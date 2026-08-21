Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Real Betis e Real Madrid se enfrentam na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

As duas equipes chegam para a partida em busca de embalo inicial na tabela da liga após uma série de preparações competitivas na pré-temporada. Historicamente, os encontros entre esses dois clubes espanhóis têm proporcionado confrontos equilibrados, o que faz deste próximo jogo um dos primeiros destaques da temporada doméstica.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Real Betis x Real Madrid por LaLiga?

Real Betis x Real Madrid será disputado no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, com pontapé inicial marcado conforme listado abaixo.

La Liga - Rodada 4 4 de set. de 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid pela LaLiga?

Para comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid, siga estes passos nos canais oficiais e secundários:

1. Vendas primárias (site oficial do clube)

Torcedores mandantes: visite o portal oficial de ingressos do Real Betis. As vendas para o público geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo, após o fim da pré-venda para sócios.

Torcedores visitantes: se você vai apoiar o Real Madrid, os ingressos para o setor visitante são disponibilizados exclusivamente pelos canais oficiais do Real Madrid para membros registrados/Madridistas.

2. Parceiros oficiais autorizados

Para assentos garantidos ou pacotes com hotel + ingresso, consulte revendedores autorizados, como a P1 Travel (parceira oficial do Betis), ou as opções oficiais VIP/Hospitality no portal de ingressos do Real Betis.

3. Mercados secundários

Se os ingressos gerais oficiais se esgotarem rapidamente, ingressos alternativos podem ser encontrados em plataformas secundárias verificadas, como a StubHub . Vale notar que os preços de revenda costumam incluir um ágio sobre o valor de face devido à alta demanda.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Real Madrid pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Real Betis x Real Madrid variam de acordo com o método de compra, a categoria do assento e o setor (superior ou à beira do gramado).

Ingressos primários padrão Os ingressos oficiais para o público geral vendidos diretamente pelo portal de ingressos do Real Betis normalmente variam de € 60 a € 160+ para lugares com valor de face.

Pacotes VIP & Hospitality As opções oficiais VIP e hospitality no portal do clube começam em torno de € 200 a € 350+ por ingresso, oferecendo vistas privilegiadas e comodidades de dia de jogo.

Pacotes de viagem autorizados Pacotes de parceiros oficiais de viagem, como a P1 Travel, combinam entrada garantida no estádio com hospedagem, geralmente variando entre € 189 e € 214+ por pessoa.

Plataformas secundárias de revenda Em plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, os preços de revenda normalmente variam de € 125 a € 200+ (US$ 128 – US$ 200+), com a alta demanda elevando os preços de revenda acima do valor de face padrão.

Real Betis x Real Madrid pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e Real Madrid

O Real Betis chega para esta partida com uma campanha de pré-temporada de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para a Inter, embora antes tivesse vencido o Arsenal por 3 a 1 e goleado o Lyon por 4 a 0. O Betis empatou em 2 a 2 com o Bournemouth e venceu o Almeria por 1 a 0, marcando nove gols e sofrendo quatro nesses cinco jogos.

O Real Madrid chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco amistosos de pré-temporada. Venceu o Schalke 04 por 3 a 0 em sua partida mais recente e também derrotou o Leganes por 4 a 1 anteriormente no calendário. O empate em 2 a 2 com a Fiorentina foi o único jogo em que deixou pontos pelo caminho. O Madrid marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos, mostrando produção ofensiva consistente ao longo de toda a pré-temporada.

Real Betis x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, com o Betis recebendo o Madrid em LaLiga em abril de 2026. Antes disso, o Madrid venceu com autoridade em casa, batendo o Betis por 5 a 1 em janeiro de 2026. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, o Madrid tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Betis e um empate, esse empate sem gols no Bernabeu em maio de 2024.

Classificação de Real Betis x Real Madrid

Os dois clubes começam a nova temporada de LaLiga sem uma posição consolidada, com o Real Betis listado em 14º e o Real Madrid em 15º na tabela inicial.



