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Como comprar ingressos para Villarreal x Real Betis: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Villarreal enfrenta o Real Betis em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Villarreal enfrenta o Real Betis no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

No encontro mais recente entre as equipes, em janeiro de 2026, o Real Betis garantiu uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Villarreal. Historicamente, o Villarreal tem uma ligeira vantagem no retrospecto de vitórias na elite, com 11 triunfos, contra 9 vitórias do Real Betis e 6 empates.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Villarreal x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Villarreal e Real Betis se enfrentam no Estadio de la Ceramica, em Villarreal.

crest
La Liga - Rodada 5
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis no Estadio de la Cerámica, siga estes passos padrão:

  • Site oficial do clube: O método mais seguro e direto é por meio do portal oficial de ingressos do Villarreal CF. Os ingressos para o público geral normalmente começam a ser vendidos de 1 a 2 semanas antes da data da partida.
  • Bilheteria do estádio: Você pode comprar ingressos pessoalmente na bilheteria do Estadio de la Cerámica ou nas lojas oficiais do clube em Vila-real, sujeito à disponibilidade.
  • Pacotes hospitality e VIP: Opções premium de dia de jogo e assentos VIP podem ser reservados diretamente pelo portal oficial de experiências do Villarreal.
  • Mercados secundários: Se os ingressos de admissão geral se esgotarem pelos canais oficiais, plataformas secundárias de revenda como StubHub podem se tornar uma opção alternativa.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Real Betis por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Villarreal x Real Betis variam de acordo com a categoria e o canal de compra:

  • Ingressos oficiais com preço de face: Os ingressos padrão de admissão geral comprados diretamente na bilheteria oficial do Villarreal variam de € 30 a € 80 para categorias gerais de assento, como as arquibancadas Fondo e Gol, até a Tribuna.
  • VIP e hospitality: Opções premium de dia de jogo e acesso a lounge começam em € 150+.
  • Plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como StubHub, os preços normalmente começam em torno de € 50 a € 85 para entradas básicas e podem chegar a € 140+ para vistas centrais privilegiadas, dependendo da disponibilidade e da demanda.

Villarreal x Real Betis por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Villarreal e Real Betis

Os últimos cinco jogos do Villarreal renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado competitivo mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Atlético de Madrid em LaLiga, em 23 de agosto, após um empate por 2 a 2 na rodada de abertura com o Racing Santander. Na pré-temporada, a equipe venceu o Galatasaray por 2 a 1 e o Levante por 1 a 0, mas perdeu por 3 a 1 para o Lens. Ao longo dessas cinco partidas, o Villarreal marcou oito gols e sofreu sete.

O Real Betis chega com um momento recente mais forte. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad em LaLiga, em 21 de agosto. A equipe também venceu o Arsenal por 3 a 1 e o Almeria por 1 a 0 na pré-temporada, empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e perdeu por 1 a 0 para a Inter. O Betis marcou cinco gols e sofreu três ao longo dessas cinco partidas.

VIL

VIL - Sequência

RCL
D3-1
LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
E2-2
ATM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BET

BET - Sequência

ARS
V1-3
BOU
E2-2
INT
D1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Villarreal x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 17 de janeiro de 2026, quando o Real Betis recebeu o Villarreal e venceu por 2 a 0. Antes disso, os clubes empataram por 2 a 2 no Estadio de la Ceramica, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Villarreal soma três vitórias contra uma do Betis, além de um empate, embora o Betis tenha vencido o duelo mais recente. As equipes também protagonizaram uma vitória do Villarreal por 2 a 1 em Seville, em abril de 2025, e outro triunfo do Villarreal por 2 a 1 em dezembro de 2024.

Confrontos

VillarrealEmpateBétis
2
1
2
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Villarreal e Real Betis

Na tabela atual de LaLiga, o Real Betis ocupa a sétima colocação, e o Villarreal, a nona.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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