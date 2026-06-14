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Como comprar ingressos para Senegal x Iraque: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

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Veja como você pode garantir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA para o jogo entre Senegal e Iraque

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete levar o futebol internacional de alto nível ao público mundial. Um dos jogos de destaque entre seleções africanas e asiáticas será o confronto entre Senegal e Iraque no BMO Field, em Toronto, no dia 26 de junho.

Espera-se que Toronto se torne uma das cidades-sede mais movimentadas durante o torneio, o que significa que a demanda por ingressos para a Copa do Mundo no BMO Field continuará alta.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Senegal x Iraque, incluindo preços e detalhes do local.

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Quando é o jogo Senegal x Iraque?

DataJogo (hora local do início)LocalIngressos
Sexta-feira, 26 de junhoSenegal x Iraque (15h, horário da costa leste)BMO Field, TorontoIngressos

Jogos do Senegal na Copa do Mundo de 2026

Acompanhe os Leões de Teranga enquanto disputam o Grupo I.

DataJogoLocal e cidadeIngressos
16 de junho de 2026França x SenegalMetLife Stadium, East Rutherford, NJ, EUA Ingressos
22 de junho de 2026Noruega x SenegalEstádio MetLife, East Rutherford, NJ, EUA Ingressos
26 de junho de 2026Senegal x IraqueEstádio BMO, Toronto, Canadá Ingressos

Jogos do Iraque na Copa do Mundo de 2026

DataPartidaLocalIngressos
16 de junho de 2026Iraque x NoruegaGillette Stadium (Boston/Foxborough, EUA)Ingressos
22 de junho de 2026França x IraqueLincoln Financial Field (Filadélfia, EUA)Ingressos
26 de junho de 2026Senegal x IraqueBMO Field (Toronto, Canadá)Ingressos

Como comprar ingressos para Senegal x Iraque

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e vai até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Aqui estão todas as opções de revenda:

  • O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.
  • Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.
  • Vendedores terceirizados, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

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Quanto custam os ingressos para Senegal x Iraque?

A FIFA introduziu preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os custos dos ingressos variam dependendo da demanda, da categoria de assento e da fase do torneio.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das formas mais acessíveis de assistir à Copa do Mundo da FIFA ao vivo, especialmente para torcedores que buscam ingressos na primeira fase de venda e assentos de categorias mais baixas.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para Senegal x Iraque custem entre US$ 70 e US$ 150, dependendo da localização dos assentos e da demanda no mercado de revenda.

CategoriaFase de gruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Os fãs que buscam os preços mais baixos para os ingressos devem acompanhar a disponibilidade regularmente, pois os preços de revenda podem variar rapidamente dependendo da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

Senegal x Iraque será disputado no BMO Field, em Toronto, um dos estádios de futebol mais reconhecidos do Canadá e sede do Toronto FC.

Localizado próximo ao centro de Toronto, o BMO Field já sediou importantes partidas internacionais de futebol, jogos da MLS e eventos esportivos globais, tornando-se um estádio fundamental para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

Espera-se que o local receba mais de 45.000 torcedores durante a Copa do Mundo, após obras de ampliação específicas para o torneio.

Com torcidas apaixonadas tanto do Senegal quanto do Iraque previstas para viajar em grande número, a atmosfera dentro do BMO Field pode se tornar uma das mais vibrantes da fase de grupos.

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