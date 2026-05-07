Como comprar ingressos para Uruguai x Espanha: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Akron e muito mais

O dia 26 de junho promete ser um dos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026, com o grande clássico do Grupo H, Uruguai x Espanha, a ser disputado no Estádio Akron, no México.

Além de ser um confronto entre duas das nações mais prestigiadas do futebol mundial, ambas com torcidas fervorosas, é também o último jogo da fase de grupos para ambas as seleções, então é provável que o resultado determine quem terminará na liderança da tabela.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações sobre os ingressos para a partida da Copa do Mundo entre Uruguai e Espanha em Zapopan (Guadalajara), incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a partida entre Uruguai e Espanha na Copa do Mundo?

Copa do Mundo - H Estadio Akron

Qual é a programação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Seg, 15 de junho Uruguai x Arábia Saudita (18h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos Dom, 21 de junho Uruguai x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Uruguai x Espanha (18h CST) Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos

Qual é a tabela de jogos da Espanha na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (início) Local Ingressos Seg, 15 de junho Espanha x Cabo Verde (12h ET) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Ingressos Dom, 21 de junho Espanha x Arábia Saudita (12h ET) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Espanha x Uruguai (18h CST) Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Uruguai x Espanha da Copa do Mundo

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Veja abaixo todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Vendedores terceirizados, como o StubHub , também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Ingressos para o jogo Uruguai x Espanha na Copa do Mundo: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços oficiais têm variado ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais para jogos da fase de grupos, excluindo as seleções anfitriãs, eram de US$ 60 a US$ 620.

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Histórico de confrontos diretos entre Uruguai e Espanha

URU Outros ESP 0 0 Empate 2 Vitórias Espanha 3 - 1 Uruguai

Espanha 2 - 0 Uruguai 1 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Onde será o jogo entre Uruguai e Espanha?

O Estádio Akron, anteriormente conhecido como Estádio Omnilife e Estádio Chivas, é um estádio multiuso em Zapopan, perto de Guadalajara.

Desde a inauguração em 2010, é a casa do C.D. Guadalajara, time da Liga MX.

Além do futebol, vários outros eventos esportivos e de entretenimento já foram realizados no Estádio Akron.

Artistas como Elton John, Coldplay, The Weeknd e Shakira já realizaram shows lá, e a lenda do boxe mexicano, Canelo Álvarez, enfrentou John Ryder no estádio em 2023.

Para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, a capacidade do Estádio Akron será de 48.000 pessoas. Além do jogo entre Uruguai e Espanha, o Estádio Akron sediará outros três jogos da fase de grupos.

Previsão para Uruguai x Espanha na Copa do Mundo

Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período surpreendente de quatro anos em que reinaram como campeões europeus (2008), adicionaram a Copa do Mundo à sua coleção de troféus (2010) e, em seguida, defenderam o título europeu (2012).

Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a nata do futebol em seu próprio continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, a seleção tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.

Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas três vitórias nas finais da Copa do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010.

Ela não conseguiu se classificar na fase de grupos em 2014 e foi eliminada nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022.

A “brigada vermelha” está ansiosa para corrigir a situação na América do Norte e chega à fase final da Copa do Mundo em excelente forma. A Espanha não conhece a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024 — uma sequência notável de 28 jogos sem derrota.

O Uruguai também tem uma longa e ilustre história na Copa do Mundo. O país sediou e venceu o primeiro torneio da história em 1930 e reinaria supremo pela segunda vez 20 anos depois, quando o evento voltou à América do Sul (Brasil 1950).

Sob o comando do experiente técnico de clubes e da seleção nacional, Marcelo Bielsa, o Uruguai espera chegar longe na América do Norte. A equipe foi eliminada de forma decepcionante após a fase de grupos no Catar 2022 e quer evitar, pela primeira vez na história, duas eliminações consecutivas logo na fase inicial.

Embora o Uruguai e a Espanha não se enfrentem desde 2013, este será o décimo primeiro confronto entre as duas seleções. Os sul-americanos ainda não conseguiram nenhuma vitória, tendo empatado cinco vezes e perdido outras cinco. Os dois confrontos anteriores na Copa do Mundo, em 1950 e 1990, terminaram empatados.