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La Liga
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
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Como comprar ingressos para Villarreal x Levante: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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La Liga

O Villarreal enfrenta o Levante em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Villarreal enfrenta o Levante na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio de la Cerámica, em Villarreal.

Historicamente, o Villarreal leva ampla vantagem nos confrontos diretos competitivos mais recentes, incluindo uma contundente vitória em casa por 5 a 1 sobre o Levante no duelo mais recente entre eles pela LaLiga neste estádio. Com o Levante tentando evitar pressão precoce contra o rebaixamento e o Villarreal em busca de vagas em competições europeias, os dois clubes chegam à partida em busca de um resultado crucial na liga.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Villarreal x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Villarreal x Levante pela LaLiga?

Villarreal x Levante acontece no Estadio de la Cerámica, em Villarreal. Consulte a programação local para ver o horário confirmado do pontapé inicial.

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La Liga - Rodada 7
Estadio de la Ceramica

Como comprar ingressos para Villarreal x Levante pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Villarreal e Levante no Estadio de la Cerámica, você pode adquiri-los por canais oficiais primários ou por plataformas secundárias de ingressos:

Compra direta oficial

  • Portal oficial de ingressos do Villarreal CF: A forma mais direta é pelo portal de ingressos do site oficial do Villarreal CF (operado pela OneBox), onde os ingressos são colocados à venda para o público em geral depois que os sócios-torcedores com carnê de temporada são atendidos.
  • Bilheteria do Estadio de la Cerámica: Os ingressos podem ser comprados presencialmente na bilheteria do estádio (taquillas) no Estadio de la Cerámica, em Vila-real, sujeitos à disponibilidade.

Plataformas secundárias e de revenda de ingressos

  • Agregadores e revendedores: Se a carga oficial se esgotar, os ingressos ficam disponíveis em mercados secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Villarreal x Levante pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Villarreal x Levante variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

Preços oficiais diretos (Estadio de la Cerámica)

  • Entrada geral (fundos/gol): €25 – €40
  • Laterais (Preferente / Tribuna Lateral): €45 – €70
  • Tribuna principal (Tribuna Central / Main Stand): €75 – €120+
  • Pacotes VIP / hospitalidade: €150 – €300+

Villarreal x Levante pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Villarreal e Levante

O Villarreal somou quatro pontos em seus dois jogos na LaLiga, com ambos terminando em 2 a 2. Sua partida mais recente foi um empate fora de casa com o Atletico Madrid em 23 de agosto, e também empatou por 2 a 2 com o Racing Santander na rodada de abertura. Nos últimos cinco jogos em todas as competições, registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. As duas vitórias vieram na pré-temporada, ao bater Galatasaray por 2 a 1 e Levante por 1 a 0, enquanto a derrota por 3 a 1 para o Lens foi a única. O Villarreal marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos do Levante renderam duas vitórias, duas derrotas e um empate. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 fora de casa com o Osasuna na LaLiga em 24 de agosto, depois de uma derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura. Antes da temporada competitiva, o Levante perdeu por 1 a 0 para o Villarreal em um amistoso e venceu o Albacete por 2 a 1. A outra vitória na pré-temporada foi contra o Al Qadsiah, por 1 a 0. O Levante marcou três gols e sofreu três nos cinco jogos.

VIL

VIL - Sequência

RCL
D3-1
LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
E2-2
ATM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LEV

LEV - Sequência

ALQ
V1-0
ALB
V2-1
VIL
D1-0
ESP
D3-0
OSA
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Villarreal x Levante: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 5 de agosto de 2026, quando o Villarreal venceu o Levante por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Antes disso, os times se enfrentaram na LaLiga em 2 de maio de 2026, com vitória do Villarreal por 5 a 1 no Estadio de la Cerámica. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Villarreal venceu quatro vezes, com o Levante conquistando uma vitória, um triunfo em casa por 2 a 0 na LaLiga em abril de 2022. Os dois clubes também se enfrentaram na LaLiga em 18 de fevereiro de 2026, quando o Villarreal venceu por 1 a 0 fora de casa, e em um amistoso em agosto de 2022, que o Villarreal venceu por 3 a 1.

Confrontos

VillarrealEmpateLevante
4
0
1
Amistosos de clubes
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
5
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FJ
Amistosos de clubes
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
10Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Villarreal e Levante

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
4
BétisBétisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
6
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
E
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
E
D
E
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
201112-11
D
E
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
E
D
E
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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