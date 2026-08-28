Como comprar ingressos para Villarreal x Levante: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Villarreal enfrenta o Levante na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio de la Cerámica, em Villarreal.
Historicamente, o Villarreal leva ampla vantagem nos confrontos diretos competitivos mais recentes, incluindo uma contundente vitória em casa por 5 a 1 sobre o Levante no duelo mais recente entre eles pela LaLiga neste estádio. Com o Levante tentando evitar pressão precoce contra o rebaixamento e o Villarreal em busca de vagas em competições europeias, os dois clubes chegam à partida em busca de um resultado crucial na liga.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Villarreal x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Levante pela LaLiga?
Villarreal x Levante acontece no Estadio de la Cerámica, em Villarreal. Consulte a programação local para ver o horário confirmado do pontapé inicial.
Como comprar ingressos para Villarreal x Levante pela LaLiga?
Para comprar ingressos para o jogo entre Villarreal e Levante no Estadio de la Cerámica, você pode adquiri-los por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de ingressos:
Compra direta oficial
- Portal oficial de ingressos do Villarreal CF: A forma mais direta é pelo portal de ingressos do site oficial do Villarreal CF (operado pela OneBox), onde os ingressos são colocados à venda para o público em geral depois que os sócios-torcedores com carnê de temporada são atendidos.
- Bilheteria do Estadio de la Cerámica: Os ingressos podem ser comprados presencialmente na bilheteria do estádio (taquillas) no Estadio de la Cerámica, em Vila-real, sujeitos à disponibilidade.
Plataformas secundárias e de revenda de ingressos
- Agregadores e revendedores: Se a carga oficial se esgotar, os ingressos ficam disponíveis em mercados secundários, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Villarreal x Levante pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para Villarreal x Levante variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:
Preços oficiais diretos (Estadio de la Cerámica)
- Entrada geral (fundos/gol): €25 – €40
- Laterais (Preferente / Tribuna Lateral): €45 – €70
- Tribuna principal (Tribuna Central / Main Stand): €75 – €120+
- Pacotes VIP / hospitalidade: €150 – €300+
Villarreal x Levante pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Villarreal e Levante
O Villarreal somou quatro pontos em seus dois jogos na LaLiga, com ambos terminando em 2 a 2. Sua partida mais recente foi um empate fora de casa com o Atletico Madrid em 23 de agosto, e também empatou por 2 a 2 com o Racing Santander na rodada de abertura. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. As duas vitórias vieram na pré-temporada, ao bater Galatasaray por 2 a 1 e Levante por 1 a 0, enquanto a derrota por 3 a 1 para o Lens foi a única. O Villarreal marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
Os últimos cinco jogos do Levante renderam duas vitórias, duas derrotas e um empate. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 fora de casa com o Osasuna na LaLiga em 24 de agosto, depois de uma derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura. Antes da temporada competitiva, o Levante perdeu por 1 a 0 para o Villarreal em um amistoso e venceu o Albacete por 2 a 1. A outra vitória na pré-temporada foi contra o Al Qadsiah, por 1 a 0. O Levante marcou três gols e sofreu três nos cinco jogos.
Villarreal x Levante: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 5 de agosto de 2026, quando o Villarreal venceu o Levante por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Antes disso, os times se enfrentaram na LaLiga em 2 de maio de 2026, com vitória do Villarreal por 5 a 1 no Estadio de la Cerámica. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Villarreal venceu quatro vezes, com o Levante conquistando uma vitória, um triunfo em casa por 2 a 0 na LaLiga em abril de 2022. Os dois clubes também se enfrentaram na LaLiga em 18 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 1 a 0 fora de casa, e em um amistoso em agosto de 2022, que o Villarreal venceu por 3 a 1.
Confrontos
Classificação de Villarreal e Levante
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
E
V
|7
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
V
E
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|9
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|10
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|11
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|12
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
E
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|14
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
E
D
E
|19
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D
|20
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
D
D