Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid: preços da La Liga, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Real Betis recebe o Real Madrid no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, na sexta-feira, 24 de abril, num confronto que promete ser decisivo, já que os «Los Blancos» lutam para alcançar os líderes do campeonato.
O Real Betis ocupa atualmente a 5ª posição na La Liga, enquanto o Real Madrid está em 2º, atrás do Barcelona por uma margem estreita e ciente de que qualquer tropeço na Andaluzia poderia efetivamente encerrar sua defesa do título.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa o jogo Real Betis x Real Madrid pela La Liga?
Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid pela La Liga?
Por se tratar de um jogo da Categoria A envolvendo um dos dois grandes, os ingressos têm demanda extremamente alta. A cota oficial para venda ao público é praticamente inexistente.
- Canais oficiais: Portais oficiais de venda de ingressos do Real Betis e do Real Madrid (disponibilidade limitada/esgotado).
- Mercados secundários: Plataformas como o StubHub são atualmente a opção alternativa para os torcedores.
- Assentos premium: Os ingressos para a arquibancada central lateral e os pacotes VIP estão custando entre € 500 e € 1.200, dependendo do nível de acesso ao lounge e da proximidade com o campo.
O que esperar do Real Betis x Real Madrid?
O Real Madrid está no meio de uma agenda exaustiva em abril, chegando a Sevilha poucos dias após o confronto de alta intensidade nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.
Embora a equipe de Carlo Ancelotti tenha demonstrado grande pedigree, os resultados recentes no campeonato nacional, incluindo um frustrante empate em 1 a 1 contra o Girona em 10 de abril, não deixam margem para erros.
Eles buscarão repetir o domínio demonstrado no jogo de ida no início desta temporada, quando golearam o Betis por 5 a 1 no Bernabéu, em 4 de janeiro.
O Real Betis, no entanto, está longe de ser um adversário fácil em casa e está atualmente envolvido em uma disputa acirrada por uma vaga na Liga dos Campeões.
A equipe de Manuel Pellegrini tem sido um exemplo de resiliência ultimamente, embora esteja buscando recuperar sua eficiência ofensiva após o empate em 0 a 0 contra o Espanyol, em 4 de abril.
Quanto custam os ingressos para Real Betis x Real Madrid na LaLiga?
O custo dos ingressos da LaLiga varia bastante.
Espere pagar um preço alto por este confronto. Os preços em sites de revenda estão atualmente a partir de aproximadamente € 150 para assentos na arquibancada superior.
A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.
Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas privilegiadas geralmente custando mais caro.
Preços dos ingressos da La Liga 2025-26 por clube
|Clube
|Estádio e
|Faixa de preço dos ingressos (adulto)
|Alavés
|Mendizorrotza
|€13 - €59
|Athletic Bilbao
|San Mamés
|€30 - €110
|Atlético de Madrid
|Metropolitano
|€30 - €150
|Barcelona
|Camp Nou
|€46 - €149
|Celta de Vigo
|Balaídos
|€20 - €80
|Elche
|Martínez Valero
|€25 - €90
|Espanyol
|Estádio RCDE
|€30 - €100
|Getafe
|Coliseum
|€40 - €95
|Girona
|Montilivi
|€35-€64
|Levante
|Ciutat de Valência
|€30 - €90
|Maiorca
|Maiorca Son Moix
|€40 - €95
|Osasuna
|El Sadar
|€40 - €140
|Rayo Vallecano
|Vallecas
|€20 - €90
|Real Betis
|La Cartuja
|€20 - €90
|Real Madrid
|Santiago Bernabéu
|€20 - €90
|Real Oviedo
|Carlos Tartiere
|€21 - €75
|Real Sociedad
|Anoeta
|€25 - €60
|Sevilha
|Ramon Sanchez-Pizjuan
|€45 - €165
|Valência
|Mestalla
|€30 - €100
|Villarreal
|La Cerámica
|€20 - €50
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