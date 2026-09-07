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Como comprar ingressos para Tchéquia x Croácia: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Tchéquia enfrenta a Croácia na Liga A da Liga das Nações da Uefa. Veja como você pode garantir seus ingressos

A Tchéquia abre sua campanha da Liga das Nações da UEFA 2026/27 em casa contra a Croácia, iniciando uma exigente agenda do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Inglaterra e Espanha. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, em Osijek, em novembro, dando aos torcedores duas chances de acompanhar este confronto ao longo da campanha.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Tchéquia x Croácia, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de Tchéquia x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

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Fortuna Arena

Onde comprar ingressos para Tchéquia x Croácia?

A forma mais confiável de garantir ingressos para as duas partidas é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura na Fortuna Arena, em Praga, assim como anúncios para o jogo de volta na Opus Arena, em Osijek, em novembro.

Eis por que vale a pena conferir a StubHub para este confronto:

  • Acesso além das cotas oficiais – útil depois que membros das federações e titulares de carnê de temporada já tiverem ficado com sua parte em qualquer um dos jogos
  • Transferências garantidas – toda compra é respaldada pelo programa FanProtect da StubHub, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida
  • Sem necessidade de associação – um caminho confiável para conseguir lugares para torcedores sem acesso aos canais das federações tcheca ou croata
  • Ampla seleção de assentos – de lugares no anel superior atrás dos gols a assentos centrais premium em ambos os estádios
  • Opções de hospitalidade – disponíveis para torcedores que desejam uma experiência de dia de jogo mais completa em qualquer uma das partidas

Com as duas seleções em busca de pontos em um grupo competitivo, recomenda-se reservar com antecedência para os dois jogos, especialmente para a abertura em Praga.

Quanto custam os ingressos para Tchéquia x Croácia?

Os preços para as duas partidas variam de acordo com a localização do assento e com a proximidade da compra em relação ao dia do jogo. Aqui está um guia aproximado do que esperar na StubHub:

  • Assentos mais baratos (Praga): a partir de cerca de € 40 a € 50, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols na Fortuna Arena
  • Assentos intermediários (Praga): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço consideravelmente mais alta
  • Premium e hospitalidade (Praga): disponíveis para torcedores que desejam assentos acolchoados e uma experiência de dia de jogo mais completa
  • Jogo de volta em Osijek: geralmente mais acessível no valor de face do que a abertura em Praga, embora a oferta possa ficar mais restrita à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer partida internacional em um grupo competitivo, os preços no mercado secundário podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo, em vez de deixar para depois, geralmente é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Tchéquia x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Tchéquia e Croácia

CZE

CZE - Sequência

KOS
V2-1
GTM
V3-1
CDS
D2-1
RSA
E1-1
MÉX
D0-3
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRO

CRO - Sequência

SVN
V2-1
ING
D4-2
PAN
V0-1
GAN
V2-1
POR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Tchéquia x Croácia: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

TchéquiaEmpateCroácia
0
3
2
Eliminatórias Europeias
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
0
Croácia badge
Croácia
CRO
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Croácia badge
Croácia
CRO
5
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
1
FJ
Eurocopa
Croácia badge
Croácia
CRO
1
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
1
FJ
Eurocopa
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
2
Croácia badge
Croácia
CRO
2
FJ
Amistosos
Croácia badge
Croácia
CRO
4
Tchéquia badge
Tchéquia
CZE
2
FJ
6Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Tchéquia x Croácia

UEFA Nations League A Grp. 3

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CroáciaCroáciaCRO
00000000
2
TchéquiaTchéquiaCZE
00000000
3
InglaterraInglaterraING
00000000
4
EspanhaEspanhaESP
00000000
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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