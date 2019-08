Como comprar ingressos para São Paulo x Ceará, possível estreia de Daniel Alves

Mesmo com ingresso mais caro, a expectativa é que o Morumbi receba mais de 50 mil são-paulinos

Depois de quase 45 mil torcedores prestigiarem a apresentação de Daniel Alves e de mais de 47 mil são-paulinos apoiarem o time na vitória por 3 a 2 contra o Santos, a expectativa é de casa cheia mais uma vez no Morumbi. Pela 14ª rodada do Brasileirão, o recebe o Ceará no domingo, às 16h (horário de Brasília).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Para o jogo que pode marcar as estreias do novo camisa 10 e do espanhol Juanfran, a diretoria do tricolor decidiu aumentar o preço dos ingressos. As arquibancadas azul e vermelha, por exemplo, estão R$ 90, R$ 10 mais caras que nos últimos jogos do São Paulo como mandante.

Desde a manhã da última terça-feira, os sócios torcedores do time já podem comprar seus ingressos. Até a tarde de terça, cerca de 2 mil ingressos foram vendidos. Quem assina o programa de sócio torcedor do São Paulo tem descontos em diversos setores. A arquibancada amarela custa apenas R$ 10. Para os torcedores comuns, as vendas começaram nesta quarta-feira, às 10h.

Os torcedores podem comprar seus ingressos online em www.totalacesso.com ou comparecer às bilheterias entre os dias 15 e 17 de agosto, das 10h às 17h. No dia do jogo, as vendas físicas acontecerão entre 10h e 16h45.

Outros pontos de venda, que funcionam entre os dias 15 e 17, das 11h às 17h, são:

Estádio Conde Rodolfo Crespi - Estádio do

Rua Javari, 117, Moóca - São Paulo

Estádio Anacleto Campanella

Rua Walter Tomé, 64 -

Ginásio do Ibirapuera

Rua Manuel da Nóbrega, 1361 - São Paulo

Confira todas os valores dos ingressos para a possível estreia de Dani Alves e Juanfran:

ARQUIBANCADAS - VENDA SOMENTE ONLINE EM www.totalacesso.com

Arquibancada Amarela (Norte) > R$ 70 / R$ 35 (meia entrada)

Arquibancada Laranja (Sul) >R$ R$ 70 / R$ 35

Arquibancada Azul (Leste) > R$ 90 / R$ 45

Arquibancada Vermelha (Oeste) > R$ 90 / R$ 45

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Amarela (Norte) > R$ 140 / R$ 70

Cadeira Superior Laranja (Sul) > R$ 140 / R$ 70

Cadeira Especial Azul (Leste) > R$ 200 / R$ 100

Cadeira Especial Vermelha (Oeste) > R$ 200 / R$ 100

Morumbi Premium (Leste) > R$ 260 / R$ 130

Cadeira Cativa Azul (somente proprietário)* > R$ 90

Cadeira Cativa P16 (somente proprietário)* > R$ 90

*venda nas bilheterias 01, 03 ou 05

CADEIRAS TÉRREAS - VENDA SOMENTE ONLINE EM www.totalacesso.com

Cadeiras Térreas P02 e P04 (Leste) > R$ 140 / R$ 70

Cadeiras Térreas P18 (Oeste) > R$ 140 / R$ 70

Cadeira Térrea Sócio P02, P04 e P18* > R$ 70

*venda somente na bilheteria 3 interna

Setor PCD Acompanhante* > R$ 35

*O PCD terá o direito de comprar até 1 (um) ingresso para seu acompanhante, desde que esta necessidade esteja prevista em sua Carteira de PCD ou seu Laudo Médico. Demais acompanhantes deverão pagar o valor integral do setor, ou, fazer uso do direito da meia entrada mediante a apresentação de documento comprobatório. Os ingressos estão sujeitos ao esgotamento.

CAMAROTES

Espaço do Sócio P04 > R$ 70

*venda somente na bilheteria 3 interna

Mais artigos abaixo

Corporativo (Empresas) > R$ 90

*venda direto com os camarotes

Os ingressos para a torcida visitante serão vendidos apenas no dia do jogo, entre às 14h e 16h45 na bilheteria 05 do portão 15. O preço é de R$ 90, R$ 45 a meia.