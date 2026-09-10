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Como comprar ingressos para Suécia x Romênia: preços da Liga das Nações da UEFA B, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Suécia enfrenta a Romênia na Liga das Nações B da Uefa. Veja como garantir seus ingressos

A Suécia recebe a Romênia na Strawberry Arena, em Solna, na sexta-feira, 25 de setembro, abrindo sua campanha da UEFA Nations League 2026/27 na Liga B, Grupo B4, ao lado de Polônia e Bósnia e Herzegovina. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, na Arena Națională, em Bucareste, em outubro.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Suécia x Romênia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Suécia x Romênia pela UEFA Nations League B?

Suécia x Romênia acontece na Strawberry Arena, em Estocolmo, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados.

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Liga das Nações B - Rodada 1
Strawberry Arena

Onde comprar ingressos para Suécia x Romênia?

Os ingressos para o jogo em Solna são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Sueca de Futebol (SvFF), com prioridade geralmente dada aos membros antes que qualquer carga remanescente vá para a venda geral. Os canais oficiais da Federação Romena de Futebol (FRF) são o ponto de partida equivalente para o jogo de volta em Bucareste, e também administram a carga destinada aos torcedores visitantes da Romênia que viajarão a Solna.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

  • Venda geral oficial – abre após o fechamento das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo
  • Carga para visitantes – a FRF está administrando um setor visitante dedicado aos torcedores da Romênia que viajarão a Solna, vendido diretamente pelo próprio site da federação
  • Transferências garantidas – toda compra no StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo
  • Mercado secundário – o StubHub é o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas

Dadas as promoções recentes de ambas as seleções, a recomendação é reservar com antecedência para os dois jogos deste confronto.

Quanto custam os ingressos para Suécia x Romênia?

Os preços oficiais para o jogo em Solna são definidos pelos canais de venda da SvFF, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a carga. A própria carga da FRF para visitantes no jogo em Solna tem preço separado, enquanto os preços oficiais da FRF se aplicam ao jogo em Bucareste da mesma forma.

  • Ingressos mais baratos (Solna): a partir de cerca de €40 a €55, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols na Strawberry Arena
  • Ingressos de faixa intermediária (Solna): assentos centrais ao longo da linha de meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta
  • Jogo de volta em Bucareste: geralmente mais acessível pelo valor de face do que a abertura em Solna, embora a oferta possa ficar mais apertada à medida que a partida se aproxima

StubHubé o caminho a seguir se as listagens no site oficial estiverem esgotadas. Como em qualquer confronto entre duas equipes recém-promovidas à Liga B, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Suécia x Romênia pela UEFA Nations League B: tudo o que você precisa saber

Forma de Suécia e Romênia

A Suécia somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo, e a seleção também sofreu uma pesada derrota por 5 a 1 para a Holanda no mesmo torneio. Sua única vitória nessa sequência foi um triunfo por 5 a 1 sobre a Tunísia. A Suécia marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos, refletindo um ataque capaz de produzir, mas uma defesa que tem sido exposta no mais alto nível.

A Romênia venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória amistosa por 2 a 1 sobre o País de Gales, e a seleção também bateu San Marino por 7 a 1 mais cedo no ciclo de classificação. Perdeu para Turquia e Eslováquia nesse mesmo período, sofrendo três gols e marcando onze ao longo das cinco partidas.

SWE

SWE - Sequência

GRÉ
E2-2
TUN
V5-1
HOL
D5-1
JAP
E1-1
FRA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
9/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ROU

ROU - Sequência

SMR
V7-1
TUR
D1-0
SVK
D2-0
GEO
E1-1
WAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Suécia x Romênia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em novembro de 2019, quando a Suécia venceu por 2 a 0 fora de casa, em Bucareste, durante as Eliminatórias da Eurocopa. A Suécia também venceu o jogo de ida naquele mesmo ano, ao bater a Romênia por 2 a 1 em Estocolmo, em março de 2019. A única outra partida no retrospecto disponível é uma vitória da Romênia por 1 a 0 em um amistoso em março de 2018, dando à Suécia duas vitórias em três confrontos contra uma da Romênia.

Confrontos

SuéciaEmpateRomênia
2
0
1
European Championship Qualification
Romênia badge
Romênia
ROU
0
Suécia badge
Suécia
SWE
2
FJ
European Championship Qualification
Suécia badge
Suécia
SWE
2
Romênia badge
Romênia
ROU
1
FJ
Amistosos
Romênia badge
Romênia
ROU
1
Suécia badge
Suécia
SWE
0
FJ
4Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram1/3


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