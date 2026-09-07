Como comprar ingressos para Turquia x França: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Turquia abre sua campanha da Liga das Nações da Uefa de 2026/27 em casa contra a França, antes de as duas seleções se enfrentarem novamente no jogo de volta em Bordeaux, em novembro. As duas partidas fazem parte de uma exigente agenda do Grupo A1 da Liga A, que também inclui Itália e Bélgica, dando aos torcedores duas chances de ver a França em ação contra uma Turquia determinada a ir além das expectativas na elite da competição.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Turquia x França, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de Turquia x França pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Turquia x França acontece no Kocaeli Stadium, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 1 25 de set. de 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Onde comprar ingressos para Turquia x França?

A forma mais confiável de garantir ingressos para as duas partidas é por meio da Ticombo. A plataforma oferece uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura no Nef Stadium, em Istambul, além de ofertas para a partida de volta no Matmut Atlantique, em Bordeaux, em novembro.

Aqui está o motivo pelo qual vale a pena conferir a Ticombo para este confronto:

Acesso além das cotas oficiais – útil depois que membros das federações e detentores de carnês anuais já garantiram sua parte para qualquer um dos dois jogos

Anúncios verificados – os ingressos vêm de uma variedade de vendedores, dando aos compradores um leque mais amplo de opções do que apenas os canais oficiais

Sem necessidade de filiação – um caminho confiável para conseguir lugares para torcedores sem acesso aos canais das federações turca ou francesa

Ampla seleção de assentos – de lugares no anel superior atrás dos gols a assentos centrais premium nos dois estádios

Opções de hospitalidade – disponíveis para torcedores que querem uma experiência de dia de jogo mais completa, especialmente para a visita da França

Dado o peso deste confronto e o alcance global da França, é recomendável comprar com antecedência para os dois jogos, especialmente para a abertura em Istambul.

Quanto custam os ingressos para Turquia x França?

Os preços para as duas partidas variam dependendo da localização do assento e de quão perto do dia do jogo você fizer a compra. Aqui está um guia aproximado do que esperar:

Ingressos mais baratos (Istambul): os anúncios atualmente começam em cerca de US$ 147 para a abertura no Nef Stadium, refletindo a forte demanda por um visitante de destaque como a França

Assentos de faixa intermediária (Istambul): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço consideravelmente mais alto

Premium e hospitalidade (Istambul): disponíveis para torcedores que querem assentos acolchoados e uma experiência de dia de jogo mais completa

Jogo de volta em Bordeaux: os preços para a partida de novembro no Matmut Atlantique serão confirmados mais perto do jogo, com o interesse inicial já crescendo em torno da própria lista de alerta de ingressos do estádio

Como em qualquer confronto que envolva uma das principais seleções da Europa, os preços no mercado secundário, como a Ticombo, podem mudar à medida que a partida se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tudo o que você precisa saber sobre Turquia x França

Este confronto faz parte de uma dura campanha do Grupo A1 da Liga A para os dois lados, ao lado de Itália e Bélgica. O jogo em Istambul, em 25 de setembro, abre a campanha da Turquia, enquanto a volta em Bordeaux, em 15 de novembro, pode ser decisiva para as esperanças das duas seleções de chegarem às quartas de final.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre este confronto:

Um grupo difícil – o Grupo A1 conta com três das seleções mais consistentes da elite europeia ao lado da Turquia, o que torna cada ponto valioso

Vantagem de jogar em casa em Istambul – a Turquia tem um forte retrospecto em casa em jogos competitivos recentes, e uma torcida barulhenta acrescenta uma dificuldade extra para os visitantes

Importância no grupo – os resultados nos dois jogos entrarão na disputa por vaga nas quartas de final, além das implicações de promoção e rebaixamento

Para a França, somar pontos fora de casa em Istambul antes de receber o jogo de volta em Bordeaux será um indicador importante de sua campanha.

Turquia x França pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Turquia x França

A Turquia chega para este confronto com um retrospecto recente misto, com duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com um resultado não contabilizado nos dados disponíveis. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo, resultado que mostrou sua capacidade ofensiva. A seleção também venceu a Venezuela por 2 a 1 em um amistoso, mas as derrotas para o Paraguai (0 a 1) e para a Austrália (0 a 2) durante a fase de grupos da Copa do Mundo destacaram vulnerabilidades defensivas. Ao longo dos últimos cinco jogos, a Turquia marcou nove gols e sofreu seis.

Os últimos cinco jogos da França renderam três vitórias e duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 6 a 4 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, um duelo com muitos gols que ressaltou tanto sua ameaça ofensiva quanto sua fragilidade defensiva. A seleção venceu o Marrocos por 2 a 0 e a Suécia por 3 a 0 em fases anteriores, enquanto uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai nas oitavas de final mostrou resiliência. A França marcou dez gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Turquia x França: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 1 a 1, em uma partida das eliminatórias da Eurocopa disputada em outubro de 2019. Antes disso, a Turquia venceu a França por 2 a 0 no confronto anterior das eliminatórias, em junho de 2019, uma das duas vitórias do mandante nos quatro jogos registrados. O resultado mais contundente da França neste confronto foi uma vitória por 4 a 0 em um amistoso em novembro de 2000, quando atuou como visitante.

Classificação de Turquia x França

No Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da Uefa, a Turquia atualmente ocupa a quarta posição, enquanto a França é a segunda.