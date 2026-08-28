A UEFA Nations League 2026/27, que é a quinta edição da competição internacional, está prestes a começar e você pode ver todas as maiores seleções da Europa em ação pelo continente ao reservar ingressos hoje.

A fase de liga da competição começa neste setembro/outubro e promete ser um período eletrizante, com as equipes disputando quatro jogos em um intervalo de cerca de apenas 10 dias. Após a conclusão da fase de liga em novembro, as quartas de final acontecerão em março de 2027, com as semifinais e a final marcadas para junho de 2027.

Portugal defende o título da UEFA Nations League conquistado em 2025 e é a seleção mais bem-sucedida da competição, tendo vencido também a edição inaugural, em 2019. A Espanha busca chegar à sua quarta final consecutiva, depois de ter sido vice-campeã em 2021 e 2025 e levantado o troféu em 2023.

Deixe a GOAL guiá-lo por todas as informações essenciais sobre ingressos da UEFA Nations League, incluindo como você pode comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da UEFA Nations League

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos qui., 24 de setembro (20h45) Holanda x Alemanha Johan Cruijff ArenA (Amsterdã) Ingressos qui., 24 de setembro (19h45) Portugal x País de Gales Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos qui., 24 de setembro (20h45) Noruega x Dinamarca Ullevaal Stadion (Oslo) Ingressos sex., 25 de setembro (20h45) Itália x Bélgica Stadio Olimpico (Roma) Ingressos sáb., 26 de setembro (20h45) Tchéquia x Croácia Fortuna Arena (Praga) Ingressos sáb., 26 de setembro (19h45) Inglaterra x Espanha Wembley Stadium (Londres) Ingressos dom., 27 de setembro (18h) Dinamarca x País de Gales Parken Stadium (Copenhague) Ingressos dom., 27 de setembro (20h45) Noruega x Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Ingressos dom., 27 de setembro (20h45) Alemanha x Grécia WWK Arena (Augsburgo) Ingressos seg., 28 de setembro (20h45) Bélgica x França King Baudouin Stadium (Bruxelas) Ingressos ter., 29 de setembro (20h45) Tchéquia x Inglaterra Fortuna Arena (Praga) Ingressos ter., 29 de setembro (20h45) Espanha x Croácia Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilha) Ingressos qui., 1º de outubro (20h45) Alemanha x Sérvia Allianz Arena (Munique) Ingressos qui., 1º de outubro (20h45) Dinamarca x Portugal Parken Stadium (Copenhague) Ingressos qui., 1º de outubro (19h45) País de Gales x Noruega Cardiff City Stadium (Cardiff) Ingressos sex., 2 de outubro (20h45) Bélgica x Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liège) Ingressos sáb., 3 de outubro (20h45) Espanha x Tchéquia Carlos Tartiere (Oviedo) Ingressos dom., 4 de outubro (20h45) Holanda x Sérvia Philips Stadion (Eindhoven) Ingressos dom., 4 de outubro (20h45) Portugal x Dinamarca Estádio do Dragão (Porto) Ingressos ter., 6 de outubro (19h45) Inglaterra x República Tcheca Wembley Stadium (Londres) Ingressos

Tabela completa da UEFA Nations League 2026/27

Fase Rodada Data(s) Ingressos Fase de liga 1ª rodada 24 a 26 de setembro de 2026 Ingressos

2ª rodada 27 a 29 de setembro de 2026 Ingressos

3ª rodada 1º a 3 de outubro de 2026 Ingressos

4ª rodada 4 a 6 de outubro de 2026 Ingressos

5ª rodada 12 a 14 de novembro de 2026 Ingressos

6ª rodada 15 a 17 de novembro de 2026 Ingressos Quartas de final Jogo de ida 25 a 27 de março de 2027 A definir

Jogo de volta 28 a 30 de março de 2027 A definir Finais Semifinais 9 e 10 de junho de 2027 A definir

Final 13 de junho de 2027 A definir

Como comprar ingressos para a UEFA Nations League 2026/27

Para a fase de liga/de grupos (setembro a novembro de 2026): os ingressos oficiais para partidas individuais da fase de grupos são geridos inteiramente pelas associações nacionais participantes. Você precisará comprar os ingressos diretamente no portal oficial da federação de futebol da equipe mandante (por exemplo, England Football para jogos da Inglaterra em casa, FAW para jogos do País de Gales em casa etc.).

Para as finais (junho de 2027): os ingressos oficiais para o torneio final serão distribuídos exclusivamente pelo Portal de Ingressos da UEFA.

Os ingressos oficiais para os jogos iniciais da fase de grupos já estão à venda ou atualmente encerrando suas fases de venda. A maioria das associações nacionais abre suas janelas de venda cerca de 4 a 6 semanas antes da rodada específica. A maioria das associações dá acesso prioritário a clubes de torcedores registrados, como o England Supporters Travel Club ou a associação 'Red Wall' do País de Gales, antes de quaisquer ingressos remanescentes entrarem em venda geral ao público.

Para as finais da Nations League (junho de 2027), as vendas públicas de ingressos e os sorteios de solicitação por meio da UEFA serão abertos em abril/maio de 2027, depois que as quatro seleções finalistas se classificarem. Para se preparar para as finais de junho, vale a pena criar uma conta 'myUEFA', para que você possa receber alertas automáticos sobre as janelas de venda de ingressos.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para a UEFA Nations League 2026/27?

Os ingressos oficiais para a fase de liga da UEFA Nations League 2026/27 são vendidos e precificados individualmente pela associação de futebol do país-sede, e não por meio de um portal centralizado da UEFA. Como cada país define seus próprios preços com base no estádio e no confronto, os preços dos ingressos e as definições de categoria variam entre os jogos.

Embora as seções exatas dos assentos dependam inteiramente do estádio anfitrião, a maioria das associações divide os ingressos em 3 ou 4 categorias públicas principais, além de opções para famílias e premium.

Usando a Inglaterra como exemplo, os ingressos para jogos no Wembley Stadium podem ser categorizados aproximadamente da seguinte forma:

Categoria 1 (Premium / Longside Lower & Middle) : localizada ao longo das laterais principais, oferecendo as melhores vistas. Os preços de entrada geral para essas seções nobres variam de £65 a £80, com assentos premium disponíveis de £95 a £120.

Categoria 2 (Corners / Upper Longside) : posicionada nos cantos do estádio ou em setores mais altos. Normalmente, esses ingressos custam cerca de £45.

Categoria 3 (Shortside / Behind the Goals) : muitas vezes é onde ficam os torcedores mandantes mais barulhentos ou os setores visitantes designados. Os ingressos padrão nesses setores atrás dos gols custam a partir de cerca de £35.

Setores para famílias e concessões : muitos países-sede oferecem preços com grande desconto para famílias e jovens. Por exemplo, ingressos em setores para famílias podem ser encontrados por £25 para adultos e £12,50 para crianças menores de 16 anos.

Acompanhe os sites oficiais das seleções mais perto da data para mais informações e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais seleções estão nos grupos da Liga A da UEFA Nations League?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 França Alemanha Espanha Portugal Itália Holanda Croácia Dinamarca Bélgica Sérvia Inglaterra Noruega Turquia Grécia Tchéquia País de Gales

As duas primeiras seleções de cada grupo avançarão às quartas de final em março de 2027.

Quem são os vencedores recentes da UEFA Nations League?