A atual campeã da Liga das Nações, Portugal, inicia a defesa do título em casa contra o País de Gales, em Lisboa, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta no Cardiff City Stadium, em novembro. As duas partidas fazem parte de uma competitiva agenda do Grupo A4 da Liga A, que também inclui Dinamarca e Noruega, e este confronto carrega muita história especialmente para os torcedores galeses.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Portugal x País de Gales, incluindo datas dos jogos, preços e onde comprar.

Quando é o pontapé inicial de Portugal x País de Gales pela Liga A da UEFA Nations League?

Portugal x País de Gales será disputado no Estadio Jose Alvalade, em Lisboa, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados pela emissora da sua região.

Liga das Nações A - Rodada 1 24 de set. de 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Onde comprar ingressos para Portugal x País de Gales?

Os ingressos para o jogo em Lisboa são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da FPF, com prioridade normalmente dada aos membros da federação antes de qualquer carga restante ser colocada à venda para o público geral. Os canais oficiais da Football Association of Wales (FAW) são o equivalente para o jogo de volta em Cardiff.

StubHub é a sua melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de ida no Estadio Jose Alvalade, em Lisboa, assim como anúncios para o jogo de volta no Cardiff City Stadium, em novembro.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – começa depois que se encerram as janelas de prioridade para membros, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Ingressos para visitantes – as cargas em Cardiff para torcedores de Portugal são administradas pelos canais da FAW e podem ser limitadas

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Mercado secundário – a StubHub é a sua melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Dado o status de Portugal como atual campeão e a história ligada a este confronto, recomenda-se reservar cedo para os dois jogos, especialmente para a partida de abertura em Lisboa.

Quanto custam os ingressos para Portugal x País de Gales?

Os preços oficiais para o jogo em Lisboa variam de acordo com a localização do assento, com os canais de venda da FPF oferecendo toda a gama, de lugares padrão a premium, pelo valor de face enquanto houver disponibilidade. A precificação oficial da FAW se aplica ao jogo em Cardiff da mesma forma.

A StubHub é a sua melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui vai um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Lisboa): a partir de cerca de €45 a €60, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Estadio Jose Alvalade

Assentos intermediários (Lisboa): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço consideravelmente mais alto

Assentos premium (Lisboa): a partir de mais de €250 para a visita das campeãs europeias

Jogo de volta em Cardiff: os preços para a partida de novembro no Cardiff City Stadium estão em tendência de alta por causa da ocasião, com anúncios de revenda já subindo bem acima do valor de face típico da Nations League

Como em qualquer jogo que envolva a atual campeã, os preços podem mudar rapidamente, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Portugal x País de Gales pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Momento de Portugal x País de Gales

Portugal chega para este confronto com uma campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma derrota por 0 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo, encerrando sua trajetória no torneio. Antes disso, Portugal venceu a Croácia por 2 a 1 e goleou o Uzbequistão por 5 a 0. Também empatou em 0 a 0 com a Colômbia e em 1 a 1 com a RD Congo, marcando nove gols e sofrendo três nesses cinco jogos.

O País de Gales venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos, ao bater a Macedônia do Norte por 7 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A sequência recente inclui uma derrota por 2 a 1 para a Romênia, empates contra Gana e Irlanda do Norte, e uma derrota por 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina. A seleção marcou 11 gols nesse período, mas sofreu seis, com o desempenho defensivo sendo uma preocupação antes da disputa da Nations League.

Portugal x País de Gales: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções aconteceu na Eurocopa de 2016, quando Portugal venceu por 2 a 0. O único outro jogo registrado entre elas foi um amistoso em junho de 2000, que Portugal também venceu, por 3 a 0. Portugal ganhou as duas partidas no retrospecto disponível do confronto direto, sem sofrer gols em nenhuma delas.

Classificação de Portugal x País de Gales

No Grupo 4 da Liga A da UEFA Nations League, Portugal ocupa atualmente a terceira posição, e o País de Gales a quarta, neste estágio inicial da competição.