Como comprar ingressos para West Ham x Arsenal: preços da Premier League, informações sobre o jogo, horário do início e muito mais

O West Ham recebe o Arsenal no London Stadium, em Londres, no domingo, 10 de maio, em um jogo que promete ser um grande clássico londrino, com implicações para a disputa pelo título e pela permanência na primeira divisão em extremos opostos da tabela.

O West Ham ocupa atualmente a 18ª posição na Premier League, enquanto o Arsenal está em primeiro lugar. Os Hammers lutam desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento, enquanto os Gunners buscam dar mais um passo rumo ao seu primeiro título da liga em mais de duas décadas.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para West Ham x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre West Ham e Arsenal na Premier League?

Premier League - Premier League London Stadium

Como comprar ingressos para West Ham x Arsenal na Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para os titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também costumam comprá-los em plataformas de revenda, como o StubHub.

O que esperar do West Ham x Arsenal?

O Arsenal chega ao leste de Londres como líder do campeonato, tendo mantido sua vantagem mínima sobre o Manchester City após uma vitória por 1 a 0 contra o Newcastle United em 25 de abril. A equipe de Mikel Arteta está no meio de uma campanha histórica e, com o confronto decisivo pelo título contra o City ainda fresco na memória, os Gunners sabem que qualquer perda de pontos nesta fase pode ser catastrófica.

O West Ham, no entanto, luta pela sobrevivência na Premier League. Os Hammers passaram por uma campanha difícil, e uma dolorosa derrota por 3 a 0 para o Brentford em 2 de maio os deixou na zona de rebaixamento.

Apesar da posição na tabela, a equipe de David Moyes mostrou que pode ser competitiva em casa, como comprovado pela vitória por 2 a 1 sobre o Everton em 25 de abril.

A história também sugere que eles podem frustrar os Gunners — no jogo de volta no Emirates, em 28 de setembro, os Hammers se mantiveram firmes por longos períodos antes de sofrerem uma derrota apertada por 2 a 1.

Quanto custam os ingressos para West Ham x Arsenal na Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a zona do estádio influenciam significativamente o preço, sendo que as vistas privilegiadas costumam ter um custo mais elevado. Alguns clubes também classificam os jogos — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria superior, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

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