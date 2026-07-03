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Como conseguir ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: datas das oitavas de final, jogos confirmados, preços e muito mais

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C. Ronaldo

Não perca a chance de ver uma das seleções mais empolgantes do planeta em ação na Copa do Mundo

Os torcedores de futebol estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o restante da Seleção das Quinas na América do Norte, durante a Copa do Mundo de 2026, neste verão. 

Portugal tem sido um dos destaques no cenário internacional ao longo da última década. Além de conquistar o Campeonato Europeu de 2016, a seleção também foi coroada campeã da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

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Quais são os jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (horário local do início)LocalIngressos
Quarta-feira, 17 de junhoPortugal x República Democrática do Congo (12h)NRG Stadium (Houston)1 a 1
Terça-feira, 23 de junhoPortugal x Uzbequistão (12h)Estádio NRG (Houston)5 a 0
Sábado, 27 de junhoColômbia x Portugal (19h30)Estádio Hard Rock (Miami Gardens)0 a 0
Quinta-feira, 2 de julhoOitavas de final: Portugal x CroáciaBMO Field (Toronto)2 a 1
Segunda-feira, 6 de julhoOitavas de final: Portugal x EspanhaAT&T Stadium, DallasComprar ingressos
Sexta-feira, 10 de julhoPossível partida das quartas de final: Portugal x EUA/BélgicaSoFi Stadium, Los AngelesComprar ingressos
Terça-feira, 14 de julhoSEMIFINAL EM POTENCIAL: Vencedor da Partida 97 x Vencedor da Partida 98Estádio AT&T, DallasComprar ingressos
Domingo, 19 de julhoPOSSÍVEL Final da Copa do Mundo de 2026Estádio MetLife, Nova YorkComprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 em Portugal são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm oscilado ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 – US$ 620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 – US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 – US$ 980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

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O que esperar de Portugal na Copa do Mundo

Embora possamos fechar os olhos e tapar os ouvidos, não podemos ignorar o que inevitavelmente acontecerá em algum momento ao longo do próximo ano. Cristiano Ronaldo se aposentará do esporte que o tornou uma figura lendária em todo o mundo.

Ronaldo, que surpreendentemente estreou pela seleção portuguesa em 2003, mais uma vez deu um exemplo notável para seus companheiros de equipe durante a bem-sucedida campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia da equipe, balançando as redes em cinco ocasiões, o que elevou seu total na carreira internacional para 143 gols.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de CR7 ao cenário internacional. Antes de se classificar para a Coreia/Japão 2002, a seleção havia participado de apenas duas Copas do Mundo em um período de 70 anos. Portugal é agora um dos principais protagonistas no cenário mundial, tendo participado de todas as Copas do Mundo desde 2002 e alcançado um memorável 4º lugar em 2006.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG (Houston)68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091 
 Estádio MetLife (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827 
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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