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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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Como conseguir ingressos da Premier League 2026/27: jogos da 3ª rodada, Arsenal x Chelsea, Everton x Manchester United e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para a Premier League na temporada 2026/27

A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial em drama e ação ininterruptos, com alguns dos maiores clubes do esporte e jogadores renomados proporcionando emoções eletrizantes semana após semana. Após uma sensacional temporada 2025/26 da Premier League, os fãs de futebol ao redor do mundo já salivam com a perspectiva do que os espera na campanha 2026/27.

O Arsenal defenderá o título, depois de conquistar sua primeira taça da liga em 22 anos, mas certamente terá um teste duro contra equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

Deixe o GOAL apresentar tudo o que você precisa saber sobre as informações mais recentes de ingressos da Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto vão custar e muito mais.

Ingressos da Premier League 2026/27Reserve agora

Próximos jogos e ingressos da 3ª rodada da Premier League

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sex., 4 de set., 20:00Ipswich Town x LiverpoolIngressos
Sáb., 5 de set., 12:30Newcastle United x BournemouthIngressos
Sáb., 5 de set., 15:00Brentford x SunderlandIngressos
Sáb., 5 de set., 15:00Brighton & Hove Albion x Leeds UnitedIngressos
Sáb., 5 de set., 15:00Fulham x Crystal PalaceIngressos
Sáb., 5 de set., 15:00Manchester City x Coventry CityIngressos
Sáb., 5 de set., 15:00Nottingham Forest x Tottenham HotspurIngressos
Sáb., 5 de set., 15:00Hull City x Aston VillaIngressos
Dom., 6 de set., 14:00Everton x Manchester UnitedIngressos
Dom., 6 de set., 16:30Arsenal x ChelseaIngressos

Próximos jogos e ingressos da 4ª rodada da Premier League

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sáb., 12 de set., 15:00Aston Villa x Nottingham ForestIngressos
Sáb., 12 de set., 15:00Bournemouth x BrentfordIngressos
Sáb., 12 de set., 15:00Chelsea x Hull CityIngressos
Sáb., 12 de set., 15:00Crystal Palace x Ipswich TownIngressos
Sáb., 12 de set., 15:00Liverpool x FulhamIngressos
Sáb., 12 de set., 17:30Tottenham Hotspur x EvertonIngressos
Sáb., 12 de set., 20:00Sunderland x ArsenalIngressos
Dom., 13 de set., 14:00Coventry City x Brighton & Hove AlbionIngressos
Dom., 13 de set., 16:30Manchester United x Manchester CityIngressos
Seg., 14 de set., 20:00Leeds United x Newcastle UnitedIngressos

Como comprar ingressos da Premier League

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, que estão disponíveis nos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Os clubes da elite do futebol inglês costumam disponibilizar os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro para os detentores de carnê de temporada.
  2. Depois, para quem já foi a jogos em casa antes e está ranqueado por pontos de fidelidade.
  3. Por fim, para o público durante o período de venda geral.

Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena conferir mercados secundários verificados, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos da Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas com base em grupos etários, incluindo categorias adulto, júnior, estudante e idoso, mas essas divisões diferem de time para time.

Além disso, o lugar em que você se senta faz grande diferença. A localização do assento e o setor influenciam significativamente o preço, com vistas premium geralmente tendo um custo premium. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias. Por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de peso podem entrar em uma faixa superior, com os preços subindo de acordo.

Também vale destacar que a Premier League continua limitando os ingressos para torcedores visitantes a £30. Então, se você está procurando uma opção mais barata ou quer ampliar suas chances de ir a uma partida, talvez valha a pena conferir os jogos fora de casa do seu time.

Abaixo, o GOAL detalhou os clubes da Premier League 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos para dias de jogo, assim como as faixas previstas de carnê de temporada.

Clubes da Premier League 2026/27 por preço dos ingressos

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (entrada geral adulto)Faixa de carnê de temporadaIngressos
ArsenalEmirates Stadium£31 - £168£1.290 - £2.195Ingressos do Arsenal
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1.297Ingressos do Aston Villa
BournemouthVitality Stadium£43 - £61£436 - £960Ingressos do Bournemouth
BrentfordGtech Community Stadium£30 - £60£485 - £635Ingressos do Brentford
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium£34 - £78£630 - £995Ingressos do Brighton
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1.095Ingressos do Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Ingressos do Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Ingressos do Crystal Palace
EvertonHill Dickinson Stadium£55 - £75£640 - £965Ingressos do Everton
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3.100Ingressos do Fulham
Hull CityMKM Stadium£24 - £35£396 - £600Ingressos do Hull City
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Ingressos do Ipswich
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1.159Ingressos do Leeds
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Ingressos do Liverpool
Manchester CityEtihad Stadium£30 - £60£490 - £1.030Ingressos do Man City
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1.177Ingressos do Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Ingressos do Newcastle
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Ingressos do Nottm Forest
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Ingressos do Sunderland
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium£40 - £125£856 - £2.223Ingressos do Tottenham

Ingressos da Premier League 2026/27Reserve agora

Ainda há carnês de temporada da Premier League disponíveis?

Quase todos os clubes da Premier League já esgotaram os carnês de temporada de entrada geral para a temporada 2026/27.

Times populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham trabalham com longas listas de espera há anos, algumas das quais podem ultrapassar 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera de mais de 80.000 torcedores, enquanto Liverpool e Manchester United supostamente exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Até mesmo clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade reduzida.

O Fulham se destaca por atualmente ainda ter vários carnês de temporada disponíveis, sem listas de espera formais e com as vagas sendo alocadas por ordem de chegada

Vou precisar de uma associação para comprar ingressos da Premier League?

Na maioria dos casos, uma associação é recomendada ou exigida para comprar ingressos da Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com torcidas numerosas. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema escalonado de venda de ingressos que prioriza:

  1. Detentores de carnê de temporada
  2. Sócios do clube (associações anuais pagas)
  3. Venda geral, caso ainda restem ingressos

Uma associação normalmente concede acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para grandes clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma associação costuma ser a única forma de ter acesso regular aos ingressos para as partidas, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou sem lotações esgotadas de forma tão consistente, podem permitir que não associados comprem ingressos mais perto do dia do jogo se ainda houver disponibilidade. Comprar uma associação aumenta significativamente suas chances e costuma ser o caminho mais confiável para garantir lugares.

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