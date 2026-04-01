Como comprar ingressos para Sporting CP x Arsenal: preços das quartas de final da Liga dos Campeões, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Sporting CP recebe o Arsenal no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na terça-feira, 7 de abril.

O Sporting CP ocupa atualmente a 1ª posição na Primeira Liga, enquanto o Arsenal está em 1º lugar na Premier League, vivendo sua campanha nacional mais dominante em mais de duas décadas.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sporting CP x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Sporting CP x Arsenal pela Liga dos Campeões?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Estadio Jose Alvalade

Como comprar ingressos para Sporting CP x Arsenal na Liga dos Campeões?

Exceto para a final da Liga dos Campeões da UEFA, não é possível comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões diretamente pela própria UEFA.

Em vez disso, eles são vendidos individualmente por cada clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Você deve visitar os sites de cada clube para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso por lá.

Embora os portais oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para a Liga dos Campeões, quem deseja assistir aos jogos pode considerar sites de revenda, como o StubHub, para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para Sporting CP x Arsenal na Liga dos Campeões?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local do jogo e a fase da competição.

Por exemplo, uma semifinal com o Real Madrid ou o Arsenal custaria muito mais do que um confronto da fase de grupos em Limassol, contra o Pafos.

Os clubes geralmente definem os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada para a fase de grupos. Se uma equipe avançar para as fases eliminatórias, os preços podem aumentar para certos jogos, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

Se você está procurando opções de última hora, há ingressos disponíveis atualmente em sites de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Sporting CP x Arsenal?

O Sporting CP chegou a esta fase após uma sensacional reviravolta nas oitavas de final. Após uma surpreendente derrota por 3 a 0 fora de casa contra o FK Bodø/Glimt em 11 de março, o time deu uma aula de futebol em casa no dia 17 de março, vencendo por 5 a 0 no Alvalade e garantindo a classificação.

Seu desempenho no campeonato nacional continua imperioso, com destaque para a vitória crucial por 1 a 0 sobre o rival FC Porto em 3 de março.

O Arsenal, por sua vez, tem se mostrado consistente. O time garantiu sua vaga nas quartas de final ao eliminar o Bayer Leverkusen, após um empate em 1 a 1 na Alemanha (11 de março), com uma vitória convincente por 2 a 0 no Emirates, em 17 de março.

Com Bukayo Saka em forma de ponta e Martin Ødegaard comandando o meio-campo, os Gunners parecem verdadeiros candidatos ao título.

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