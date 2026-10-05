Como comprar Philadelphia 76ers x New York Knicks: datas da NBA, preços dos ingressos e mais

O Philadelphia 76ers vai a Manhattan para enfrentar o New York Knicks no Madison Square Garden, em um eletrizante duelo da Divisão do Atlântico. Philadelphia chega com um elenco explosivo liderado por estrelas de elite, enquanto New York conta com uma formação aguerrida e incansável, determinada a defender sua quadra.

Os confrontos entre esses dois rivais da Divisão do Atlântico têm enorme peso e muita intensidade física. A procura para ver essa rivalidade ao vivo dentro da arena mais famosa do mundo é excepcionalmente alta logo no início da temporada regular.

GOAL traz todos os detalhes essenciais para garantir seu lugar hoje. Confira abaixo as principais datas da partida, informações sobre o local, detalhes da bilheteria oficial e opções de compra em plataformas secundárias.

Quando será 76ers x Knicks?

Data e horário Partida Local Ingressos 20 de outubro de 2026, 19h00 EST Philadelphia 76ers no New York Knicks Madison Square Garden, Nova York, NY Ingressos

Onde comprar ingressos para 76ers x Knicks?

Os ingressos oficiais avulsos para os jogos em casa no Madison Square Garden são distribuídos diretamente pela plataforma principal de venda de ingressos no site oficial do New York Knicks, via Ticketmaster.

Se a carga oficial geral se esgotar, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para 76ers x Knicks?

Os ingressos oficiais avulsos vendidos diretamente pela bilheteria oficial do time normalmente começam na faixa de US$ 100 a US$ 150 para os assentos dos níveis superiores, dependendo da disponibilidade e do setor.

Se a carga oficial geral se esgotar, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora. Nos mercados secundários, os ingressos de entrada podem custar a partir de US$ 120 a US$ 130 para assentos nos níveis superiores.

Tudo o que você precisa saber sobre 76ers x Knicks

Assistir a um jogo de basquete no Madison Square Garden exige atenção às principais orientações do local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida: