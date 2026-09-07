Como comprar ingressos para Tchéquia x Croácia: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Tchéquia abre sua campanha da Liga das Nações da UEFA 2026/27 em casa contra a Croácia, iniciando uma exigente agenda do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Inglaterra e Espanha. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, em Osijek, em novembro, dando aos torcedores duas chances de acompanhar este confronto ao longo da campanha.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Tchéquia x Croácia, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de Tchéquia x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Liga das Nações A - Rodada 1 26 de set. de 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Onde comprar ingressos para Tchéquia x Croácia?

A forma mais confiável de garantir ingressos para as duas partidas é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura na Fortuna Arena, em Praga, assim como anúncios para o jogo de volta na Opus Arena, em Osijek, em novembro.

Eis por que vale a pena conferir a StubHub para este confronto:

Acesso além das cotas oficiais – útil depois que membros das federações e titulares de carnê de temporada já tiverem ficado com sua parte em qualquer um dos jogos

Transferências garantidas – toda compra é respaldada pelo programa FanProtect da StubHub, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Sem necessidade de associação – um caminho confiável para conseguir lugares para torcedores sem acesso aos canais das federações tcheca ou croata

Ampla seleção de assentos – de lugares no anel superior atrás dos gols a assentos centrais premium em ambos os estádios

Opções de hospitalidade – disponíveis para torcedores que desejam uma experiência de dia de jogo mais completa em qualquer uma das partidas

Com as duas seleções em busca de pontos em um grupo competitivo, recomenda-se reservar com antecedência para os dois jogos, especialmente para a abertura em Praga.

Quanto custam os ingressos para Tchéquia x Croácia?

Os preços para as duas partidas variam de acordo com a localização do assento e com a proximidade da compra em relação ao dia do jogo. Aqui está um guia aproximado do que esperar na StubHub:

Assentos mais baratos (Praga): a partir de cerca de € 40 a € 50, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols na Fortuna Arena

Assentos intermediários (Praga): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço consideravelmente mais alta

Premium e hospitalidade (Praga): disponíveis para torcedores que desejam assentos acolchoados e uma experiência de dia de jogo mais completa

Jogo de volta em Osijek: geralmente mais acessível no valor de face do que a abertura em Praga, embora a oferta possa ficar mais restrita à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer partida internacional em um grupo competitivo, os preços no mercado secundário podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo, em vez de deixar para depois, geralmente é a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

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