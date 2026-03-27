Como comprar ingressos para Southampton x Arsenal: preços da FA Cup, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Southampton recebe o Arsenal no Estádio St Mary's, em Southampton, no sábado, 4 de abril, em uma partida decisiva das quartas de final da FA Cup, que representa um grande desafio para ambos os clubes na busca por títulos nacionais.

O Saints chega a esta partida como representante da Championship, com o objetivo de surpreender um dos candidatos ao título da Premier League em casa.

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Quando começa a partida entre Southampton e Arsenal pela FA Cup?

Como comprar ingressos para Southampton x Arsenal pela FA Cup?

A compra de ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes é geralmente considerada o método mais seguro para adquirir ingressos para a FA Cup.

É essencial reservar com antecedência, pois os titulares de ingressos para a temporada e os membros registrados geralmente têm mais chances de garantir seus lugares.

Os ingressos para a FA Cup não estão automaticamente incluídos no preço do ingresso de temporada de um time, mas os titulares (e sócios do clube) geralmente têm períodos de acesso prioritário para comprar seus lugares.

Além de comprar ingressos para a FA Cup pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de obtê-los no mercado secundário em plataformas como o StubHub, caso estejam procurando ingressos de última hora.

Southampton x Arsenal pela FA Cup: Tudo o que você precisa saber

Forma do Southampton x Arsenal

Southampton x Arsenal: Histórico recente de confrontos diretos

Classificação do Southampton x Arsenal

O que esperar de Southampton x Arsenal?

O Southampton chega a esta partida das quartas de final em excelente fase no campeonato nacional, atualmente disputando com força a volta à Premier League.

A trajetória da equipe até as quartas de final tem sido impressionante, com destaque para a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Fulham na quinta rodada.

Para o técnico Russell Martin, esta partida é uma chance de provar que sua equipe pode competir com a elite enquanto busca uma viagem histórica a Wembley.

O Arsenal viaja para a costa sul buscando se recuperar da decepcionante derrota por 2 a 0 para o Manchester City na final da Carabao Cup, em 22 de março. Apesar desse revés, a equipe de Mikel Arteta tem se mostrado dominante em outras competições, notadamente ao derrotar o Bayer Leverkusen por 2 a 0 em 17 de março de 2026, garantindo a classificação na Liga dos Campeões.

Este confronto marca a primeira vez em seis anos que o Arsenal chega às quartas de final da FA Cup, o que aumenta imensamente a pressão para que a equipe tenha um bom desempenho.

O Southampton contará com o apoio ruidoso da torcida em um St Mary's lotado para diminuir a diferença contra uma equipe tecnicamente superior. Espere um confronto de alta intensidade, onde o estilo baseado na posse de bola dos Saints testará a defesa do Arsenal, que recentemente mostrou raras vulnerabilidades em partidas eliminatórias de alto risco.

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