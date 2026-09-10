A Suécia recebe a Romênia na Strawberry Arena, em Solna, na sexta-feira, 25 de setembro, abrindo sua campanha da UEFA Nations League 2026/27 na Liga B, Grupo B4, ao lado de Polônia e Bósnia e Herzegovina. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, na Arena Națională, em Bucareste, em outubro.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Suécia x Romênia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Suécia x Romênia pela UEFA Nations League B?

Suécia x Romênia acontece na Strawberry Arena, em Estocolmo, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados.

Liga das Nações B - Rodada 1 25 de set. de 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Onde comprar ingressos para Suécia x Romênia?

Os ingressos para o jogo em Solna são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Sueca de Futebol (SvFF), com prioridade geralmente dada aos membros antes que qualquer carga remanescente vá para a venda geral. Os canais oficiais da Federação Romena de Futebol (FRF) são o ponto de partida equivalente para o jogo de volta em Bucareste, e também administram a carga destinada aos torcedores visitantes da Romênia que viajarão a Solna.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre após o fechamento das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Carga para visitantes – a FRF está administrando um setor visitante dedicado aos torcedores da Romênia que viajarão a Solna, vendido diretamente pelo próprio site da federação

Transferências garantidas – toda compra no StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Mercado secundário – o StubHub é o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas

Dadas as promoções recentes de ambas as seleções, a recomendação é reservar com antecedência para os dois jogos deste confronto.

Quanto custam os ingressos para Suécia x Romênia?

Os preços oficiais para o jogo em Solna são definidos pelos canais de venda da SvFF, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a carga. A própria carga da FRF para visitantes no jogo em Solna tem preço separado, enquanto os preços oficiais da FRF se aplicam ao jogo em Bucareste da mesma forma.

Ingressos mais baratos (Solna): a partir de cerca de €40 a €55, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols na Strawberry Arena

Ingressos de faixa intermediária (Solna): assentos centrais ao longo da linha de meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Jogo de volta em Bucareste: geralmente mais acessível pelo valor de face do que a abertura em Solna, embora a oferta possa ficar mais apertada à medida que a partida se aproxima

StubHubé o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas. Como em qualquer confronto entre duas equipes recém-promovidas à Liga B, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Suécia x Romênia pela UEFA Nations League B: tudo o que você precisa saber

Forma de Suécia e Romênia

A Suécia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo, e a seleção também sofreu uma pesada derrota por 5 a 1 para a Holanda no mesmo torneio. Sua única vitória nessa sequência foi um triunfo por 5 a 1 sobre a Tunísia. A Suécia marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos, refletindo um ataque capaz de produzir, mas uma defesa que tem sido exposta no mais alto nível.

A Romênia venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória amistosa por 2 a 1 sobre o País de Gales, e a seleção também bateu San Marino por 7 a 1 mais cedo no ciclo de classificação. Perdeu para Turquia e Eslováquia nesse mesmo período, sofrendo três gols e marcando onze ao longo das cinco partidas.

Suécia x Romênia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em novembro de 2019, quando a Suécia venceu por 2 a 0 fora de casa, em Bucareste, durante as Eliminatórias da Eurocopa. A Suécia também venceu o jogo de ida naquele mesmo ano, ao bater a Romênia por 2 a 1 em Estocolmo, em março de 2019. A única outra partida no retrospecto disponível é uma vitória da Romênia por 1 a 0 em um amistoso em março de 2018, dando à Suécia duas vitórias em três confrontos contra uma da Romênia.



