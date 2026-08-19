Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O VfB Stuttgart enfrenta o FC Koeln na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart.
O Stuttgart chega para o confronto tentando preservar uma sequência ativa de seis partidas de invencibilidade contra o FC Koeln, após uma vitória por 3 a 1 no encontro anterior entre as equipes. Os dois times entram em campo em busca de embalo no início da temporada, com o Stuttgart tentando defender seu retrospecto em casa na MHPArena, enquanto o FC Koeln busca uma vitória crucial fora de casa para interromper a sequência dominante do adversário.
Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?
Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?
1. Venda oficial do clube mandante (VfB Stuttgart)
- Compre diretamente pelo site oficial de ingressos do clube anfitrião.
- As vendas abrem algumas semanas antes do dia do jogo, com prioridade para sócios do clube antes da abertura ao público em geral.
- Se estiver esgotado, consulte o portal oficial de troca de ingressos do clube para revendas pelo valor de face feitas por detentores de carnê de temporada.
2. Setor da torcida visitante (FC Koeln)
- Os torcedores da equipe visitante devem comprar ingressos exclusivamente pelo portal oficial do clube visitante para se sentarem na seção destinada aos visitantes.
3. Plataformas secundárias de ingressos
- Muitas vezes, os ingressos podem ser encontrados em marketplaces de revenda de terceiros, como a StubHub, embora os preços normalmente sejam majorados acima do valor de face e a disponibilidade varie.
Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?
Os preços padrão dos ingressos para jogos da Bundesliga na MHPArena variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:
- Preço oficial (valor de face): diretamente com o clube mandante, os ingressos padrão normalmente variam de € 15 a € 80, com os setores em pé na faixa mais barata e os setores centrais com assentos no topo da tabela.
- Mercado de revenda: Em marketplaces de terceiros, como a StubHub, os preços começam em torno de € 60 a € 105 para entrada básica, subindo com a demanda à medida que o dia do jogo se aproxima.
VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de VfB Stuttgart x FC Koeln
O Stuttgart chega à temporada da Bundesliga após uma pré-temporada mista, com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco amistosos. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Fulham em 15 de agosto, embora tenha vencido o Everton por 3 a 1 na semana anterior. Ao longo dessas cinco partidas, o Stuttgart marcou 17 gols e sofreu quatro, com destaque para uma vitória particularmente enfática por 8 a 1 sobre o Kickers Offenbach.
A forma do Koeln na pré-temporada foi amplamente positiva. A equipe de Wagner venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um, com sua única derrota sendo um resultado de 5 a 1 na Bundesliga contra o Bayern de Munique em maio. Sua partida mais recente terminou em vitórias consecutivas sobre a Real Sociedad, por 2 a 1 e 2 a 0, enquanto também marcou oito sem resposta sobre o Bergisch Gladbach. O Koeln marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
VfB Stuttgart x FC Koeln: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 14 de fevereiro de 2026, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 na MHPArena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos na competição, o Stuttgart leva vantagem, com três vitórias contra uma do Koeln, além de um empate. O Stuttgart marcou 11 gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.
Confrontos
Classificação de VfB Stuttgart x FC Koeln
Na classificação atual da Bundesliga, o VfB Stuttgart está em 17º lugar, enquanto o FC Koeln ocupa a 8ª posição.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0