Os fãs britânicos de boxe finalmente terão o confronto entre pesos-pesados que esperam há mais de uma década. Tyson Fury e Anthony Joshua, ambos campeões mundiais duas vezes, vão se enfrentar em uma grande luta em Cardiff.

Após anos de negociações fracassadas e provocações incessantes, os dois lutadores assinaram contrato para um duelo explosivo em solo galês.

A GOAL reúne as principais informações para você garantir seu lugar nessa noite histórica, incluindo detalhes da venda oficial e opções confiáveis de revenda de ingressos.

Quando será Tyson Fury x Anthony Joshua?

Data e horário Confronto Local Ingressos Sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, às 17h Tyson Fury x Anthony Joshua Principality Stadium, Cardiff, País de Gales Ingressos

Onde comprar ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?

Os ingressos oficiais comuns serão vendidos por canais primários autorizados, como a Ticketmaster UK e a bilheteria do Principality Stadium. A alta demanda significa que os lotes oficiais devem se esgotar rapidamente após a abertura das vendas.

Se os lotes oficiais comuns se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa para garantir lugares de última hora. Outras opções de acesso e pacotes premium também estão disponíveis na Seat Unique.

Quanto custam os ingressos para Tyson Fury x Anthony Joshua?

Os ingressos oficiais vendidos pela bilheteria do Principality Stadium e pela Ticketmaster UK custavam de £ 95, para lugares nas arquibancadas superiores, a £ 1.500, para acesso à área próxima ao ringue. Os lotes comuns se esgotaram em menos de uma hora, elevando a procura nas plataformas de revenda e nos canais de venda de pacotes VIP.

Confira os preços nas diferentes opções de compra:

Venda oficial: Os ingressos comuns tinham preço inicial de £ 95 para as arquibancadas superiores e chegavam a cerca de £ 1.500 para lugares próximos ao ringue.

Os ingressos comuns tinham preço inicial de para as arquibancadas superiores e chegavam a cerca de para lugares próximos ao ringue. Mercado de revenda: Os ingressos comuns de última hora custam a partir de cerca de £ 180 em plataformas de revenda como a StubHub .

Os ingressos comuns de última hora custam a partir de cerca de em plataformas de revenda como a . VIP e hospitalidade: Os pacotes premium anunciados na Seat Unique custam a partir de £ 495 e incluem assentos acolchoados no estádio, acesso a um lounge exclusivo, comidas e bebidas gratuitas e entrada prioritária.

Comparativo: Tyson Fury x Anthony Joshua

Estatística Tyson Fury Anthony Joshua Apelido Rei Cigano AJ Altura 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Envergadura 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Guarda Destro / alterna a guarda Destro Cartel profissional 36-2-1 (25 nocautes) 30-4 (27 nocautes) Percentual de nocautes 64,1% 79,4% Reinados como campeão mundial 2 vezes campeão dos pesos-pesados (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 vezes campeão unificado dos pesos-pesados (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tudo o que você precisa saber sobre Tyson Fury x Anthony Joshua

O aguardado confronto entre Tyson Fury, duas vezes campeão mundial dos pesos-pesados, e Anthony Joshua, ex-campeão unificado, está finalmente marcado para sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no Principality Stadium, em Cardiff.

Planejado há uma década, o megavento tem promoção conjunta da The Ring, de Turki Alalshikh, e de Dana White, CEO do UFC, e será transmitido ao vivo pela Netflix para milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 80 mil espectadores vão lotar o estádio, que tem teto retrátil, enquanto mais de meio milhão de fãs acessaram as filas virtuais quando os ingressos foram colocados à venda.

Com previsão de bater todos os recordes de bilheteria do boxe britânico, graças a uma arrecadação total estimada em £ 26 milhões (US$ 34 milhões) com ingressos, os lotes da venda oficial se esgotaram em uma hora.