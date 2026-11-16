Como comprar ingressos para Zara Larsson e Lewis Capaldi: data em Abu Dhabi, preços e mais

Os aguardados shows Yasalam After Race estão de volta para o fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2026. Os fãs se preparam para ver as estrelas internacionais do pop Zara Larsson e Lewis Capaldi subirem ao palco do Etihad Park. A noite de abertura promete uma mistura espetacular de sucessos do dance pop e baladas marcadas pelas letras.

Realizado na Ilha Yas, o evento é um dos grandes destaques do calendário de entretenimento da Fórmula 1. Com milhares de pessoas esperadas, encontrar as opções de acesso mais baratas e vantajosas é essencial.

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Quando será o show de Zara Larsson e Lewis Capaldi?

Data e horário Evento Local Ingressos 3 de dezembro de 2026, às 18h Zara Larsson e Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para Zara Larsson e Lewis Capaldi?

Os ingressos para o show estão disponíveis oficialmente pela Ticketmaster e pelo site do Circuito de Yas Marina, como parte dos pacotes do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Você pode consultar as plataformas oficiais para encontrar ingressos antecipados e de entrada geral.

GrintaHub é uma opção caso os ingressos anunciados no site oficial estejam esgotados. A plataforma oferece um mercado para fãs que buscam garantir lugares no show, cuja procura é alta.

Quanto custam os ingressos para Zara Larsson e Lewis Capaldi?

Os preços oficiais dos ingressos para o fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi começam em cerca de 695 AED para acesso ao Golden Circle. As opções de entrada geral oferecem os preços mais baixos para assistir aos shows. É altamente recomendável reservar com antecedência para garantir os menores preços disponíveis nas plataformas oficiais de venda.

Se os ingressos oficiais de entrada geral se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Os preços no mercado secundário variam conforme a demanda, mas muitas vezes há valores competitivos para lugares de entrada geral e do Grand Circle.

Tudo o que você precisa saber sobre Zara Larsson e Lewis Capaldi

Lewis Capaldi e Zara Larsson vão se apresentar juntos como atrações principais da noite de abertura do fim de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Capaldi é reconhecido mundialmente por suas performances vocais marcantes e por seus hinos sobre desilusões amorosas que chegaram ao topo das paradas. Larsson traz um pop cheio de energia e músicas dançantes contagiantes que dominaram as paradas em todo o mundo.

O show acontece no Etihad Park, principal espaço de entretenimento ao ar livre da Ilha Yas. Como parte da série de shows Yasalam After Race, a entrada geralmente está disponível para quem possui ingressos elegíveis para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Os fãs podem esperar uma noite inesquecível de música ao vivo, que dará o tom de todo o fim de semana de corridas.