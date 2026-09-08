A Sérvia recebe a Holanda em Belgrado antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar em Eindhoven apenas uma semana depois, no início da campanha de ambas na Liga das Nações da UEFA 2026/27, na Liga A, Grupo A2, ao lado de Alemanha e Grécia. Esta rodada dupla inicial oferece aos torcedores duas oportunidades distintas de ver as duas equipes em ação.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Sérvia x Holanda, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Onde comprar ingressos para Sérvia x Holanda?

Os ingressos para o jogo em Belgrado são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação de Futebol da Sérvia, com prioridade normalmente dada aos membros da federação antes de qualquer lote restante ir para venda geral. Os canais oficiais da KNVB são o ponto de partida equivalente para o jogo de volta em Eindhoven.

Ticombo é a melhor opção se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, assim como opções para o jogo de volta no Philips Stadion, em Eindhoven.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre após o encerramento das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Ofertas verificadas – a Ticombo obtém ingressos de uma variedade de vendedores, dando aos compradores um leque maior de opções quando as cotas oficiais acabam

Ingressos para torcedores visitantes – as cotas em Eindhoven para os torcedores sérvios que viajam são geridas pelos canais da KNVB e podem ser limitadas

Mercado secundário – a Ticombo é a melhor opção se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas

Dado o perfil das duas seleções, recomenda-se reservar com antecedência para os dois jogos, especialmente para a abertura em Belgrado.

Quanto custam os ingressos para Sérvia x Holanda?

Os preços oficiais para o jogo em Belgrado são definidos pelos canais de venda da Federação de Futebol da Sérvia, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. Os preços oficiais da KNVB se aplicam da mesma forma ao jogo em Eindhoven.

A Ticombo é a melhor opção se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Belgrado): as ofertas para a partida de abertura no Estádio Rajko Mitić começam em faixas de preço acessíveis nos anéis superiores atrás dos gols

Assentos intermediários (Belgrado): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço visivelmente mais alto

Jogo de volta em Eindhoven: as ofertas atualmente começam em cerca de € 114, refletindo a demanda constante por um visitante de destaque como a Sérvia

Como em qualquer confronto entre duas seleções da Liga A, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Quando será o pontapé inicial de Sérvia x Holanda pela Liga das Nações da UEFA A?

Sérvia x Holanda começa no Stadion Rajko Mitic, em Belgrado, com os detalhes oficiais do horário local de início ainda a serem confirmados. Confira sua emissora regional para ver a programação exata. As informações oficiais de transmissão não estão disponíveis no momento para esta partida.

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Sérvia x Holanda pela Liga das Nações da UEFA A: tudo o que você precisa saber

Forma de Sérvia e Holanda

A Sérvia venceu um, empatou nenhum e perdeu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em uma pesada derrota por 5 a 1 para o México, e ela também perdeu por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha nessa sequência. Sua única vitória veio contra a Letônia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, um triunfo por 2 a 1 em novembro de 2025. Ao longo dessas cinco partidas, a Sérvia marcou seis gols e sofreu 14.

A Holanda venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com Marrocos na Copa do Mundo de 2026, que terminou em eliminação. Antes disso, venceu a Suécia por 5 a 1 e a Tunísia por 3 a 1 na fase de grupos. A Holanda marcou 13 gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

Sérvia x Holanda: retrospecto recente do confronto direto

O único encontro entre essas duas seleções no retrospecto disponível aconteceu na Copa do Mundo de 2006, quando a Holanda venceu a Sérvia por 1 a 0 em 11 de junho, na fase de grupos daquele ano. Essa única partida dá à Holanda a única vitória no conjunto de dados, com a Sérvia ainda sem registrar um triunfo neste confronto.

Classificação de Sérvia x Holanda

No Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Sérvia ocupa atualmente a quarta colocação, enquanto a Holanda está em terceiro.