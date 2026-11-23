Os fãs britânicos de boxe finalmente terão o confronto entre pesos-pesados que esperam há mais de uma década. Tyson Fury e Anthony Joshua, ambos campeões mundiais duas vezes, vão se enfrentar em uma grande luta em Cardiff.
Após anos de negociações fracassadas e provocações incessantes, os dois lutadores assinaram contrato para um duelo explosivo em solo galês.
A GOAL reúne as principais informações para você garantir seu lugar nessa noite histórica, incluindo detalhes da venda oficial e opções confiáveis de revenda de ingressos.
Quando será Tyson Fury x Anthony Joshua?
Data e horário
Confronto
Local
Ingressos
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, às 17h
Tyson Fury x Anthony Joshua
Principality Stadium, Cardiff, País de Gales
Onde comprar ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?
Os ingressos oficiais comuns serão vendidos por canais primários autorizados, como a Ticketmaster UK e a bilheteria do Principality Stadium. A alta demanda significa que os lotes oficiais devem se esgotar rapidamente após a abertura das vendas.
Se os lotes oficiais comuns se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa para garantir lugares de última hora. Outras opções de acesso e pacotes premium também estão disponíveis na Seat Unique.
Quanto custam os ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?
Os ingressos oficiais vendidos pela bilheteria do Principality Stadium e pela Ticketmaster UK custavam de £ 95, para lugares nas arquibancadas superiores, a £ 1.500, para acesso à área próxima ao ringue. Os lotes comuns se esgotaram em menos de uma hora, elevando a procura nas plataformas de revenda e nos canais de venda de pacotes VIP.
Confira os preços nas diferentes opções de compra:
- Venda oficial: Os ingressos comuns tinham preço inicial de £ 95 para as arquibancadas superiores e chegavam a cerca de £ 1.500 para lugares próximos ao ringue.
- Mercado de revenda: Os ingressos comuns de última hora custam a partir de cerca de £ 180 em plataformas de revenda como a StubHub.
- VIP e hospitalidade: Os pacotes premium anunciados na Seat Unique custam a partir de £ 495 e incluem assentos acolchoados no estádio, acesso a um lounge exclusivo, comidas e bebidas gratuitas e entrada prioritária.
Comparativo: Tyson Fury x Anthony Joshua
Estatística
Tyson Fury
Anthony Joshua
Apelido
Rei Cigano
AJ
Altura
2,06 m (206 cm)
1,98 m (198 cm)
Envergadura
2,16 m (216 cm)
2,08 m (208 cm)
Guarda
Destro / alterna a guarda
Destro
Cartel profissional
36-2-1 (25 nocautes)
30-4 (27 nocautes)
Percentual de nocautes
64,1%
79,4%
Reinados como campeão mundial
2 vezes campeão dos pesos-pesados (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring)
2 vezes campeão unificado dos pesos-pesados (WBA, IBF, WBO, IBO)
Tudo o que você precisa saber sobre Tyson Fury x Anthony Joshua
O aguardado confronto entre Tyson Fury, duas vezes campeão mundial dos pesos-pesados, e Anthony Joshua, ex-campeão unificado, está finalmente marcado para sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Principality Stadium, em Cardiff.
Planejado há uma década, o megavento tem promoção conjunta da The Ring, de Turki Alalshikh, e de Dana White, CEO do UFC, e será transmitido ao vivo pela Netflix para milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 80 mil espectadores vão lotar o estádio, que tem teto retrátil, enquanto mais de meio milhão de fãs acessaram as filas virtuais quando os ingressos foram colocados à venda.
Com previsão de bater todos os recordes de bilheteria do boxe britânico, graças a uma arrecadação total estimada em £ 26 milhões (US$ 34 milhões) com ingressos, os lotes da venda oficial se esgotaram em uma hora.