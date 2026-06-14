Como comprar ingressos para Senegal x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete levar o futebol internacional de alto nível ao público mundial. Um dos jogos de destaque entre seleções africanas e asiáticas será o confronto entre Senegal e Iraque no BMO Field, em Toronto, no dia 26 de junho.

Espera-se que Toronto se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante o torneio, o que significa que a demanda por ingressos para a Copa do Mundo no BMO Field continuará alta.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Senegal x Iraque, incluindo preços e detalhes do local.

Quando é o jogo Senegal x Iraque?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste) BMO Field, Toronto Ingressos

Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026

Acompanhe os Leões de Teranga enquanto disputam o Grupo I.

Data Jogo Local e cidade Ingressos 16 de junho de 2026 França x Senegal MetLife Stadium , East Rutherford, NJ, EUA Ingressos 22 de junho de 2026 Noruega x Senegal Estádio MetLife , East Rutherford, NJ, EUA Ingressos 26 de junho de 2026 Senegal x Iraque Estádio BMO, Toronto, Canadá Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

Data Partida Local Ingressos 16 de junho de 2026 Iraque x Noruega Gillette Stadium (Boston/Foxborough, EUA) Ingressos 22 de junho de 2026 França x Iraque Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) Ingressos 26 de junho de 2026 Senegal x Iraque BMO Field (Toronto, Canadá) Ingressos

Como comprar ingressos para Senegal x Iraque

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Aqui estão todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os custos dos ingressos variam dependendo da demanda, da categoria de assento e da fase do torneio.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo da FIFA ao vivo, especialmente para torcedores que buscam ingressos na primeira fase de venda e assentos de categorias mais baixas.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Senegal x Iraque custem entre US$ 70 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os fãs que buscam os preços mais baixos para os ingressos devem acompanhar a disponibilidade regularmente, pois os preços de revenda podem variar rapidamente dependendo da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

Senegal x Iraque será disputado no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais reconhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.

Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.

Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para viajar em grande número, a atmosfera dentro do BMO Field pode se tornar uma das mais vibrantes da fase de grupos.