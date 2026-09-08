A Sérvia recebe a Holanda em Belgrado antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar em Eindhoven apenas uma semana depois, no início da campanha de ambas na UEFA Nations League de 2026/27, na Liga A, Grupo A2, ao lado de Alemanha e Grécia. Essa rodada dupla logo no começo oferece aos torcedores duas chances distintas de ver as duas equipes em ação.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Sérvia x Holanda, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o pontapé inicial de Sérvia x Holanda pela UEFA Nations League A?

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Onde comprar ingressos para Sérvia x Holanda?

Os ingressos para o jogo em Belgrado são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação de Futebol da Sérvia, com prioridade normalmente dada aos membros da federação antes que qualquer carga restante seja colocada à venda para o público geral. Os canais oficiais da KNVB são o equivalente para o jogo de volta em Eindhoven.

Dado o porte das duas seleções, a recomendação é comprar com antecedência para os dois jogos, especialmente para a partida de abertura em Belgrado.

Quanto custam os ingressos para Sérvia x Holanda?

Os preços oficiais para o jogo em Belgrado são definidos pelos canais de venda da Federação de Futebol da Sérvia, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto houver carga. Os preços oficiais da KNVB valem da mesma forma para o jogo em Eindhoven.

Ingressos mais baratos (Belgrado): as entradas para a partida de abertura no Estádio Rajko Mitić começam em faixas de preço acessíveis nos anéis superiores atrás dos gols

Ingressos intermediários (Belgrado): assentos centrais ao longo da linha do meio-campo, por um valor consideravelmente mais alto

Jogo de volta em Eindhoven: as entradas no momento começam em cerca de € 114, refletindo a demanda constante por um visitante de destaque como a Sérvia

O StubHub é a melhor opção se as entradas listadas no site oficial estiverem esgotadas.

Como em qualquer confronto entre duas seleções da Liga A, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Quando é o pontapé inicial de Sérvia x Holanda pela UEFA Nations League A?

Sérvia x Holanda acontece no Stadion Rajko Mitic, em Belgrado, com os detalhes oficiais do horário local de início ainda a serem confirmados. Consulte a emissora da sua região para ver a programação exata. As informações oficiais de transmissão não estão disponíveis no momento para este jogo.

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Sérvia x Holanda pela UEFA Nations League A: tudo o que você precisa saber

Forma de Sérvia e Holanda

A Sérvia venceu uma, empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em uma pesada derrota por 5 a 1 para o México, e também houve derrotas por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha nessa sequência. Sua única vitória veio contra a Letônia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, por 2 a 1, em novembro de 2025. Ao longo dessas cinco partidas, a Sérvia marcou seis gols e sofreu 14.

A Holanda venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com Marrocos na Copa do Mundo de 2026, que terminou em eliminação. Antes disso, venceu a Suécia por 5 a 1 e a Tunísia por 3 a 1 na fase de grupos. A Holanda marcou 13 gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

Sérvia x Holanda: retrospecto recente do confronto direto

O único encontro entre as duas seleções no histórico de confronto direto disponível aconteceu na Copa do Mundo de 2006, quando a Holanda venceu a Sérvia por 1 a 0 em 11 de junho, na fase de grupos daquele ano. Essa única partida dá à Holanda a única vitória no conjunto de dados, enquanto a Sérvia ainda não registrou triunfo neste confronto.



