Os torcedores de futebol estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o restante da Seleção das Quinas na América do Norte, durante a Copa do Mundo de 2026, neste verão.

Portugal tem sido um dos destaques no cenário internacional ao longo da última década. Além de conquistar o Campeonato Europeu de 2016, a seleção também foi coroada campeã da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

Quais são os jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026?

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Portugal são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm oscilado ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar de Portugal na Copa do Mundo

Embora possamos fechar os olhos e tapar os ouvidos, não podemos ignorar o que inevitavelmente acontecerá em algum momento ao longo do próximo ano. Cristiano Ronaldo se aposentará do esporte que o tornou uma figura lendária em todo o mundo.

Ronaldo, que surpreendentemente estreou pela seleção portuguesa em 2003, mais uma vez deu um exemplo notável para seus companheiros de equipe durante a bem-sucedida campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia da equipe, balançando as redes em cinco ocasiões, o que elevou seu total na carreira internacional para 143 gols.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de CR7 ao cenário internacional. Antes de se classificar para a Coreia/Japão 2002, a seleção havia participado de apenas duas Copas do Mundo em um período de 70 anos. Portugal é agora um dos principais protagonistas no cenário mundial, tendo participado de todas as Copas do Mundo desde 2002 e alcançado um memorável 4º lugar em 2006.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos: