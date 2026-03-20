Com os resultados da primeira mão já registrados, os confrontos da segunda mão, nos dias 18 e 19 de março, determinarão quais oito equipes continuarão na disputa pela final em Istambul.

Não perca a chance de fazer parte do drama da UEFA Europa League. Deixe o GOAL te orientar sobre onde comprar ingressos e o que esperar.

Próximos jogos da UEFA Europa League

Observação: os horários de início são indicados primeiro em GMT, seguidos da hora local do time da casa.

Data Partida (Ida das quartas de final) Local Ingressos Quarta-feira, 8 de abril Braga x Real Betis (17h45 / 17h45) Estádio Municipal de Braga (Braga) Ingressos Qui, 9 de abril Friburgo x Celta de Vigo (20h / 21h) Estádio Europa-Park (Freiburg) Ingressos Bolonha x Aston Villa (20h / 21h) Estádio Renato Dall'Ara (Bolonha) Ingressos Porto x Nottingham Forest (20h / 20h) Estádio do Dragão (Porto) Ingressos Partida (Retorno das quartas de final) Qui, 16 de abril Celta Vigo x Freiburg (17h45 / 18h45) Balaídos (Vigo) Ingressos Real Betis x Braga (20h / 21h) Estádio Benito Villamarín (Sevilha) Ingressos Aston Villa x Bologna (20h / 20h) Villa Park (Birmingham) Ingressos Nottingham Forest x Porto (20h / 20h) City Ground (Nottingham) Ingressos

*Observação: Os confrontos das semifinais são determinados pelo sorteio: o vencedor do jogo Braga x Betis enfrenta Freiburg x Celta, e o vencedor do jogo Bologna x Villa enfrenta Porto x Forest.

Qual é o calendário da UEFA Europa League 2025/26?

As eliminatórias da Liga Europa desta temporada começaram já em meados de junho. Assim, a competição completa dura quase doze meses, com a final a decorrer no Estádio do Besiktas, em Istambul, em maio. Estas são as datas das jornadas restantes:

22 de janeiro: Fase de Grupos (7ª rodada)

29 de janeiro: Fase de grupos (8ª rodada)

19 de fevereiro: Repescagem da fase eliminatória (ida)

26 de fevereiro: Repescagem da fase eliminatória (ida)

12 de março: Oitavas de final (ida)

19 de março: Oitavas de final (ida)

9 de abril: Quartas de final (ida)

16 de abril: Quartas de final (ida e volta)

30 de abril: Semifinais (ida)

7 de maio: Semifinais (ida)

20 de maio: Final

Como comprar ingressos para os jogos da UEFA Europa League

Exceto para a final da UEFA Europa League, não é possível comprar ingressos para os jogos da Europa League diretamente pela própria UEFA. Em vez disso, eles são vendidos por cada clube entre as equipes que disputam a edição atual. Você deve visitar os sites individuais dos clubes para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá. Em alguns casos, será necessário se cadastrar como sócio do clube para garantir seus ingressos.

A demanda geralmente excede a oferta disponível; portanto, os torcedores também podem comprar ingressos para a Liga Europa no mercado secundário, em plataformas como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Liga Europa da UEFA?

O preço dos ingressos para a Liga Europa da UEFA pode variar devido a vários fatores, incluindo a fase da competição, os clubes envolvidos e o local onde a partida será disputada.

Por exemplo, um jogo das quartas de final disputado pelo Aston Villa no Villa Park provavelmente terá um preço mais alto do que uma partida da fase de grupos no estádio do Go Ahead Eagles, o “De Adelaarshorst”.

Os preços dos ingressos para a Liga Europa da UEFA são normalmente definidos pelos clubes no início da campanha europeia, antes dos primeiros jogos. Dependendo de até onde a equipe avançar e de quem forem seus adversários, os preços podem aumentar para os jogos futuros.

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços. Os ingressos para jogos da Liga Europa em sites de revenda, como o StubHub, estão disponíveis atualmente a partir de € 34.