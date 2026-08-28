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Como comprar ingressos para Schalke 04 x Elversberg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Schalke 04 enfrenta o Elversberg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Schalke 04 enfrenta o Elversberg no domingo, 20 de setembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

No encontro mais recente entre as equipes, em abril de 2026, o Schalke conquistou uma apertada vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Elversberg. Com a vantagem de atuar em casa, o Schalke tentará aproveitar o apoio barulhento de sua torcida para conquistar os três pontos em seus domínios.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Schalke 04 x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Schalke 04 x Elversberg acontece na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, com pontapé inicial programado para esta rodada da Bundesliga.

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Bundesliga - Rodada 4
VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, você tem vários métodos:

  • Loja oficial de ingressos do FC Schalke 04 (ingressos principais para a torcida da casa): A loja oficial online de ingressos do FC Schalke 04 é a principal opção para comprar ingressos da equipe mandante para partidas na VELTINS-Arena. Normalmente, os ingressos são liberados primeiro para os sócios do clube, seguidos por uma venda ao público geral caso ainda restem assentos.
  • S04 Ticketbörse (mercado oficial de revenda): Se os lugares padrão se esgotarem na plataforma principal, o Schalke mantém um mercado secundário oficial chamado Ticketbörse. Os detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer recolocam seus assentos à venda ali com segurança, pelo valor de face.
  • Loja oficial de ingressos do SV Elversberg (torcedores visitantes): Os torcedores que desejarem ficar no setor destinado à torcida visitante devem comprar os ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do SV Elversberg. Essas cotas para o setor visitante são distribuídas de acordo com as prioridades de torcedores e sócios do Elversberg.
  • Plataformas secundárias de ingressos (revenda alternativa): Mercados de terceiros, como StubHub, anunciam ingressos revendidos. Os preços nos mercados secundários geralmente flutuam de acordo com a demanda e podem superar o valor oficial de face.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Schalke 04 x Elversberg variam significativamente dependendo de você comprar os ingressos pelos canais oficiais do clube ou adquirir entradas de revenda no mercado secundário:

  • Ingressos para áreas em pé (Stehplatz): Os ingressos oficiais, pelo valor de face, para as áreas em pé na VELTINS-Arena normalmente custam entre €15 e €20.
  • Ingressos padrão de assento (Sitzplatz): Os ingressos regulares sentados das categorias 1 a 4 variam de €26 a €62, dependendo da localização do assento e do nível do estádio.
  • Mercado secundário oficial (S04 Ticketbörse): Os ingressos de revenda vendidos por meio da troca oficial de ingressos do Schalke têm preço rigidamente limitado ao valor original de face, então espere pagar dentro da faixa de €15 a €62.
  • Plataformas de revenda de terceiros: Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos variam conforme a demanda e geralmente ficam entre €53 e mais de €150.

Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Schalke 04 e Elversberg

O Schalke 04 registrou três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 5 sobre o Hallescher FC pela DFB-Pokal, em 24 de agosto, resultado que exigiu prorrogação. Antes disso, o Schalke sofreu derrotas consecutivas por 0 a 3 contra Real Madrid e Atalanta em amistosos de pré-temporada. Suas três vitórias vieram contra Hessen Kassel (5 a 0), Fagiano Okayama FC (3 a 1) e no duelo da copa em Halle. Ao longo desses cinco jogos, o Schalke marcou 10 gols e sofreu 14.

O Elversberg chega para este confronto com quatro vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos. A equipe venceu o MSV Duisburg por 3 a 1 na DFB-Pokal em 22 de agosto e deu sequência a uma série que incluiu uma vitória por 5 a 2 sobre o Strasbourg e um triunfo por 4 a 1 contra o Lorient. Os únicos pontos perdidos vieram em um empate por 1 a 1 com o Mallorca. O Elversberg marcou 14 gols e sofreu cinco nesses cinco jogos, um retrospecto que aponta para um time em forte forma ofensiva.

S04

S04 - Sequência

OKA
V3-1
HES
V0-5
ATA
D0-3
RMA
D0-3
HAL
V2-5
Gol marcado (sofrido)
13/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ELV

ELV - Sequência

NEC
V0-1
STR
V5-2
MLL
E1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Schalke 04 x Elversberg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, quando o Elversberg recebeu o Schalke na 2. Bundesliga e perdeu por 1 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Schalke venceu três vezes, com um empate e uma vitória do Elversberg. O Schalke também venceu por 1 a 0 em casa em 8 de novembro de 2025, enquanto a única vitória do Elversberg nessa sequência veio em casa, em maio de 2025, quando bateu o Schalke por 1 a 2. Os dois clubes dividiram 11 gols nesses cinco encontros.

Confrontos

SchalkeEmpateElversberg
3
1
1
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke badge
Schalke
S04
2
FJ
2. Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
FJ
2. Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
FJ
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke badge
Schalke
S04
4
FJ
2. Bundesliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Schalke badge
Schalke
S04
1
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Schalke 04 e Elversberg

Na tabela da Bundesliga, o Schalke 04 ocupa atualmente a 15ª colocação, enquanto o Elversberg está na sétima posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110051+43
V
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
StuttgartStuttgartSTU
100115-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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