Como comprar ingressos para Portugal x República Democrática do Congo: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio NRG e muito mais

Portugalestreia-se no Grupo K das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra a República Democrática do Congo, em Houston, Texas, no dia 17 de junho.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Portugal x República Democrática do Congo, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Portugal x República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - K NRG Stadium

Jogos de Portugal na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Portugal x República Democrática do Congo NRG Stadium, Houston Ingressos 23 de junho de 2026 Portugal x Uzbequistão Estádio NRG, Houston Ingressos 27 de junho de 2026 Colômbia x Portugal Estádio Hard Rock, Miami Ingressos

Jogos da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Portugal x República Democrática do Congo NRG Stadium, Houston Ingressos 23 de junho de 2026 Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron, Zapopan Ingressos 27 de junho de 2026 República Democrática do Congo x Uzbequistão Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para Portugal x República Democrática do Congo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Portugal x RD Congo?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Portugal e a República Democrática do Congo em Houston, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Houston é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Portugal e República Democrática do Congo

Tudo o que você precisa saber sobre o Houston Stadium

O NRG Stadium, em Houston, Texas, é um dos principais locais da Copa do Mundo da FIFA 2026. Durante o torneio, o local será oficialmente chamado de Estádio de Houston. Ele sediará sete partidas no total, incluindo dois confrontos das fases eliminatórias. A arena tem capacidade para aproximadamente 72.000 torcedores nas partidas da Copa do Mundo.

Embora o estádio normalmente utilize grama artificial para os jogos da NFL, ele está atualmente sendo adaptado para um campo de grama natural, conforme exigido pela FIFA. Isso inclui um sistema de aeração “sub-air” para manter a grama em boas condições sob o calor do Texas.

O estádio possui um teto retrátil, permitindo o controle da temperatura durante o verão úmido de Houston.