Como comprar ingressos para Senegal x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete levar o futebol internacional de alto nível ao público mundial. Um dos jogos de destaque entre seleções africanas e asiáticas será o confronto entre Senegal e Iraque no BMO Field, em Toronto, no dia 26 de junho.
Espera-se que Toronto se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante o torneio, o que significa que a demanda por ingressos para a Copa do Mundo no BMO Field continuará alta.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Senegal x Iraque, incluindo preços e detalhes do local.
Quando é o jogo Senegal x Iraque?
|Data
|Jogo (hora local do início)
|Local
|Ingressos
|Sexta-feira, 26 de junho
|Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste)
|BMO Field, Toronto
|Ingressos
Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026
Acompanhe os Leões de Teranga enquanto disputam o Grupo I.
|Data
|Jogo
|Local e cidade
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|França x Senegal
|MetLife Stadium, East Rutherford, NJ, EUA
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|Noruega x Senegal
|Estádio MetLife, East Rutherford, NJ, EUA
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Senegal x Iraque
|Estádio BMO, Toronto, Canadá
|Ingressos
Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Partida
|Local
|Ingressos
|16 de junho de 2026
|Iraque x Noruega
|Gillette Stadium (Boston/Foxborough, EUA)
|Ingressos
|22 de junho de 2026
|França x Iraque
|Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA)
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Senegal x Iraque
|BMO Field (Toronto, Canadá)
|Ingressos
Como comprar ingressos para Senegal x Iraque
Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.
A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.
Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Aqui estão todas as opções de revenda:
- O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.
- Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.
- Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.
Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.
Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?
A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os custos dos ingressos variam dependendo da demanda, da categoria de assento e da fase do torneio.
Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo da FIFA ao vivo, especialmente para torcedores que buscam ingressos na primeira fase de venda e assentos de categorias mais baixas.
Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Senegal x Iraque custem entre US$ 70 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.
|Categoria
|Fase de grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Os fãs que buscam os preços mais baixos para os ingressos devem acompanhar a disponibilidade regularmente, pois os preços de revenda podem variar rapidamente dependendo da demanda.
Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field
Senegal x Iraque será disputado no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais reconhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.
Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA 2026.
Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.
Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para viajar em grande número, a atmosfera dentro do BMO Field pode se tornar uma das mais vibrantes da fase de grupos.