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Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Real Betis enfrenta o Real Madrid em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Real Betis e Real Madrid se enfrentam na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

As duas equipes chegam para a partida em busca de embalo inicial na tabela da liga após uma série de preparações competitivas na pré-temporada. Historicamente, os encontros entre esses dois clubes espanhóis têm proporcionado confrontos equilibrados, o que faz deste próximo jogo um dos primeiros destaques da temporada doméstica.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Real Betis x Real Madrid por LaLiga?

Real Betis x Real Madrid será disputado no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, com pontapé inicial marcado conforme listado abaixo.

crest
La Liga - Rodada 4
Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid pela LaLiga?

Para comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid, siga estes passos nos canais oficiais e secundários:

1. Vendas primárias (site oficial do clube)

  • Torcedores mandantes: visite o portal oficial de ingressos do Real Betis. As vendas para o público geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo, após o fim da pré-venda para sócios.
  • Torcedores visitantes: se você vai apoiar o Real Madrid, os ingressos para o setor visitante são disponibilizados exclusivamente pelos canais oficiais do Real Madrid para membros registrados/Madridistas.

2. Parceiros oficiais autorizados

  • Para assentos garantidos ou pacotes com hotel + ingresso, consulte revendedores autorizados, como a P1 Travel (parceira oficial do Betis), ou as opções oficiais VIP/Hospitality no portal de ingressos do Real Betis.

3. Mercados secundários

  • Se os ingressos gerais oficiais se esgotarem rapidamente, ingressos alternativos podem ser encontrados em plataformas secundárias verificadas, como a StubHub. Vale notar que os preços de revenda costumam incluir um ágio sobre o valor de face devido à alta demanda.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Real Madrid pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Real Betis x Real Madrid variam de acordo com o método de compra, a categoria do assento e o setor (superior ou à beira do gramado).

Ingressos primários padrão Os ingressos oficiais para o público geral vendidos diretamente pelo portal de ingressos do Real Betis normalmente variam de € 60 a € 160+ para lugares com valor de face.

Pacotes VIP & Hospitality As opções oficiais VIP e hospitality no portal do clube começam em torno de € 200 a € 350+ por ingresso, oferecendo vistas privilegiadas e comodidades de dia de jogo.

Pacotes de viagem autorizados Pacotes de parceiros oficiais de viagem, como a P1 Travel, combinam entrada garantida no estádio com hospedagem, geralmente variando entre € 189 e € 214+ por pessoa.

Plataformas secundárias de revenda Em plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, os preços de revenda normalmente variam de € 125 a € 200+ (US$ 128 – US$ 200+), com a alta demanda elevando os preços de revenda acima do valor de face padrão.

Real Betis x Real Madrid pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e Real Madrid

O Real Betis chega para esta partida com uma campanha de pré-temporada de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para a Inter, embora antes tivesse vencido o Arsenal por 3 a 1 e goleado o Lyon por 4 a 0. O Betis empatou em 2 a 2 com o Bournemouth e venceu o Almeria por 1 a 0, marcando nove gols e sofrendo quatro nesses cinco jogos.

O Real Madrid chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco amistosos de pré-temporada. Venceu o Schalke 04 por 3 a 0 em sua partida mais recente e também derrotou o Leganes por 4 a 1 anteriormente no calendário. O empate em 2 a 2 com a Fiorentina foi o único jogo em que deixou pontos pelo caminho. O Madrid marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos, mostrando produção ofensiva consistente ao longo de toda a pré-temporada.

BET

BET - Sequência

OL
V4-0
ALM
V1-0
ARS
V1-3
BOU
E2-2
INT
D1-0
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RMA

RMA - Sequência

LEG
V4-1
FIO
E2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Real Betis x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, com o Betis recebendo o Madrid em LaLiga em abril de 2026. Antes disso, o Madrid venceu com autoridade em casa, batendo o Betis por 5 a 1 em janeiro de 2026. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, o Madrid tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Betis e um empate, esse empate sem gols no Bernabeu em maio de 2024.

Confrontos

BétisEmpateReal Madrid
1
2
2
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Real Betis x Real Madrid

Os dois clubes começam a nova temporada de LaLiga sem uma posição consolidada, com o Real Betis listado em 14º e o Real Madrid em 15º na tabela inicial.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
110020+23
V
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
V
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
E
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
E
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
E
8
ElcheElcheELC
10101101
E
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
12
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
BétisBétisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
D
19
GetafeGetafeGET
100103-30
D
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


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