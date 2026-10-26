O maior palco do beisebol volta neste mês de outubro, com a World Series de 2026 prevista para terminar nesta semana.

O Milwaukee Brewers enfrenta o Tampa Bay Rays, o que garante um campeão inédito da World Series. Seja para assistir ao decisivo Jogo 3 ou garantir um lugar para uma possível definição do título no fim de semana, resta pouco tempo para presenciar esse momento histórico do beisebol ao vivo.

Os ingressos pelos canais oficiais estão esgotados há semanas, e a procura local bate recordes das duas franquias. Veja como conseguir os últimos ingressos mais disputados.

Quando será a World Series de 2026?

Data e horário Confronto Local Ingressos Seg., 26 de out. Jogo 3 da World Series: Milwaukee Brewers visita o Tampa Bay Rays Tropicana Field, Flórida Ingressos Ter., 27 de out. Jogo 4 da World Series: Milwaukee Brewers visita o Tampa Bay Rays Tropicana Field, Flórida Ingressos Qua., 28 de out.* Jogo 5 da World Series: Milwaukee Brewers visita o Tampa Bay Rays Tropicana Field, Flórida Ingressos Sex., 30 de out.* Jogo 6 da World Series: Tampa Bay Rays visita o Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Ingressos Sáb., 31 de out.* Jogo 7 da World Series: Tampa Bay Rays visita o Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Ingressos

*Disputado apenas se necessário. A série segue o formato 2-3-2, com a equipe de melhor campanha na temporada regular de 2026 recebendo os Jogos 1, 2, 6 e 7.

Onde comprar ingressos para a World Series de 2026?

Conseguir ingressos para a World Series pelos canais oficiais é quase impossível nesta altura.

Os planos de ingressos para a pós-temporada foram adquiridos, em grande parte, por quem tem ingressos para toda a temporada semanas atrás, e o mercado de revenda agora se movimenta rapidamente à medida que os jogos acontecem nesta semana.

Ingressos para os jogos em Milwaukee: Os anúncios para os Jogos 6 e 7 no American Family Field estão disponíveis.

Ingressos para os jogos em Tampa Bay: Os anúncios para os Jogos 3, 4 e 5 no Tropicana Field estão disponíveis após a vitória do Rays sobre Cleveland na ALCS.

Se você procura lugares de última hora enquanto a série acontece, a melhor opção são as plataformas verificadas de revenda. Confira as regras de transferência dos ingressos e os termos e condições antes de concluir a compra.

Quanto custam os ingressos para a World Series de 2026?

Os preços no mercado de revenda da World Series são fortemente influenciados pelo tamanho do mercado e pelo tempo que as equipes estão sem conquistar o título.

Com Milwaukee chegando à sua primeira World Series em 44 anos, a procura em Wisconsin já bate recordes da franquia.

Os últimos anos servem de referência:

2023: Duas equipes de mercados menores tiveram preço médio de cerca de US$ 685 por ingresso.

2024: O confronto histórico entre Dodgers e Yankees, de dois grandes mercados, elevou o preço dos ingressos mais baratos para o Jogo 1 a mais de US$ 1.300, e a média da série passou de US$ 1.400.

2025: Confrontos mais equilibrados fizeram os preços dos ingressos mais baratos ficar entre US$ 650 e US$ 900.

Faixas de preço esperadas para 2026:

Lugares em pé e assentos nas arquibancadas superiores: cerca de US$ 650 a US$ 950 para os primeiros jogos.

Jogos decisivos ou no fim de semana: espere que os ingressos mais baratos ultrapassem a faixa de US$ 1.200 a US$ 1.800, especialmente nos Jogos 1 e 2 em Milwaukee.

Assentos em setores exclusivos e camarotes próximos ao banco de reservas: costumam custar valores de quatro ou cinco dígitos, especialmente se houver a possibilidade de definição do título nos Jogos 6 e 7.

Tudo o que você precisa saber sobre a World Series

A World Series é a série que decide o título da Major League Baseball, disputada entre os campeões da Liga Americana e da Liga Nacional. Realizada pela primeira vez em 1903, é a competição pelo título mais antiga ainda em atividade entre as principais ligas esportivas profissionais da América do Norte. O vencedor recebe o Troféu do Comissário. O New York Yankees é a franquia com mais conquistas, com 27 títulos.

A edição de 2026 segue o formato padrão de melhor de sete jogos, com distribuição 2-3-2: a equipe com a melhor campanha na temporada regular recebe os Jogos 1 e 2 e, se necessário, os Jogos 6 e 7, enquanto a outra recebe os Jogos 3 e 4 e um possível Jogo 5. O calendário da pós-temporada deste ano está concentrado em outubro: a rodada de Wild Card começa em 29 de setembro, a Série Divisional em 3 de outubro e a Série de Campeonato em 11 de outubro, antes do início da World Series em 23 de outubro. Todos os jogos são transmitidos pela FOX nos Estados Unidos, além da FOX Deportes e da FOX One para cobertura em espanhol e por streaming.