Promete ser uma temporada enorme para o Sunderland, que se classificou para a Europa pela primeira vez desde 1973, e apenas pela segunda vez em toda a sua história. A Premier League segue sendo a principal prioridade, claro, e o talentoso elenco vai tentar fazer a torcida dos Black Cats vibrar na estreia em casa na temporada, contra o Fulham, no domingo, 30 de agosto.

O Sunderland superou todas as expectativas em seu retorno à Premier League na última temporada, terminando em sétimo lugar e garantindo uma vaga na Liga Europa da UEFA. Esse sucesso foi construído sobre uma impressionante campanha em casa, com os comandados de Régis Le Bris conquistando vitórias memoráveis sobre Chelsea, Tottenham, Bournemouth e, em especial, Newcastle, no Stadium of Light.

Você pode estar presente na estreia do Sunderland em casa na Premier League, no último domingo de agosto. Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sunderland x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo entre Sunderland e Fulham pela Premier League?

Sunderland x Fulham acontece no Stadium of Light, em Sunderland, no domingo, 30 de agosto, com início previsto para as 14h no horário BST.

Premier League - Rodada 2 30 de ago. de 2026 - 09:00 Stadium of Light

Como comprar ingressos para Sunderland x Fulham pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Sunderland x Fulham pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos para jogos em casa pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham preço limitado a £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para associados.

Comprar ingressos para jogos decisivos da Premier League permite aos torcedores acompanhar ao vivo batalhas táticas de alto nível e talento individual de classe mundial. Se você pretende respaldar sua leitura da partida com um palpite sobre o resultado final, não deixe de aproveitar os incentivos introdutórios para clientes. Certifique-se de usar nosso código promocional da Betfred verificado para aproveitar vantagens excepcionais em apostas hoje.

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