A Tchéquia abre sua campanha da UEFA Nations League 2026/27 em casa contra a Croácia, dando início a uma exigente agenda do Grupo A3 da Liga A, que também inclui Inglaterra e Espanha. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, em Osijek, em novembro, dando aos torcedores duas chances de acompanhar este confronto ao longo da campanha.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Tchéquia x Croácia, incluindo datas das partidas, preços e onde comprar.

Quando será o pontapé inicial de Tchéquia x Croácia pela Liga A da UEFA Nations League?

Liga das Nações A - Rodada 1 26 de set. de 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Onde comprar ingressos para Tchéquia x Croácia?

Os ingressos para o jogo em Praga são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Associação de Futebol da República Tcheca, com prioridade geralmente dada aos membros da federação antes que qualquer lote restante seja colocado à venda para o público em geral. Os canais oficiais da Federação Croata de Futebol (HNS) são a primeira opção equivalente para o jogo de volta em Osijek.

StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assento para o jogo de abertura na Fortuna Arena, em Praga, assim como opções para o jogo de volta na Opus Arena, em Osijek, em novembro.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre após o fim das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Ingressos para visitantes – os lotes em Osijek para torcedores tchecos viajantes são administrados pelos canais da HNS e podem ser limitados

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Mercado secundário – StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Com as duas seleções buscando pontos em um grupo competitivo, recomenda-se a compra antecipada para os dois jogos, especialmente para a partida de abertura em Praga.

Quanto custam os ingressos para Tchéquia x Croácia?

Os preços oficiais para o jogo em Praga são definidos pelos canais de venda da Associação de Futebol da República Tcheca, com toda a faixa, dos assentos padrão aos premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. Os preços oficiais da HNS se aplicam ao jogo em Osijek da mesma forma.

StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui vai um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Praga): a partir de cerca de €40 a €50, geralmente nos anéis superiores atrás dos gols na Fortuna Arena

Assentos intermediários (Praga): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Jogo de volta em Osijek: geralmente mais acessível no valor de face do que a abertura em Praga, embora a oferta possa ficar mais apertada à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer partida internacional em um grupo competitivo, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo, e não mais tarde, costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

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