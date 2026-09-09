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Como comprar ingressos para Sérvia x Grécia: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

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A Sérvia enfrenta a Grécia na Liga das Nações da Uefa A. Veja como garantir seus ingressos

A Sérvia abre sua campanha na UEFA Nations League 2026/27 em casa contra a Grécia, no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, na quinta-feira, 24 de setembro, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta, no Estádio Panthessaliko, em novembro. As duas partidas fazem parte da agenda do Grupo A2 da Liga A, que também inclui Alemanha e Holanda.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Sérvia x Grécia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Sérvia x Grécia pela UEFA Nations League A?

Sérvia x Grécia acontece no Stadion Rajko Mitic, em Belgrado, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados. Consulte sua emissora local para ver a programação exata.

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Liga das Nações A - Rodada 1
Stadion Rajko Mitic

Onde comprar ingressos para Sérvia x Grécia?

Os ingressos para a partida em Belgrado são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação de Futebol da Sérvia, com prioridade normalmente dada aos membros antes que qualquer cota restante seja colocada à venda para o público geral. Os canais oficiais da Federação Helênica de Futebol (EPO) são o equivalente para o jogo de volta no Panthessaliko.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para este confronto:

  • Venda geral oficial – abre após o encerramento das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo
  • Anúncios verificados – a Ticombo obtém ingressos de uma série de vendedores, dando aos compradores um estoque mais amplo quando as cotas oficiais se esgotam
  • Ingressos para torcedores visitantes – as cotas do Panthessaliko para torcedores da Sérvia em viagem são administradas pelos canais da EPO e podem ser limitadas
  • Mercado secundário – a Ticombo é a opção ideal se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dado o tamanho do público que este confronto deve atrair em Belgrado, recomenda-se reservar com antecedência para as duas partidas.

Quanto custam os ingressos para Sérvia x Grécia?

Os preços oficiais para a partida em Belgrado são definidos pelos canais de venda da Federação de Futebol da Sérvia, com toda a faixa, dos assentos padrão aos premium, disponível pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. Os preços oficiais da EPO se aplicam da mesma forma à partida no Panthessaliko.

  • Assentos mais baratos (Belgrado): os anúncios para a abertura no Estádio Rajko Mitić começam com preços acessíveis nos anéis superiores atrás dos gols
  • Assentos intermediários (Belgrado): assentos centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço visivelmente mais alto
  • Jogo de volta no Panthessaliko: em geral, mais acessível pelo valor de face do que a abertura em Belgrado, embora a oferta possa ficar mais apertada à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer partida internacional em um grupo competitivo, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Sérvia x Grécia pela UEFA Nations League A: tudo o que você precisa saber

Forma de Sérvia e Grécia

A Sérvia venceu duas, empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e também houve derrotas por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha nessa sequência. As duas vitórias vieram contra a Arábia Saudita, por 2 a 1 em março, e contra a Letônia, também por 2 a 1, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro de 2025.

A Grécia não venceu em seus últimos cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Itália em um amistoso em 7 de junho. Antes disso, empatou por 2 a 2 com a Suécia e passou em branco em três das cinco partidas, embora tenha sofrido apenas três gols nessa sequência.

SER

SER - Sequência

LVA
V2-1
ESP
D3-0
KSA
V2-1
CPV
D3-0
MÉX
D5-1
Gol marcado (sofrido)
5/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GRÉ

GRÉ - Sequência

BLR
E0-0
PAR
D0-1
HUN
E0-0
SWE
E2-2
ITÁ
D0-1
Gol marcado (sofrido)
2/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Sérvia x Grécia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em novembro de 2014, quando a Sérvia venceu por 2 a 0 fora de casa, na Grécia, em um amistoso. A única outra partida no retrospecto disponível foi disputada em agosto de 2010, quando a Grécia venceu a Sérvia por 1 a 0 em casa, em outro amistoso. A Sérvia leva vantagem no confronto direto nessas duas partidas, com uma vitória para cada lado no papel, mas com a Sérvia tendo vencido o encontro mais recente.

Confrontos

SérviaEmpateGrécia
1
0
1
Amistosos
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
Sérvia badge
Sérvia
SER
2
FJ
Amistosos
Sérvia badge
Sérvia
SER
0
Grécia badge
Grécia
GRÉ
1
FJ
2Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram0/2

Classificação de Sérvia x Grécia

No Grupo 2 da Liga A da UEFA Nations League, a Sérvia está atualmente em quarto, enquanto a Grécia ocupa a segunda posição.

UEFA Nations League A Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AlemanhaAlemanhaALE
00000000
2
GréciaGréciaGRÉ
00000000
3
Países BaixosPaíses BaixosHOL
00000000
4
SérviaSérviaSER
00000000
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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