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Como comprar ingressos para Suécia x Tunísia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio BBVA e muito mais

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H. Mejbri

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo entre Suécia e Tunísia

A Copa do Mundo da FIFA 2026 continua sua jornada pela América do Norte com um emocionante confronto da fase de grupos entre Suécia e Tunísia no Estádio BBVA, em Monterrey.

Este confronto reúne duas seleções com identidades futebolísticas muito diferentes. A Suécia chega com uma sólida estrutura europeia, presença física e disciplina tática, enquanto a Tunísia traz a intensidade africana, organização defensiva e transições rápidas que podem incomodar qualquer adversário em um dia bom.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Suécia x Tunísia, incluindo preços, onde comprar, pacotes de hospitalidade e como garantir os assentos mais baratos disponíveis antes que se esgotem.

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Quando é o jogo Suécia x Tunísia?

Data e horaJogadaLocalIngressos
14 de junho de 2026Suécia x TunísiaEstádio BBVA, MonterreyIngressos

Jogos da Suécia na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
14 de junho de 2026Suécia x TunísiaEstádio BBVA, MonterreyIngressos
20 de junho de 2026Suécia x JapãoA ser definido Endereço do AT&T Stadium - TexasIngressos
25 de junho de 2026Suécia x HolandaEstádio NRG no NRG Park - Endereço do complexoIngressos

Jogos da Tunísia na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
14 de junho de 2026Suécia x TunísiaEstádio BBVA, MonterreyIngressos
20 de junho de 2026Tunísia x HolandaEstádio BBVA, MonterreyIngressos
25 de junho de 2026Tunísia x JapãoGEHA Field no Arrowhead Stadium, KansasIngressos

Como posso conseguir ingressos para Suécia x Tunísia?

Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para Suécia x Tunísia na Copa do Mundo da FIFA 2026, mas espera-se que a disponibilidade se esgote rapidamente à medida que o torneio se aproxima.

  • Vendas oficiais da FIFA: os ingressos restantes são disponibilizados em fases, por ordem de chegada, através da plataforma oficial da FIFA.
  • Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos verificados diretamente de outros torcedores pelo valor de face, por meio do sistema oficial de revenda.
  • Plataformas secundárias de ingressos: mercados alternativos, como o StubHub, oferecem acesso rápido aos ingressos restantes e de revenda quando o estoque oficial se esgota.
  • Pacotes de hospitalidade: as opções premium incluem assentos VIP, lounges exclusivos, serviços de alimentação e bebidas e experiências aprimoradas nos dias de jogo.

Todos os ingressos da Copa do Mundo são totalmente digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA, o que significa que os torcedores precisarão de acesso móvel para entrar no estádio.

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Quanto custam os ingressos para Suécia x Tunísia?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 variam dependendo da categoria, da demanda e da localização dos assentos dentro do Estádio BBVA.

Espera-se que os ingressos mais baratos para as partidas da fase de grupos custem a partir de cerca de 60 dólares, com os preços subindo significativamente à medida que o dia do jogo se aproxima, devido à alta demanda.

CategoriaFase de gruposFases eliminatóriasSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio BBVA

O Estádio BBVA, em Monterrey, é um dos estádios mais modernos do México e um dos principais locais da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Conhecido por seu design marcante e pelo cenário montanhoso ao fundo, o estádio oferece uma das experiências visuais mais impressionantes dos dias de jogo do torneio.

Com capacidade para mais de 50.000 torcedores, espera-se que ele proporcione uma atmosfera vibrante para o jogo entre Suécia e Tunísia, especialmente com a presença de torcedores visitantes de ambos os continentes.

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