmados das oitavas de final?

Data e horário do inícioDetalhes da partidaLocalIngressos
4 de julho, início às 12h CDTOitavas de final: Canadá x MarrocosEstádio de Houston, EUA0-3
4 de julho, início às 17h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Paraguai x FrançaEstádio da Filadélfia, EUA0 a 1
5 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Brasil x NoruegaEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUA1 a 2
5 de julho, início às 18h CSTOitavas de final: México x InglaterraEstádio da Cidade do México, México2 a 3
6 de julho, início às 14h CDTOitavas de final: Portugal x Espanha Estádio de Dallas, EUAComprar ingressos
6 de julho, início às 17h PDTOitavas de final: Estados Unidos x Bélgica Estádio de Seattle, EUAComprar ingressos
7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Argentina x EgitoEstádio de Atlanta, EUAComprar ingressos
7 de julho, início às 16h PDTOitavas de final: Suíça x ColômbiaEstádio de Vancouver, CanadáComprar ingressos
9 a 11 de julho, horários variadosQuartas de final: França x Marrocos / Inglaterra x Noruega / A definir / A definirBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityComprar ingressos
14 a 15 de julho, início às 15hSemifinal: A confirmarEstádio de Dallas e Estádio de Atlanta, EUAComprar ingressos
18 de julho, início às 15hDisputa pelo 3º lugar: a confirmarEstádio de Miami, EUAComprar ingressos
19 de julho, início às 15hFinal: A confirmarEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar ingressos

Quais são os próximos jogos das oitavas de final?

Data e horário do inícioDetalhes da partidaLocalIngressos
29 de junho, início às 12h CDTOitavas de final: Brasil x JapãoHouston Stadium, EUA2 a 1
29 de junho, início às 16h30 EDTOitavas de final: Alemanha x ParaguaiEstádio de Boston, EUA1 a 1 (o Paraguai venceu nos pênaltis)
29 de junho, início às 19h CSTOitavas de final: Holanda x MarrocosEstádio de Monterrey, México1 a 1 (Marrocos venceu nos pênaltis)
30 de junho, início às 12h CDTOitavas de final: Costa do Marfim x NoruegaEstádio de Dallas, EUA1 a 2
30 de junho, início às 17h EDTOitavas de final: França x SuéciaEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUA3 a 0
30 de junho, início às 19h CSTOitavas de final: México x EquadorEstádio da Cidade do México, México2 a 0
1º de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Inglaterra x República Democrática do CongoEstádio de Atlanta, EUA2 a 1
1º de julho, início às 13h PDTOitavas de final: Bélgica x SenegalEstádio de Seattle, EUA3 a 2
1º de julho, início às 17h PDTOitavas de final: Estados Unidos x Bósnia e HerzegovinaEstádio da Baía de São Francisco, EUA2 a 0
2 de julho, início às 12h PDTOitavas de final: Espanha x ÁustriaEstádio de Los Angeles, EUA3 a 0
2 de julho, início às 19h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Portugal x CroáciaEstádio de Toronto, Canadá2 a 1
2 de julho, início às 20h PDTOitavas de final: Suíça x ArgéliaEstádio de Vancouver, Canadá2 a 0
3 de julho, início às 13h CDTOitavas de final: Austrália x EgitoEstádio de Dallas, EUA1 a 1 (2 a 4 nos pênaltis)
3 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA)Oitavas de final: Argentina x Cabo VerdeEstádio de Miami, EUA3 a 2
3 de julho, início às 20h30 CDTOitavas de final: Colômbia x GanaEstádio de Kansas City, EUA1 a 0

Como comprar ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, essa não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

LEIA MAIS: Como comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026: revenda oficial da FIFA, revenda no México, informações e muito mais

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