A República Tcheca abre sua campanha da Liga das Nações da UEFA 2026/27 em casa contra a Croácia, dando início a uma exigente agenda no Grupo A3 da Liga A, que também inclui Inglaterra e a campeã mundial Espanha. As duas seleções voltam a se enfrentar no jogo de volta, em Osijek, em novembro, dando aos torcedores duas oportunidades de acompanhar este confronto ao longo da campanha.

A Croácia chega como uma das seleções mais consistentemente perigosas deste grupo, construída em torno de uma base de experientes internacionais, enquanto a República Tcheca tentará fazer o mando de campo valer diante de sua torcida em Praga.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir agora seus ingressos para República Tcheca x Croácia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será o pontapé inicial de Tchéquia x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Tchéquia x Croácia acontece na Fortuna Arena, em Praga, em 26 de setembro de 2026, com o horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações A - Rodada 1 26 de set. de 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Onde comprar ingressos para República Tcheca x Croácia?

Os ingressos para o jogo em Praga são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Associação de Futebol da República Tcheca, com prioridade normalmente dada aos membros da federação antes que qualquer carga restante vá para a venda geral. Os canais oficiais da Federação Croata de Futebol (HNS) são o equivalente para o jogo de volta em Osijek.

A Ticombo é o caminho a seguir se as opções no site oficial estiverem esgotadas. Ela lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de abertura na Fortuna Arena, em Praga, bem como opções para o jogo de volta na Opus Arena, em Osijek, em novembro.

Alguns pontos que vale a pena saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre após o fechamento das janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Opções verificadas – a Ticombo obtém ingressos de uma variedade de vendedores, dando aos compradores um leque mais amplo de disponibilidade quando as cargas oficiais acabam

Ingressos para visitantes – as cargas de Osijek para torcedores tchecos visitantes são administradas pelos canais da HNS e podem ser limitadas

Mercado secundário – a Ticombo é o caminho a seguir se as opções no site oficial estiverem esgotadas

Com as duas seleções em busca de pontos em um grupo competitivo, recomenda-se reservar cedo para os dois jogos, principalmente para a abertura em Praga.

Quanto custam os ingressos para República Tcheca x Croácia?

Os preços oficiais para o jogo em Praga são definidos pelos canais de venda da Associação de Futebol da República Tcheca, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. Os preços oficiais da HNS se aplicam ao jogo em Osijek da mesma forma.

Ticombo é o caminho a seguir se as opções no site oficial estiverem esgotadas, e aqui está um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Praga): a partir de cerca de € 40 a € 50, normalmente nos setores superiores atrás dos gols na Fortuna Arena

Assentos de faixa intermediária (Praga): assentos centrais ao longo da linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Jogo de volta em Osijek: em geral mais acessível pelo valor de face do que a abertura em Praga, embora a oferta possa ficar mais apertada à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer partida internacional em um grupo competitivo, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico.

Tchéquia x Croácia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Tchéquia x Croácia

A Tchéquia chega para esta partida com duas vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, além de um empate. Sua partida mais recente foi uma derrota por 0 a 3 para o México na Copa do Mundo, em junho. Antes, nesse torneio, empatou em 1 a 1 com a África do Sul e perdeu por 2 a 1 para a Coreia do Sul, embora tenha vencido os dois amistosos antes do torneio, por 3 a 1 contra a Guatemala e 2 a 1 contra Kosovo. Ao longo dessas cinco partidas, a Tchéquia marcou sete gols e sofreu nove.

Os últimos cinco jogos da Croácia renderam três vitórias e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Venceu Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0 durante a fase de grupos, mas sofreu uma derrota por 4 a 2 para a Inglaterra. Uma vitória por 2 a 1 sobre a Eslovênia em amistoso completou a sequência. A Croácia marcou sete gols e sofreu nove ao longo dessas cinco partidas.

Tchéquia x Croácia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em outubro de 2025, quando empataram em 0 a 0 nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Praga. Antes disso, a Croácia venceu por 5 a 1 em casa no confronto das eliminatórias de junho de 2025. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto inclui dois empates, uma vitória da Croácia e resultados que remontam a um triunfo croata por 4 a 2 em um amistoso de 2011, com os cinco encontros produzindo 15 gols no total.

Tchéquia x Croácia: classificação

No Grupo 3 da Liga das Nações da UEFA, a Croácia ocupa atualmente o primeiro lugar, com a Tchéquia em segundo antes desta partida de abertura.