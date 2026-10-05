Como comprar ingressos para Suíça x Macedônia do Norte: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

Suíça e Macedônia do Norte se enfrentam em um empolgante jogo da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA, na Swissporarena, em Lucerna, em 6 de outubro de 2026. Este confronto crucial coloca frente a frente duas determinadas nações europeias, com as duas seleções em busca de pontos importantes no grupo.

GOAL traz todos os detalhes essenciais de que você precisa para garantir seu lugar nesta partida. Descubra as plataformas oficiais de compra, as opções de preços dos ingressos e como garantir sua entrada hoje mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Suíça x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

As informações oficiais de transmissão de Suíça x Macedônia do Norte não estão disponíveis no momento. Volte mais perto do pontapé inicial para conferir os detalhes confirmados de canal de TV e transmissão ao vivo.

Liga das Nações B - Rodada 4 6 de out. de 2026 - 14:45

Onde comprar ingressos para Suíça x Macedônia do Norte?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Associação Suíça de Futebol (SFV/ASF), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção suíça em casa. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias comoStubHubsão a melhor opção.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Macedônia do Norte?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de bilheteria da SFV normalmente começam em € 35 para lugares da categoria geral atrás dos gols, com os valores aumentando de acordo com o setor e a localização dentro da Swissporarena.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 72 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Suíça x Macedônia do Norte pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Suíça x Macedônia do Norte

A Suíça venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com uma derrota e nenhum empate nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu a Colômbia nos pênaltis após empate por 0 a 0, derrotou a Argélia por 2 a 0, bateu o Canadá por 2 a 1 e superou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco, com quatro vitórias consecutivas antes da derrota para a Argentina.

A Macedônia do Norte tem encontrado dificuldades para manter regularidade, com uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para a Turquia. Também empatou por 0 a 0 com a Bósnia e Herzegovina e por 0 a 0 com a Irlanda, perdeu por 4 a 0 para a Dinamarca nas Eliminatórias da Copa do Mundo e sofreu uma pesada derrota por 7 a 1 para o País de Gales. A Macedônia do Norte marcou apenas um gol e sofreu quinze nessas cinco partidas.

Suíça x Macedônia do Norte: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis de confronto direto sobre os últimos cinco encontros entre Suíça e Macedônia do Norte. Mais contexto histórico será atualizado antes do pontapé inicial.



