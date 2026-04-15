Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid: preços da La Liga, informações sobre o jogo, horário do pontapé inicial e muito mais

O Real Betis recebe o Real Madrid no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, na sexta-feira, 24 de abril, num confronto que promete ser decisivo, já que os «Los Blancos» lutam para alcançar os líderes do campeonato.

O Real Betis ocupa atualmente a 5ª posição na La Liga, enquanto o Real Madrid está em 2º, atrás do Barcelona por uma margem estreita e ciente de que qualquer tropeço na Andaluzia poderia efetivamente encerrar sua defesa do título.

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Quando começa o jogo Real Betis x Real Madrid pela La Liga?

La Liga - La Liga Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid pela La Liga?

Por se tratar de um jogo da Categoria A envolvendo um dos dois grandes, os ingressos têm demanda extremamente alta. A cota oficial para venda ao público é praticamente inexistente.

Canais oficiais : Portais oficiais de venda de ingressos do Real Betis e do Real Madrid (disponibilidade limitada/esgotado).

: Portais oficiais de venda de ingressos do Real Betis e do Real Madrid (disponibilidade limitada/esgotado). Mercados secundários : Plataformas como o StubHub são atualmente a opção alternativa para os torcedores.

: Plataformas como o StubHub são atualmente a opção alternativa para os torcedores. Assentos premium: Os ingressos para a arquibancada central lateral e os pacotes VIP estão custando entre € 500 e € 1.200, dependendo do nível de acesso ao lounge e da proximidade com o campo.

O que esperar do Real Betis x Real Madrid?

O Real Madrid está no meio de uma agenda exaustiva em abril, chegando a Sevilha poucos dias após o confronto de alta intensidade nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

Embora a equipe de Carlo Ancelotti tenha demonstrado grande pedigree, os resultados recentes no campeonato nacional, incluindo um frustrante empate em 1 a 1 contra o Girona em 10 de abril, não deixam margem para erros.

Eles buscarão repetir o domínio demonstrado no jogo de ida no início desta temporada, quando golearam o Betis por 5 a 1 no Bernabéu, em 4 de janeiro.

O Real Betis, no entanto, está longe de ser um adversário fácil em casa e está atualmente envolvido em uma disputa acirrada por uma vaga na Liga dos Campeões.

A equipe de Manuel Pellegrini tem sido um exemplo de resiliência ultimamente, embora esteja buscando recuperar sua eficiência ofensiva após o empate em 0 a 0 contra o Espanyol, em 4 de abril.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Real Madrid na LaLiga?

O custo dos ingressos da LaLiga varia bastante.

Espere pagar um preço alto por este confronto. Os preços em sites de revenda estão atualmente a partir de aproximadamente € 150 para assentos na arquibancada superior.

A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas privilegiadas geralmente custando mais caro.

Preços dos ingressos da La Liga 2025-26 por clube

Clube Estádio e Faixa de preço dos ingressos (adulto) Alavés Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mamés €30 - €110 Atlético de Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta de Vigo Balaídos €20 - €80 Elche Martínez Valero €25 - €90 Espanyol Estádio RCDE €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35-€64 Levante Ciutat de Valência €30 - €90 Maiorca Maiorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabéu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilha Ramon Sanchez-Pizjuan €45 - €165 Valência Mestalla €30 - €100 Villarreal La Cerámica €20 - €50

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