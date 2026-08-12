A Supercopa da UEFA, duelo anual entre os vencedores da Champions League e os campeões da Liga Europa, acontece na Áustria em 12 de agosto.
Há 12 meses, o PSG foi levado até o limite pelo Tottenham na Supercopa. Nuno Mendes converteu o pênalti da vitória para levar os torcedores franceses ao delírio. Desta vez, os adversários de Luis Enrique são ingleses mais uma vez, já que o Aston Villa chega a Salzburgo tentando embalar após a impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre ingressos para a Supercopa da UEFA, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando é a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?
Como comprar ingressos para a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa
A janela de solicitação de ingressos para o público geral da Supercopa da UEFA foi oficialmente aberta no site da UEFA em 16 de junho. Essa fase inicial durou até 23 de junho, com 9.000 ingressos destinados a torcedores neutros por meio de um sistema de sorteio.
No caso dos próprios clubes, ambos receberam 7.000 ingressos cada. A janela exclusiva de ingressos do Aston Villa foi aberta em 25 de junho, e o PSG distribuiu e coordenou a venda dos seus internamente, também entre meados e o fim de junho.
Embora as solicitações oficiais de ingressos para o público geral e as janelas de venda coordenadas pelos clubes possam já ter sido encerradas, ainda é possível garantir lugares pela plataforma de revenda de ingressos da UEFA ou por mercados secundários verificados, como o StubHub.
Quanto custam os ingressos para a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?
Os preços oficiais de face dos ingressos para a Supercopa da UEFA variavam de € 30 a € 150, com a divisão da seguinte forma:
- Fans First (alocações dos clubes): € 30
- Categoria 3: € 50
- Categoria 2: € 90
- Categoria 1: € 150
- Ingressos de acessibilidade: € 30 (inclui um assento gratuito para acompanhante)
Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos clubes e da UEFA mais perto da data para mais informações, e também em sites secundários de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.
Onde será disputada a Supercopa da UEFA: Paris Saint-Germain x Aston Villa?
Red Bull Arena (Salzburgo)
A Red Bull Arena, também conhecida como Stadion Salzburg em jogos de clubes da UEFA, é um estádio de futebol em Wals-Siezenheim, um subúrbio de Salzburgo. Foi oficialmente inaugurada em 2003 e é a casa do FC Red Bull Salzburg, da Bundesliga austríaca.
Embora a capacidade oficial da Red Bull Arena seja de 30.188. a configuração do estádio varia dependendo do tipo de competição disputada. A capacidade para a Supercopa da UEFA de 2026 deve ser de 28.500.
Esta pode ser a primeira vez que o local recebe uma grande final de clubes da UEFA, mas ele sediou os três jogos da fase de grupos da Grécia durante a Euro 2008. A seleção grega era a então campeã europeia.
Quem são os vencedores recentes da Supercopa da UEFA?
Ano
Vencedores
Vice-campeões
Placar
2025
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
4-3 (pênaltis)
2024
Real Madrid
Atalanta
2-0
2023
Manchester City
Sevilla
5-4 (pênaltis)
2022
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
2-0
2021
Chelsea
Villarreal
6-5 (pênaltis)
2020
Bayern de Munique
Sevilla
2-1 (prorrogação)
2019
Liverpool
Chelsea
5-4 (pênaltis)
2018
Atlético de Madrid
Real Madrid
4-2 (prorrogação)
2017
Real Madrid
Manchester United
2-1
2016
Real Madrid
Sevilla
3-2 (prorrogação)
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Técnico
- Luis Enrique
- U. Emery