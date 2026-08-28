Como comprar ingressos para Toulouse x Le Havre: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Toulouse enfrenta o Le Havre no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stadium de Toulouse, em Toulouse.

No encontro mais recente entre os dois pela liga, em fevereiro de 2026, o Le Havre garantiu uma vitória suada por 2 a 1 em casa sobre o Toulouse. Historicamente, o retrospecto do confronto entre as duas equipes tem sido equilibrado, com empates disputados e resultados apertados.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Toulouse x Le Havre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Toulouse x Le Havre pela Ligue 1?

Toulouse x Le Havre acontece no Stadium de Toulouse, em Toulouse. Confira abaixo os detalhes da partida para o horário de início confirmado.

Campeonato Francês - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 11:00 Stadium de Toulouse

Como comprar ingressos para Toulouse x Le Havre pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para a partida Toulouse x Le Havre pela Ligue 1 por meio das seguintes opções principais:

Bilheteria oficial do Toulouse FC (opção principal): Compre diretamente no site oficial do Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) ou na bilheteria do Stadium de Toulouse no dia do jogo (sujeito à disponibilidade). Comprar diretamente com o clube mandante garante preços autênticos, sem acréscimos de revendedores.

Mercados secundários: Plataformas de ingressos de terceiros, como a Ticombo, anunciam ingressos de revenda para jogos da Ligue 1, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Toulouse x Le Havre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Toulouse FC x Le Havre AC no Stadium de Toulouse geralmente dependem de onde você os compra e da localização de assento preferida:

Bilheteria oficial (mercado primário): Os ingressos padrão diretamente pela bilheteria do Toulouse FC normalmente variam de € 15 a € 55 para jogos regulares da Ligue 1 em casa, dependendo de você se sentar atrás dos gols (Virages) ou nas laterais (Tribunes).

Mercados secundários de revenda: Em plataformas de terceiros como a Ticombo, os ingressos padrão de revenda atualmente começam em cerca de € 20 a € 35 para assentos básicos, enquanto os lugares médios em visões centrais variam de € 50 a € 85 . Opções premium ou VIP de hospitalidade podem custar € 100 a € 150+ .

Toulouse x Le Havre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Toulouse x Le Havre

O Toulouse registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 0 a 2 para o Lyon, pela Ligue 1, em 22 de agosto. A equipe também perdeu por 1 a 2 para o Hamburger SV na pré-temporada, embora as vitórias sobre Al-Ain e Real Sociedad tenham mostrado que pode conseguir resultados. O Toulouse marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

Os últimos cinco jogos do Le Havre renderam uma vitória, um empate e três derrotas. A partida mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para o Monaco pela liga, em 23 de agosto. A equipe venceu o Le Mans em um amistoso de pré-temporada em 15 de agosto, mas perdeu por 3 a 2 para o Real Oviedo uma semana antes. Ao longo das cinco partidas, o Le Havre marcou cinco gols e sofreu seis, e ainda não saiu sem sofrer gols nessa sequência.

Toulouse x Le Havre: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 15 de fevereiro de 2026, quando o Le Havre venceu por 2 a 1 em casa. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 no Stadium de Toulouse, em novembro de 2025. Nos últimos cinco jogos de Ligue 1 entre eles, o Toulouse soma duas vitórias contra duas do Le Havre, com uma partida terminando empatada. O resultado mais desigual no conjunto de dados foi uma vitória do Toulouse por 4 a 1 fora de casa sobre o Le Havre, em fevereiro de 2025.