Como comprar ingressos para Suécia x Tunísia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio BBVA e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 continua sua jornada pela América do Norte com um emocionante confronto da fase de grupos entre Suécia e Tunísia no Estádio BBVA, em Monterrey.

Este confronto reúne duas seleções com identidades futebolísticas muito diferentes. A Suécia chega com uma sólida estrutura europeia, presença física e disciplina tática, enquanto a Tunísia traz a intensidade africana, organização defensiva e transições rápidas que podem incomodar qualquer adversário em um dia bom.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Suécia x Tunísia, incluindo preços, onde comprar, pacotes de hospitalidade e como garantir os assentos mais baratos disponíveis antes que se esgotem.

Quando é o jogo Suécia x Tunísia?

Data e hora Jogada Local Ingressos 14 de junho de 2026 Suécia x Tunísia Estádio BBVA, Monterrey Ingressos

Jogos da Suécia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Suécia x Tunísia Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 20 de junho de 2026 Suécia x Japão A ser definido Endereço do AT&T Stadium - Texas Ingressos 25 de junho de 2026 Suécia x Holanda Estádio NRG no NRG Park - Endereço do complexo Ingressos

Jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Suécia x Tunísia Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 20 de junho de 2026 Tunísia x Holanda Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 25 de junho de 2026 Tunísia x Japão GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Suécia x Tunísia?

Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para Suécia x Tunísia na Copa do Mundo da FIFA 2026, mas espera-se que a disponibilidade se esgote rapidamente à medida que o torneio se aproxima.

Vendas oficiais da FIFA: os ingressos restantes são disponibilizados em fases, por ordem de chegada, através da plataforma oficial da FIFA.

os ingressos restantes são disponibilizados em fases, por ordem de chegada, através da plataforma oficial da FIFA. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos verificados diretamente de outros torcedores pelo valor de face, por meio do sistema oficial de revenda.

Os torcedores podem comprar ingressos verificados diretamente de outros torcedores pelo valor de face, por meio do sistema oficial de revenda. Plataformas secundárias de ingressos: mercados alternativos, como o StubHub, oferecem acesso rápido aos ingressos restantes e de revenda quando o estoque oficial se esgota.

mercados alternativos, como o StubHub, oferecem acesso rápido aos ingressos restantes e de revenda quando o estoque oficial se esgota. Pacotes de hospitalidade: as opções premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos, serviços de alimentação e bebidas e experiências aprimoradas nos dias de jogo.

Todos os ingressos da Copa do Mundo são totalmente digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA, o que significa que os torcedores precisarão de acesso móvel para entrar no estádio.

Quanto custam os ingressos para Suécia x Tunísia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 variam dependendo da categoria, da demanda e da localização dos assentos dentro do Estádio BBVA.

Espera-se que os ingressos mais baratos para as partidas da fase de grupos custem a partir de cerca de 60 dólares, com os preços subindo significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima, devido à alta demanda.

Categoria Fase de grupos Fases eliminatórias Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio BBVA

O Estádio BBVA, em Monterrey, é um dos estádios mais modernos do México e um dos principais locais da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Conhecido por seu design marcante e pelo cenário montanhoso ao fundo, o estádio oferece uma das experiências visuais mais impressionantes dos dias de jogo do torneio.

Com capacidade para mais de 50.000 torcedores, espera-se que ele proporcione uma atmosfera vibrante para o jogo entre Suécia e Tunísia, especialmente com a presença de torcedores visitantes de ambos os continentes.