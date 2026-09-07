Como comprar ingressos para Tchéquia x Inglaterra: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Inglaterra enfrentará a Chéquia duas vezes em um intervalo de duas semanas como parte de sua campanha na Liga das Nações da Uefa 2026/27, com o time de Thomas Tuchel viajando para Praga antes de receber o jogo de volta em Wembley. As duas partidas fazem parte de uma dura agenda do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Espanha e Croácia, e esse confronto duplo pode se provar decisivo para como o grupo terminará se desenrolando.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Chéquia x Inglaterra, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de República Tcheca x Inglaterra pela Liga A da Liga das Nações da Uefa?

Chéquia x Inglaterra começa às 20h45 no horário local na terça-feira, 29 de setembro de 2026, na Fortuna Arena, em Praga.

Liga das Nações A - Rodada 2 29 de set. de 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Onde comprar ingressos para Chéquia x Inglaterra?

A forma mais confiável de garantir ingressos para ambas as partidas é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo em Wembley, em outubro, além de anúncios para torcedores que viajarão a Praga para a partida fora de casa, em setembro.

Aqui está o motivo pelo qual vale a pena conferir a StubHub para esse confronto duplo:

Acesso além das cotas oficiais – útil quando os membros do England Supporters Travel Club e os detentores de season ticket afiliados à FA já tiverem ficado com sua parte dos ingressos para o jogo em Wembley

Transferências garantidas – toda compra é respaldada pelo programa FanProtect da StubHub, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Sem necessidade de associação – para o jogo fora de casa em Praga, a StubHub oferece uma rota confiável para conseguir lugares sem precisar de filiação ao clube ou à federação

Ampla seleção de assentos – de lugares no anel superior atrás dos gols em Wembley a assentos centrais ao longo da linha do meio-campo

Opções de hospitalidade – assentos acolchoados e acesso a lounge disponíveis para o jogo em Wembley para torcedores que queiram uma experiência mais premium

Como esta é uma das quatro partidas que a Inglaterra disputará em um intervalo de duas semanas, recomenda-se reservar cedo para ambos os jogos, principalmente para a partida em casa, em Wembley.

Quanto custam os ingressos para Chéquia x Inglaterra?

Os preços para ambas as partidas variam dependendo da localização do assento e de quão perto do dia do jogo você comprar. Aqui vai um guia aproximado do que esperar na StubHub:

Assentos mais baratos (Wembley): de cerca de £40 a £60, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários (Wembley): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço visivelmente mais alto

Premium e hospitalidade (Wembley): a partir de £200, cobrindo assentos acolchoados, acesso a lounge e extras adicionais para o dia da partida

Ingressos para a partida fora de casa (Praga): em geral mais acessíveis em valor de face do que uma noite em Wembley, embora a oferta da cota da Inglaterra seja limitada

Como em qualquer partida internacional, os preços no mercado secundário podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo tende a ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Chéquia x Inglaterra pela Liga A da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Chéquia x Inglaterra

A Chéquia chega para esta partida após uma sequência difícil, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o México na Copa do Mundo, e também empatou por 1 a 1 com a África do Sul durante esse torneio. Ao longo dos cinco jogos, a Chéquia marcou sete gols e sofreu sete, com as vitórias vindo em amistosos contra Guatemala e Kosovo.

Os últimos cinco jogos da Inglaterra mostram um quadro mais forte. O time de Tuchel venceu quatro e perdeu um, marcando 14 gols e sofrendo sete nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França nas quartas de final da Copa do Mundo. A única derrota nessa sequência veio contra a Argentina, que eliminou a Inglaterra na semifinal.

Chéquia x Inglaterra: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Euro 2020, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0 em Praga. Antes disso, a Chéquia bateu a Inglaterra por 2 a 1 em Praga nas Eliminatórias da Euro, em outubro de 2019, resultado que veio depois da vitória da Inglaterra por 5 a 0 no jogo de volta em Wembley mais cedo naquele ano. Os quatro encontros no conjunto de dados também incluem um empate amistoso por 2 a 2 em agosto de 2008.

Classificação de Chéquia x Inglaterra

No Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa, a Chéquia ocupa atualmente a segunda colocação, enquanto a Inglaterra está em terceiro.