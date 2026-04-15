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Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid: preços da La Liga, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

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Como garantir ingressos para o jogo entre Real Betis e Real Madrid, incluindo horário do jogo e detalhes da partida

O Real Betis recebe o Real Madrid no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, na sexta-feira, 24 de abril, num confronto que promete ser decisivo, já que os «Los Blancos» lutam para alcançar os líderes do campeonato.

O Real Betis ocupa atualmente a 5ª posição na La Liga, enquanto o Real Madrid está em 2º, atrás do Barcelona por uma margem estreita e ciente de que qualquer tropeço na Andaluzia poderia efetivamente encerrar sua defesa do título.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

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Quando começa o jogo Real Betis x Real Madrid pela La Liga?

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Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid pela La Liga?

Por se tratar de um jogo da Categoria A envolvendo um dos dois grandes, os ingressos têm demanda extremamente alta. A cota oficial para venda ao público é praticamente inexistente.

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  • Canais oficiais: Portais oficiais de venda de ingressos do Real Betis e do Real Madrid (disponibilidade limitada/esgotado).
  • Mercados secundários: Plataformas como o StubHub são atualmente a opção alternativa para os torcedores.
  • Assentos premium: Os ingressos para a arquibancada central lateral e os pacotes VIP estão custando entre € 500 e € 1.200, dependendo do nível de acesso ao lounge e da proximidade com o campo.

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O que esperar do Real Betis x Real Madrid?

O Real Madrid está no meio de uma agenda exaustiva em abril, chegando a Sevilha poucos dias após o confronto de alta intensidade nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. 

Embora a equipe de Carlo Ancelotti tenha demonstrado grande pedigree, os resultados recentes no campeonato nacional, incluindo um frustrante empate em 1 a 1 contra o Girona em 10 de abril, não deixam margem para erros. 

Eles buscarão repetir o domínio demonstrado no jogo de ida no início desta temporada, quando golearam o Betis por 5 a 1 no Bernabéu, em 4 de janeiro.

O Real Betis, no entanto, está longe de ser um adversário fácil em casa e está atualmente envolvido em uma disputa acirrada por uma vaga na Liga dos Campeões. 

A equipe de Manuel Pellegrini tem sido um exemplo de resiliência ultimamente, embora esteja buscando recuperar sua eficiência ofensiva após o empate em 0 a 0 contra o Espanyol, em 4 de abril. 

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Real Madrid na LaLiga?

O custo dos ingressos da LaLiga varia bastante.

Espere pagar um preço alto por este confronto. Os preços em sites de revenda estão atualmente a partir de aproximadamente € 150 para assentos na arquibancada superior.

A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas privilegiadas geralmente custando mais caro. 

Preços dos ingressos da La Liga 2025-26 por clube

ClubeEstádio eFaixa de preço dos ingressos (adulto)
AlavésMendizorrotza€13 - €59
Athletic BilbaoSan Mamés€30 - €110
Atlético de MadridMetropolitano€30 - €150
BarcelonaCamp Nou€46 - €149
Celta de VigoBalaídos€20 - €80
ElcheMartínez Valero€25 - €90
EspanyolEstádio RCDE€30 - €100
GetafeColiseum€40 - €95
GironaMontilivi€35-€64
LevanteCiutat de Valência€30 - €90
MaiorcaMaiorca Son Moix€40 - €95
OsasunaEl Sadar€40 - €140
Rayo VallecanoVallecas€20 - €90
Real BetisLa Cartuja€20 - €90
Real MadridSantiago Bernabéu€20 - €90
Real OviedoCarlos Tartiere€21 - €75
Real SociedadAnoeta€25 - €60
SevilhaRamon Sanchez-Pizjuan€45 - €165
ValênciaMestalla€30 - €100
VillarrealLa Cerámica€20 - €50

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