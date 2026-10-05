Como comprar Philadelphia 76ers x New York Knicks: datas da NBA, preços dos ingressos e mais

O Philadelphia 76ers vai a Manhattan para enfrentar o New York Knicks no Madison Square Garden, em um eletrizante duelo da Divisão do Atlântico. Philadelphia chega com um elenco explosivo liderado por estrelas de elite, enquanto New York conta com uma formação aguerrida e incansável, determinada a defender sua quadra.
Os confrontos entre esses dois rivais da Divisão do Atlântico têm enorme peso e muita intensidade física. A procura para ver essa rivalidade ao vivo dentro da arena mais famosa do mundo é excepcionalmente alta logo no início da temporada regular.
GOAL traz todos os detalhes essenciais para garantir seu lugar hoje. Confira abaixo as principais datas da partida, informações sobre o local, detalhes da bilheteria oficial e opções de compra em plataformas secundárias.
Quando será 76ers x Knicks?
Data e horário
Partida
Local
Ingressos
20 de outubro de 2026, 19h00 EST
Philadelphia 76ers no New York Knicks
Madison Square Garden, Nova York, NY
Onde comprar ingressos para 76ers x Knicks?
Os ingressos oficiais avulsos para os jogos em casa no Madison Square Garden são distribuídos diretamente pela plataforma principal de venda de ingressos no site oficial do New York Knicks, via Ticketmaster.
Se a carga oficial geral se esgotar, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para 76ers x Knicks?
Os ingressos oficiais avulsos vendidos diretamente pela bilheteria oficial do time normalmente começam na faixa de US$ 100 a US$ 150 para os assentos dos níveis superiores, dependendo da disponibilidade e do setor.
Se a carga oficial geral se esgotar, plataformas secundárias de revenda como a StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora. Nos mercados secundários, os ingressos de entrada podem custar a partir de US$ 120 a US$ 130 para assentos nos níveis superiores.
Tudo o que você precisa saber sobre 76ers x Knicks
Assistir a um jogo de basquete no Madison Square Garden exige atenção às principais orientações do local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida:
- Local do evento e horário de entrada: O jogo será realizado no Madison Square Garden, na cidade de Nova York. Os portões da arena abrem 60 minutos antes do início da partida, dando aos fãs tempo para circular pelos corredores, visitar as lojas oficiais do time e encontrar seus lugares antes do começo do aquecimento.
- Ingressos digitais no celular: O Madison Square Garden utiliza um sistema totalmente digital de ingressos por celular. Todos os portadores de ingresso devem apresentar seus códigos de barras digitais em um smartphone nos pontos de entrada da segurança.
- Regras para bolsas: Mochilas de qualquer tamanho são estritamente proibidas dentro do Madison Square Garden. Bolsas pequenas, bolsas de mão e clutches com menos de 55,88 x 35,56 x 22,86 cm são permitidas após passarem por inspeção de segurança.
- Transações sem dinheiro em espécie: O Madison Square Garden é um local totalmente sem dinheiro em espécie em todos os estandes de comida, pontos de bebidas e lojas, aceitando os principais cartões de crédito, cartões de débito e pagamentos móveis por aproximação.
- Política de entrada para crianças: Crianças com dois anos de idade ou mais precisam ter seu próprio ingresso válido para entrar no local.