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Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O VfB Stuttgart enfrenta o FC Koeln na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O VfB Stuttgart enfrenta o FC Koeln na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, na MHPArena, em Stuttgart. 

O Stuttgart chega para o confronto tentando preservar uma sequência ativa de seis partidas de invencibilidade contra o FC Koeln, após uma vitória por 3 a 1 no encontro anterior entre as equipes. Os dois times entram em campo em busca de embalo no início da temporada, com o Stuttgart tentando defender seu retrospecto em casa na MHPArena, enquanto o FC Koeln busca uma vitória crucial fora de casa para interromper a sequência dominante do adversário.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

crest
Bundesliga - Rodada 2
MHPArena

Como comprar ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

1. Venda oficial do clube mandante (VfB Stuttgart)

  • Compre diretamente pelo site oficial de ingressos do clube anfitrião.
  • As vendas abrem algumas semanas antes do dia do jogo, com prioridade para sócios do clube antes da abertura ao público em geral.
  • Se estiver esgotado, consulte o portal oficial de troca de ingressos do clube para revendas pelo valor de face feitas por detentores de carnê de temporada.

2. Setor da torcida visitante (FC Koeln)

  • Os torcedores da equipe visitante devem comprar ingressos exclusivamente pelo portal oficial do clube visitante para se sentarem na seção destinada aos visitantes.

3. Plataformas secundárias de ingressos

  • Muitas vezes, os ingressos podem ser encontrados em marketplaces de revenda de terceiros, como a StubHub, embora os preços normalmente sejam majorados acima do valor de face e a disponibilidade varie.

Quanto custam os ingressos para VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga?

Os preços padrão dos ingressos para jogos da Bundesliga na MHPArena variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

  • Preço oficial (valor de face): diretamente com o clube mandante, os ingressos padrão normalmente variam de € 15 a € 80, com os setores em pé na faixa mais barata e os setores centrais com assentos no topo da tabela.
  • Mercado de revenda: Em marketplaces de terceiros, como a StubHub, os preços começam em torno de € 60 a € 105 para entrada básica, subindo com a demanda à medida que o dia do jogo se aproxima.

VfB Stuttgart x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de VfB Stuttgart x FC Koeln

O Stuttgart chega à temporada da Bundesliga após uma pré-temporada mista, com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco amistosos. Seu compromisso mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Fulham em 15 de agosto, embora tenha vencido o Everton por 3 a 1 na semana anterior. Ao longo dessas cinco partidas, o Stuttgart marcou 17 gols e sofreu quatro, com destaque para uma vitória particularmente enfática por 8 a 1 sobre o Kickers Offenbach.

A forma do Koeln na pré-temporada foi amplamente positiva. A equipe de Wagner venceu três dos últimos cinco jogos, empatou um e perdeu um, com sua única derrota sendo um resultado de 5 a 1 na Bundesliga contra o Bayern de Munique em maio. Sua partida mais recente terminou em vitórias consecutivas sobre a Real Sociedad, por 2 a 1 e 2 a 0, enquanto também marcou oito sem resposta sobre o Bergisch Gladbach. O Koeln marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

STU

STU - Sequência

FSV
V0-5
OFC
V1-8
PAR
E2-2
EVE
V3-1
FUL
D1-0
Gol marcado (sofrido)
18/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
KOE

KOE - Sequência

FCB
D5-1
BEG
V0-8
BSC
E2-2
RSO
V2-0
RSO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

VfB Stuttgart x FC Koeln: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 14 de fevereiro de 2026, quando o Stuttgart venceu por 3 a 1 na MHPArena, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos na competição, o Stuttgart leva vantagem, com três vitórias contra uma do Koeln, além de um empate. O Stuttgart marcou 11 gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.

Confrontos

StuttgartEmpateColônia
4
1
0
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
1
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
2
FJ
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
Colônia badge
Colônia
KOE
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
2
FJ
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
11Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de VfB Stuttgart x FC Koeln

Na classificação atual da Bundesliga, o VfB Stuttgart está em 17º lugar, enquanto o FC Koeln ocupa a 8ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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