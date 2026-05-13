Como comprar ingressos para Suécia x Tunísia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio BBVA e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 continua sua jornada pela América do Norte com um emocionante confronto da fase de grupos entre Suécia e Tunísia no Estádio BBVA, em Monterrey.
Este confronto reúne duas seleções com identidades futebolísticas muito diferentes. A Suécia chega com uma sólida estrutura europeia, presença física e disciplina tática, enquanto a Tunísia traz a intensidade africana, organização defensiva e transições rápidas que podem incomodar qualquer adversário em um dia bom.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Suécia x Tunísia, incluindo preços, onde comprar, pacotes de hospitalidade e como garantir os assentos mais baratos disponíveis antes que se esgotem.
Quando é o jogo Suécia x Tunísia?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|14 de junho de 2026
|Suécia x Tunísia
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
Jogos da Suécia na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|14 de junho de 2026
|Suécia x Tunísia
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|20 de junho de 2026
|Suécia x Japão
|A ser definido Endereço do AT&T Stadium - Texas
|Ingressos
|25 de junho de 2026
|Suécia x Holanda
|Estádio NRG no NRG Park - Endereço do complexo
|Ingressos
Jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|14 de junho de 2026
|Suécia x Tunísia
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|20 de junho de 2026
|Tunísia x Holanda
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|25 de junho de 2026
|Tunísia x Japão
|GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Suécia x Tunísia?
Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para Suécia x Tunísia na Copa do Mundo da FIFA 2026, mas espera-se que a disponibilidade se esgote rapidamente à medida que o torneio se aproxima.
- Vendas oficiais da FIFA: os ingressos restantes são disponibilizados em fases, por ordem de chegada, através da plataforma oficial da FIFA.
- Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos verificados diretamente de outros torcedores pelo valor de face, por meio do sistema oficial de revenda.
- Plataformas secundárias de ingressos: mercados alternativos, como o StubHub, oferecem acesso rápido aos ingressos restantes e de revenda quando o estoque oficial se esgota.
- Pacotes de hospitalidade: as opções premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos, serviços de alimentação e bebidas e experiências aprimoradas nos dias de jogo.
Todos os ingressos da Copa do Mundo são totalmente digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA, o que significa que os torcedores precisarão de acesso móvel para entrar no estádio.
Quanto custam os ingressos para Suécia x Tunísia?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 variam dependendo da categoria, da demanda e da localização dos assentos dentro do Estádio BBVA.
Espera-se que os ingressos mais baratos para as partidas da fase de grupos custem a partir de cerca de 60 dólares, com os preços subindo significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima, devido à alta demanda.
|Categoria
|Fase de grupos
|Fases eliminatórias
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio BBVA
O Estádio BBVA, em Monterrey, é um dos estádios mais modernos do México e um dos principais locais da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Conhecido por seu design marcante e pelo cenário montanhoso ao fundo, o estádio oferece uma das experiências visuais mais impressionantes dos dias de jogo do torneio.
Com capacidade para mais de 50.000 torcedores, espera-se que ele proporcione uma atmosfera vibrante para o jogo entre Suécia e Tunísia, especialmente com a presença de torcedores visitantes de ambos os continentes.