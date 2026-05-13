Como comprar ingressos para Portugal x Uzbequistão: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio NRG e muito mais

Portugal dá continuidade à sua campanha no Grupo K das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra o Uzbequistão, em Houston, Texas, no dia 23 de junho.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Portugal x Uzbequistão, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Portugal x Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - K NRG Stadium

Jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Portugal x República Democrática do Congo NRG Stadium, Houston Ingressos 23 de junho de 2026 Portugal x Uzbequistão Estádio NRG, Houston Ingressos 27 de junho de 2026 Colômbia x Portugal Estádio Hard Rock, Miami Ingressos

Jogos do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 23 de junho de 2026 Portugal x Uzbequistão NRG Stadium, Houston Ingressos 27 de junho de 2026 República Democrática do Congo x Uzbequistão Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para Portugal x Uzbequistão?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Portugal x Uzbequistão?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Portugal e Uzbequistão em Houston, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma decisiva final da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Houston é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Portugal e Uzbequistão

POR Um UZB 1 0 Empate 0 Portugal 5 - 2 Uzbequistão 5 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Tudo o que você precisa saber sobre o Houston Stadium

O NRG Stadium, em Houston, Texas, é um dos principais locais da Copa do Mundo da FIFA 2026. Durante o torneio, o local será oficialmente chamado de Houston Stadium. Ele sediará sete partidas no total, incluindo dois confrontos das fases eliminatórias. A arena tem capacidade para aproximadamente 72.000 torcedores nas partidas da Copa do Mundo.

Embora o estádio normalmente utilize grama artificial para jogos da NFL, ele está atualmente sendo convertido para um gramado natural, conforme exigido pela FIFA.

O estádio possui um teto retrátil, o que permite manter a temperatura controlada durante o verão úmido de Houston.