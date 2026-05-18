Como comprar ingressos para Uruguai x Cabo Verde: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Hard Rock Stadium e muito mais

O Uruguai dá continuidade à sua campanha para a Copa do Mundo de 2026 contra Cabo Verde no dia 21 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Uruguai e Cabo Verde, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Uruguai x Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - H Hard Rock Stadium

Jogos do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Data Jogo (início) Local Ingressos Seg, 15 de junho Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos Dom, 21 de junho Uruguai x Cabo Verde Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Uruguai x Espanha Estádio Akron (Zapopan, Guadalajara) Ingressos

Calendário dos jogos da fase de grupos de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Espanha x Cabo Verde Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 21 de junho de 2025 Uruguai x Cabo Verde Hard Rock Stadium, Miami Ingressos 26 de junho de 2026 Cabo Verde x Arábia Saudita NRG Stadium, Houston Ingressos

Como comprar ingressos para Uruguai x Cabo Verde?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Uruguai x Cabo Verde?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante de acordo com a categoria do assento e a proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Uruguai e Cabo Verde em Miami, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Miami é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Onde será o jogo Uruguai x Cabo Verde?

Uruguai x Cabo Verde será disputado no Hard Rock Stadium, em Miami.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 65.000 lugares.

Localizado em Miami Gardens, na Flórida, o estádio passou por uma grande reforma de US$ 550 milhões para se transformar em uma instalação de futebol de nível mundial.

A característica mais marcante dessa reforma é a cobertura ao ar livre que cobre 90% dos assentos dos espectadores, proporcionando a tão necessária sombra contra o sol da Flórida e proteção contra a chuva, ao mesmo tempo em que mantém o campo aberto às intempéries.

O local também é conhecido por seus quatro telões gigantes de alta definição situados em cada canto da arquibancada superior, garantindo uma visão clara dos replays de todos os ângulos.

Apesar de sua grande envergadura, a reforma aproximou a arquibancada em 7,6 metros do campo, criando uma atmosfera eletrizante e intimista que aproxima os torcedores da ação emocionante em campo.