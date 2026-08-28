Schalke 04 enfrenta o Elversberg no domingo, 20 de setembro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

No encontro mais recente entre as equipes, em abril de 2026, o Schalke conquistou uma apertada vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Elversberg. Com a vantagem de atuar em casa, o Schalke tentará aproveitar o apoio barulhento de sua torcida para conquistar os três pontos em seus domínios.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Schalke 04 x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Schalke 04 x Elversberg acontece na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, com pontapé inicial programado para esta rodada da Bundesliga.

Bundesliga - Rodada 4 20 de set. de 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen, você tem vários métodos:

Loja oficial de ingressos do FC Schalke 04 (ingressos principais para a torcida da casa): A loja oficial online de ingressos do FC Schalke 04 é a principal opção para comprar ingressos da equipe mandante para partidas na VELTINS-Arena. Normalmente, os ingressos são liberados primeiro para os sócios do clube, seguidos por uma venda ao público geral caso ainda restem assentos.

S04 Ticketbörse (mercado oficial de revenda): Se os lugares padrão se esgotarem na plataforma principal, o Schalke mantém um mercado secundário oficial chamado Ticketbörse. Os detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer recolocam seus assentos à venda ali com segurança, pelo valor de face.

Loja oficial de ingressos do SV Elversberg (torcedores visitantes): Os torcedores que desejarem ficar no setor destinado à torcida visitante devem comprar os ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do SV Elversberg. Essas cotas para o setor visitante são distribuídas de acordo com as prioridades de torcedores e sócios do Elversberg.

Plataformas secundárias de ingressos (revenda alternativa): Mercados de terceiros, como StubHub, anunciam ingressos revendidos. Os preços nos mercados secundários geralmente flutuam de acordo com a demanda e podem superar o valor oficial de face.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Schalke 04 x Elversberg variam significativamente dependendo de você comprar os ingressos pelos canais oficiais do clube ou adquirir entradas de revenda no mercado secundário:

Ingressos para áreas em pé (Stehplatz): Os ingressos oficiais, pelo valor de face, para as áreas em pé na VELTINS-Arena normalmente custam entre €15 e €20.

Ingressos padrão de assento (Sitzplatz): Os ingressos regulares sentados das categorias 1 a 4 variam de €26 a €62, dependendo da localização do assento e do nível do estádio.

Mercado secundário oficial (S04 Ticketbörse): Os ingressos de revenda vendidos por meio da troca oficial de ingressos do Schalke têm preço rigidamente limitado ao valor original de face, então espere pagar dentro da faixa de €15 a €62.

Plataformas de revenda de terceiros: Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos variam conforme a demanda e geralmente ficam entre €53 e mais de €150.

Schalke 04 x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Schalke 04 e Elversberg

O Schalke 04 registrou três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 5 sobre o Hallescher FC pela DFB-Pokal, em 24 de agosto, resultado que exigiu prorrogação. Antes disso, o Schalke sofreu derrotas consecutivas por 0 a 3 contra Real Madrid e Atalanta em amistosos de pré-temporada. Suas três vitórias vieram contra Hessen Kassel (5 a 0), Fagiano Okayama FC (3 a 1) e no duelo da copa em Halle. Ao longo desses cinco jogos, o Schalke marcou 10 gols e sofreu 14.

O Elversberg chega para este confronto com quatro vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos. A equipe venceu o MSV Duisburg por 3 a 1 na DFB-Pokal em 22 de agosto e deu sequência a uma série que incluiu uma vitória por 5 a 2 sobre o Strasbourg e um triunfo por 4 a 1 contra o Lorient. Os únicos pontos perdidos vieram em um empate por 1 a 1 com o Mallorca. O Elversberg marcou 14 gols e sofreu cinco nesses cinco jogos, um retrospecto que aponta para um time em forte forma ofensiva.

Schalke 04 x Elversberg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 12 de abril de 2026, quando o Elversberg recebeu o Schalke na 2. Bundesliga e perdeu por 1 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Schalke venceu três vezes, com um empate e uma vitória do Elversberg. O Schalke também venceu por 1 a 0 em casa em 8 de novembro de 2025, enquanto a única vitória do Elversberg nessa sequência veio em casa, em maio de 2025, quando bateu o Schalke por 1 a 2. Os dois clubes dividiram 11 gols nesses cinco encontros.

Classificação de Schalke 04 e Elversberg

Na tabela da Bundesliga, o Schalke 04 ocupa atualmente a 15ª colocação, enquanto o Elversberg está na sétima posição.