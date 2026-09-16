Suíça e Eslovênia se enfrentam em um confronto crucial da fase de grupos da UEFA Nations League, no Swissporarena, em Lucerna, no dia 3 de outubro de 2026. O duelo de alta intensidade reúne duas seleções europeias competitivas, ansiosas para somar pontos vitais na classificação do torneio.

GOAL traz todos os detalhes essenciais para você garantir seu lugar nesta partida. Veja as plataformas oficiais de compra, as opções de preços dos ingressos e como adquirir suas entradas hoje mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Suíça x Eslovênia pela Liga B da UEFA Nations League?

Suíça x Eslovênia acontece no Swissporarena, em Lucerna, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 3 3 de out. de 2026 - 14:45 Swissporarena

Onde comprar ingressos para Suíça x Eslovênia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente no portal de bilheteria da Associação Suíça de Futebol (SFV/ASF), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção da Suíça em casa. O portal oficial é a sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante a pré-venda e a venda geral ao público.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Eslovênia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de bilheteria da SFV normalmente começam em € 35 para lugares de categoria geral atrás dos gols, com aumento de acordo com o setor e a localização dentro do Swissporarena.

Em mercados secundários, como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 67 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Suíça x Eslovênia pela Liga B da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Momento de Suíça e Eslovênia

A Suíça venceu quatro de suas últimas cinco partidas e perdeu uma, sem nenhum empate nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a Argentina, encerrando sua campanha na Copa do Mundo nas quartas de final. Antes disso, venceu a Colômbia nos pênaltis após empate por 0 a 0, e derrotou a Argélia por 2 a 0 e o Canadá por 2 a 1 na fase de grupos. A Suíça marcou nove gols e sofreu cinco nesses cinco jogos, com quatro vitórias consecutivas antes da derrota para a Argentina.

A Eslovênia registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou com derrota por 2 a 1 para a Croácia, e antes disso empatou por 1 a 1 com o Chipre. Sua única vitória nessa sequência foi contra Montenegro, por 3 a 2 fora de casa. A Eslovênia marcou seis gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

Suíça x Eslovênia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções terminou em 0 a 0, em um empate pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Eslovênia, em outubro de 2025. Antes disso, a Suíça venceu a Eslovênia por 3 a 0 em casa, em setembro de 2025, na mesma campanha classificatória. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Suíça leva vantagem, com três vitórias contra uma da Eslovênia, além de um empate.



